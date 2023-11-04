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Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре - РИА Новости, 04.11.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:15 04.11.2023 (обновлено: 13:02 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907394827.html
Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре
Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре - РИА Новости, 04.11.2023
Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре
Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания Большого театра нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:15
2023-11-04T13:02
культура
новости культуры
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания Большого театра нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Там же отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму."Вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет", - сказали в пресс-службе.Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
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новости культуры, большой театр, москва
Культура, Новости культуры, Большой театр, Москва
Эксцессов при продаже билетов на "Щелкунчик" нет, заявили в Большом театре

ГАБТ: информации об эксцессах при продаже билетов на "Щелкунчик" не появлялось

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЗдание Большого театра в Москве
Здание Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Здание Большого театра в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет "Щелкунчик" у здания Большого театра нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее РИА Новости сообщили в кассах театра, что продажи билетов на балет "Щелкунчик" в кассах начались с 10 утра субботы. Там же отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму.
"Вчера в течение дня и вечером организацией очереди занимались правоохранительные органы. Сегодня утром продажа билетов началась и идет спокойно в штатном режиме. Никакой информации об эксцессах у театра нет", - сказали в пресс-службе.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
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