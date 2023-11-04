https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907394827.html

Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре

Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре - РИА Новости, 04.11.2023

Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре

Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания Большого театра нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:15

2023-11-04T11:15

2023-11-04T13:02

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москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания Большого театра нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Там же отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму."Вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет", - сказали в пресс-службе.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.

https://ria.ru/20230917/balet-1896784875.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, большой театр, москва