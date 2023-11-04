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СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:55
2023-11-04T05:55
2023-11-04T05:55
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лос-анджелес
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает портал TMZ. Ранее портал сообщал о том, что звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка, и актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины, она получила незначительные травмы. После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт. "Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что (в столкновении) виноват Арнольд", - пишет портал. По словам велосипедистки, Шварценеггер ехал "с чрезмерной скоростью и не смог быть... внимательным". Она также утверждает, что в результате ДТП получила серьезные травмы.
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Шоубиз, Лос-Анджелес, Калифорния, Арнольд Шварценеггер, Авто
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
TMZ: велосипедистка, которую в феврале сбил Шварценеггер, подала на него в суд
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости.
Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает портал TMZ
.
Ранее портал сообщал о том, что звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка, и актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины, она получила незначительные травмы. После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт.
"Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что (в столкновении) виноват Арнольд", - пишет портал.
По словам велосипедистки, Шварценеггер ехал "с чрезмерной скоростью и не смог быть... внимательным". Она также утверждает, что в результате ДТП получила серьезные травмы.
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