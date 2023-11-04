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В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
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Культура
 
11:11 04.11.2023 (обновлено: 13:02 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/schelkunchik-1907394074.html
В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"
В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик" - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"
Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" только начались, сообщили РИА Новости в кассах театра. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:11
2023-11-04T13:02
культура
новости культуры
москва
большой театр
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" только начались, сообщили РИА Новости в кассах театра. Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление. "Продажи только начались, касса открылась в 10 утра. Там зашли первые несколько человек", - сказала собеседница агентства. В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Покупка билета осуществляется по паспорту, подчеркнули в кассах. "Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать. переименовать его на другого человека ни по какой причине невозможно", - добавила собеседница агентства. В кассах отметили, что покупка билетов по браслетам, касается не только продаж на балет "Щелкунчик", который всегда пользуется высоким спросом. "На любой спектакль, если в очереди собирается более 100 человек, охрана раздает браслеты, чтобы люди долго не стояли, по номеру очереди приходили", - сказали в кассах. День продаж наступает после 12 ночи, после чего люди в очереди смогут их получить. Проинформировать по наличию билетов может только кассир очно, добавили в кассах. Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
https://ria.ru/20231103/balet-1907108559.html
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новости культуры, москва, большой театр
Культура, Новости культуры, Москва, Большой театр
В Москве начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"

В кассах Большого театра в 10 утра начались продажи билетов на балет "Щелкунчик"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкГосударственный Академический Большой театр в Москве
Государственный Академический Большой театр в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Государственный Академический Большой театр в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Продажа билетов в Большой театр на балет "Щелкунчик" только начались, сообщили РИА Новости в кассах театра.
Ранее в СМИ появились сообщения об огромной очереди около Большого театра за браслетами, по которым можно будет купить билеты на представление.
"Продажи только начались, касса открылась в 10 утра. Там зашли первые несколько человек", - сказала собеседница агентства.
В кассах отметили, что людей запускают по браслетам, согласно выработанному ранее алгоритму. Один человек в кассе может купить билет для себя или второго взрослого зрителя, который является родственником. Если у человека есть несовершеннолетние дети, он также может купить билеты для них. Покупка билета осуществляется по паспорту, подчеркнули в кассах.
"Билет не подлежит переименованию - его можно только сдать. переименовать его на другого человека ни по какой причине невозможно", - добавила собеседница агентства.
В кассах отметили, что покупка билетов по браслетам, касается не только продаж на балет "Щелкунчик", который всегда пользуется высоким спросом.
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"На любой спектакль, если в очереди собирается более 100 человек, охрана раздает браслеты, чтобы люди долго не стояли, по номеру очереди приходили", - сказали в кассах.
День продаж наступает после 12 ночи, после чего люди в очереди смогут их получить. Проинформировать по наличию билетов может только кассир очно, добавили в кассах.
Ранее Большой театр на официальном сайте опубликовал специальную программу предварительной продажи билетов на спектакли балета "Щелкунчик" в связи с повышенным спросом на спектакль. Согласно графику продаж на представления 23-28 декабря предварительная продажа билетов начнется в кассах театра с 4 ноября, а на сайте - с 5 ноября. Продажи билетов на постановки 29-31 декабря стартуют с 11 и 12 ноября в кассах и на сайте соответственно. Билеты на представления во время январских праздников с 2 по 7 января можно будет приобрести 18 и 19 ноября. На втором этапе билеты, оставшиеся после предварительной продажи в кассах, будут доступны к покупке на сайте и в кассах театра.
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