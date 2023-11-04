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Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи - РИА Новости, 04.11.2023
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Туризм
 
02:12 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/sochi-1907148219.html
Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи
Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи - РИА Новости, 04.11.2023
Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи
По данным туроператоров, совокупно в Сочи и на курорты Красной Поляны продан 41 процент всех новогодних туров, это самое популярное у туристов новогоднее... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:12
2023-11-04T02:12
туризм
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сочи
красная поляна
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых в россии
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, совокупно в Сочи и на курорты Красной Поляны продан 41 процент всех новогодних туров, это самое популярное у туристов новогоднее направление, сообщает АТОР.В первую очередь пользуются спросом пятизвездочные отели с подогреваемыми бассейнами, рассчитанными на большое количество гостей (компании и семьи), а также редкими и дорогими номерами.Уже известны новогодние программы. Так, например, в Novotel Resort &amp; SPA Krasnaya Polyana категории "пять звезд" пройдет вечеринка "5 минут" с гала-ужином и приглашенной звездой. Самое гламурное предложение на Красной Поляне – новогодняя ночь Rixos Diamond Night. В отеле "Богатырь" новогодняя ночь пройдет в тематике бала-маскарада. В этом году 31 декабря обещают насыщенную новогоднюю сказочную программу и в развлекательном парке "Сочи Парк". 31 декабря он открыт с 13.00 до 02.00, старт новогодней праздничной программы – в 20.15. В "Сочи Парк Отель" основные мероприятия пройдут в двух ресторанах. Ресторан "Бриз" предложит разноплановую развлекательную программу для всей семьи. Параллельно в ресторане "Гавань" будут рисовать шаржи и выступать артисты популярных ТВ-шоу. В рамках анонса масштабного проекта, посвященного творчеству А.С. Пушкина, в Новый год в игорной зоне "Красная Поляна" будут проводить соответствующие тематические вечера.
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новости - туризм, туризм, туристы, сочи, красная поляна, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых в россии, куда можно лететь, отдых на море, новый год
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Сочи, Красная Поляна, Ассоциация туроператоров России (АТОР), отдых в России, куда можно лететь, Отдых на море, Новый год
Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи

В Сочи продано уже более 40 процентов всех новогодних туров

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкНовогоднее убранство Аллеи писателей в Парке культуры и отдыха "Ривьера" в Сочи
Новогоднее убранство Аллеи писателей в Парке культуры и отдыха Ривьера в Сочи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, совокупно в Сочи и на курорты Красной Поляны продан 41 процент всех новогодних туров, это самое популярное у туристов новогоднее направление, сообщает АТОР.
В первую очередь пользуются спросом пятизвездочные отели с подогреваемыми бассейнами, рассчитанными на большое количество гостей (компании и семьи), а также редкими и дорогими номерами.
Уже известны новогодние программы. Так, например, в Novotel Resort & SPA Krasnaya Polyana категории "пять звезд" пройдет вечеринка "5 минут" с гала-ужином и приглашенной звездой. Самое гламурное предложение на Красной Поляне – новогодняя ночь Rixos Diamond Night. В отеле "Богатырь" новогодняя ночь пройдет в тематике бала-маскарада.
В этом году 31 декабря обещают насыщенную новогоднюю сказочную программу и в развлекательном парке "Сочи Парк". 31 декабря он открыт с 13.00 до 02.00, старт новогодней праздничной программы – в 20.15.
В "Сочи Парк Отель" основные мероприятия пройдут в двух ресторанах. Ресторан "Бриз" предложит разноплановую развлекательную программу для всей семьи. Параллельно в ресторане "Гавань" будут рисовать шаржи и выступать артисты популярных ТВ-шоу.
В рамках анонса масштабного проекта, посвященного творчеству А.С. Пушкина, в Новый год в игорной зоне "Красная Поляна" будут проводить соответствующие тематические вечера.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСочиКрасная ПолянаАссоциация туроператоров России (АТОР)отдых в Россиикуда можно лететьОтдых на мореНовый год
 
 
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