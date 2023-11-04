https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907394074.html

В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"

В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023

В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"

Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" только начались, сообщили РИА Новости в кассах театра. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:11

2023-11-04T11:11

2023-11-04T13:02

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москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" только начались, сообщили РИА Новости в кассах театра. Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. "Продажи только начались, касса открылась в 10 утра. Там зашли первые несколько человек", - сказала собеседница агентства. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Покупка билета осуществляется по паспорту, подчеркнули в кассах. "Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать. переименовать его на другого человека ни по какой причине невозможно", - добавила собеседница агентства. В кассах отметили, что покупка билетов по браслетам, касается не только продаж на балет "Щелкунчик", который всегда пользуется высоким спросом. "На любой спектакль, если в очереди собирается более 100 человек, охрана раздает браслеты, чтобы люди долго не стояли, по номеру очереди приходили", - сказали в кассах. День продаж наступает после 12 ночи, после чего люди в очереди смогут их получить. Проинформировать по наличию билетов может только кассир очно, добавили в кассах. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.

https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, москва, большой театр