https://ria.ru/20231104/sharf-1907454534.html

Посетителей выставки "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом

Посетителей выставки "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом - РИА Новости, 04.11.2023

Посетителей выставки "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом

Гостей стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на Международной выставке-форуме "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом, передает... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:24

2023-11-04T16:24

2023-11-04T16:26

ханты-мансийский автономный округ

россия

ханты-мансийск

ханты-мансийский ао

дед мороз

сергей афанасьев

снегурочка

югра

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Гостей стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на Международной выставке-форуме "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом, передает корреспондент РИА Новости. Выставка-форум, открывшаяся в День народного единства на ВДНХ, объединила 89 регионов Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. Экспозиция Югры открылась проектом "Ханты-Мансийск - новогодняя столица Сибири", который вошел в пятерку самых популярных новогодних событий России. В это время в округ съезжаются тысячи туристов из разных уголков мира. На стенде гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Посетители выставки также приняли участие в акции "Согреем вместе" - они грелись шарфом, доставленным из окружной столицы. Как отмечают представители Югры, длина изделия составляет 103 метра, самый длинный фрагмент – более 35 метров. В течение месяца шарф вязали 25 югорчанок. Аксессуар занесен в Книгу рекордов России. "Мы показываем наши богатства, культурное наследие и делимся нашими достижениями за последние шесть лет. Дед Мороз, мамонт, "Русская классика", музейная экспозиция, кинотеатр 360 градусов - этим всем удивляет Югра. Каждый может прикоснуться к удивительному региону. Увидеть Югру - влюбиться в Россию", - сказал журналистам директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев. Уникальные экспонаты будут доступны гостям на протяжении всего времени работы выставки. Например, фотозона "Археопарк" – конструкция с замороженным во льду интерактивным мамонтом. Если навести камеру телефона на QR-код, мамонт оживет и расскажет о строительстве культурно-туристского комплекса "Археопарк" в Ханты-Мансийске. "Сейчас проводится конкурс - как мы назовем мамонта. И 23 ноября, в День округа мы объявим это имя. Приглашаем всех посетить наш стенд", - добавил Афанасьев. Гости стенда Ханты-Мансийского АО смогут познакомиться с ключевыми достижениями региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание – на достижения в экономике и промышленности, крупные инвестиционные проекты региона. Всего на стенде представлено 24 проекта. Какие достижения Югры продемонстрировать всей России – выбирали жители региона путем онлайн-голосования.

https://ria.ru/20231102/yugra-1907042088.html

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

россия

ханты-мансийск

ханты-мансийский ао

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ханты-мансийск, ханты-мансийский ао, дед мороз, сергей афанасьев, снегурочка, югра, выставка-форум "россия"