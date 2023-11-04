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СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд - РИА Новости, 04.11.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
05:55 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/shvartsenegger-1907360231.html
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд - РИА Новости, 04.11.2023
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд
Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:55
2023-11-04T05:55
шоубиз
лос-анджелес
калифорния
арнольд шварценеггер
авто
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает портал TMZ. Ранее портал сообщал о том, что звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка, и актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины, она получила незначительные травмы. После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт. "Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что (в столкновении) виноват Арнольд", - пишет портал. По словам велосипедистки, Шварценеггер ехал "с чрезмерной скоростью и не смог быть... внимательным". Она также утверждает, что в результате ДТП получила серьезные травмы.
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лос-анджелес, калифорния, арнольд шварценеггер, авто
Шоубиз, Лос-Анджелес, Калифорния, Арнольд Шварценеггер, Авто
СМИ: попавшая в ДТП со Шварценеггером велосипедистка подала на него в суд

TMZ: велосипедистка, которую в феврале сбил Шварценеггер, подала на него в суд

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГолливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер
Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Голливудский актер, экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Велосипедистка, которую в феврале этого года в Лос-Анджелесе сбил актер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, подала на него в суд, сообщает портал TMZ.
Ранее портал сообщал о том, что звезда "Терминатора" ехал на небольшой скорости, когда перед ним повернула налево велосипедистка, и актер не успел нажать на тормоза. Девушка попала под колеса машины, она получила незначительные травмы. После случившегося Шварценеггер забрал велосипед пострадавшей, чтобы отдать его в ремонт.
"Женщина по имени Джоан Фликинджер... заявляет, что (в столкновении) виноват Арнольд", - пишет портал.
По словам велосипедистки, Шварценеггер ехал "с чрезмерной скоростью и не смог быть... внимательным". Она также утверждает, что в результате ДТП получила серьезные травмы.
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ШоубизЛос-АнджелесКалифорнияАрнольд ШварценеггерАвто
 
 
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