https://ria.ru/20231104/shou-1907492251.html
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2023
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:05
2023-11-04T20:05
2023-11-04T20:05
общество
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907486560_0:69:1025:645_1920x0_80_0_0_036bcd5db292328d409549e3123be11f.jpg
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907486560_55:0:968:685_1920x0_80_0_0_8411ef74f7d2de16fe061cc46a3d5024.jpg
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее"
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее"
2023-11-04T20:05
true
PT31M57S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, видео
Общество, Москва
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".
2023-11-04T20:05
true
PT31M57S
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".