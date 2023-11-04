https://ria.ru/20231104/shulginov-1907445469.html

Шульгинов заявил о возможном увеличении НДПИ для конденсата "Газпрома"

Шульгинов заявил о возможном увеличении НДПИ для конденсата "Газпрома" - РИА Новости, 04.11.2023

Шульгинов заявил о возможном увеличении НДПИ для конденсата "Газпрома"

Правительство России обсуждает возможность увеличить НДПИ на газовый конденсат "Газпрома", ищет решение, которое бы устраивало всех, заявил журналистам в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:40

2023-11-04T15:40

2023-11-04T15:40

выставка-форум "россия"

экономика

россия

николай шульгинов

газпром

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

роснефть

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Правительство России обсуждает возможность увеличить НДПИ на газовый конденсат "Газпрома", ищет решение, которое бы устраивало всех, заявил журналистам в кулуарах международной выставки-форума "Россия" глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов. "Нам нужно найти такое решение, чтобы оно устраивало всех. Находимся в процессе обсуждения", - ответил он на вопрос о том, рассматривает ли правительство повышение налога для конденсата "Газпрома". Шульгинов добавил, что министерство также оценивает предложение "Роснефти" об уравнении повышения НДПИ на газ и для независимых производителей, и для "Газпрома". "Обсуждаем этот вопрос со всеми участниками. Нужна консолидированная позиция. Мы, Минфин и все участники должны найти совместное решение", - добавил он. Кроме того, по словам Шульгинова, Минэнерго не рассматривает введение экспортных пошлин на сжиженный природный газ.

https://ria.ru/20231026/gazprom-1905457184.html

https://ria.ru/20231101/gaz-1906809974.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, николай шульгинов, газпром, министерство энергетики рф (минэнерго россии), роснефть