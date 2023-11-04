https://ria.ru/20231104/shou-1907492251.html

Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция

Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция - РИА Новости, 04.11.2023

Музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее" на ВДНХ. Прямая трансляция

На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее". РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T20:05

2023-11-04T20:05

2023-11-04T20:05

общество

москва

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На ВДНХ, где 4 ноября открылась международная выставка-форум "Россия", проходит музыкально-мультимедийное шоу "Портал в будущее".

москва

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2023

Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

общество, москва, видео