https://ria.ru/20231104/sochi-1907148219.html

Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи

Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи - РИА Новости, 04.11.2023

Эксперты рассказали, где можно отметить Новый год в Сочи

По данным туроператоров, совокупно в Сочи и на курорты Красной Поляны продан 41 процент всех новогодних туров, это самое популярное у туристов новогоднее... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:12

2023-11-04T02:12

2023-11-04T02:12

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ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. По данным туроператоров, совокупно в Сочи и на курорты Красной Поляны продан 41 процент всех новогодних туров, это самое популярное у туристов новогоднее направление, сообщает АТОР.В первую очередь пользуются спросом пятизвездочные отели с подогреваемыми бассейнами, рассчитанными на большое количество гостей (компании и семьи), а также редкими и дорогими номерами.Уже известны новогодние программы. Так, например, в Novotel Resort & SPA Krasnaya Polyana категории "пять звезд" пройдет вечеринка "5 минут" с гала-ужином и приглашенной звездой. Самое гламурное предложение на Красной Поляне – новогодняя ночь Rixos Diamond Night. В отеле "Богатырь" новогодняя ночь пройдет в тематике бала-маскарада. В этом году 31 декабря обещают насыщенную новогоднюю сказочную программу и в развлекательном парке "Сочи Парк". 31 декабря он открыт с 13.00 до 02.00, старт новогодней праздничной программы – в 20.15. В "Сочи Парк Отель" основные мероприятия пройдут в двух ресторанах. Ресторан "Бриз" предложит разноплановую развлекательную программу для всей семьи. Параллельно в ресторане "Гавань" будут рисовать шаржи и выступать артисты популярных ТВ-шоу. В рамках анонса масштабного проекта, посвященного творчеству А.С. Пушкина, в Новый год в игорной зоне "Красная Поляна" будут проводить соответствующие тематические вечера.

https://ria.ru/20231102/novogodnie-1906938673.html

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