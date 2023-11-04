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Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2023
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20:05 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/shou-1907492251.html
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2023
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T20:05
2023-11-04T20:05
общество
москва
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На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".
москва
РИА Новости
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Игорь Тоноян
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее"
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
общество, москва, видео
Общество, Москва
Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция
На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".
2023-11-04T20:05
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Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция

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На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".
 
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