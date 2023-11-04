Посетителей выставки "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом
© Фото : предоставлено Центром социальных медиа ЮгрыПосетители на стенде Югры на международной выставке "Россия" на ВДНХ
© Фото : предоставлено Центром социальных медиа Югры
Посетители на стенде Югры на международной выставке "Россия" на ВДНХ
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Гостей стенда Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на Международной выставке-форуме "Россия" согрели самым длинным в стране шарфом, передает корреспондент РИА Новости.
Выставка-форум, открывшаяся в День народного единства на ВДНХ, объединила 89 регионов Российской Федерации, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации.
Экспозиция Югры открылась проектом "Ханты-Мансийск - новогодняя столица Сибири", который вошел в пятерку самых популярных новогодних событий России. В это время в округ съезжаются тысячи туристов из разных уголков мира. На стенде гостей встретили Дед Мороз и Снегурочка. Посетители выставки также приняли участие в акции "Согреем вместе" - они грелись шарфом, доставленным из окружной столицы. Как отмечают представители Югры, длина изделия составляет 103 метра, самый длинный фрагмент – более 35 метров. В течение месяца шарф вязали 25 югорчанок. Аксессуар занесен в Книгу рекордов России.
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"Мы показываем наши богатства, культурное наследие и делимся нашими достижениями за последние шесть лет. Дед Мороз, мамонт, "Русская классика", музейная экспозиция, кинотеатр 360 градусов - этим всем удивляет Югра. Каждый может прикоснуться к удивительному региону. Увидеть Югру - влюбиться в Россию", - сказал журналистам директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры Сергей Афанасьев.
Уникальные экспонаты будут доступны гостям на протяжении всего времени работы выставки. Например, фотозона "Археопарк" – конструкция с замороженным во льду интерактивным мамонтом. Если навести камеру телефона на QR-код, мамонт оживет и расскажет о строительстве культурно-туристского комплекса "Археопарк" в Ханты-Мансийске.
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"Сейчас проводится конкурс - как мы назовем мамонта. И 23 ноября, в День округа мы объявим это имя. Приглашаем всех посетить наш стенд", - добавил Афанасьев.
Гости стенда Ханты-Мансийского АО смогут познакомиться с ключевыми достижениями региона в науке, образовании, культуре, здравоохранении, туризме. Особое внимание – на достижения в экономике и промышленности, крупные инвестиционные проекты региона.
Всего на стенде представлено 24 проекта. Какие достижения Югры продемонстрировать всей России – выбирали жители региона путем онлайн-голосования.