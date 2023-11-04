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Байден пригрозил Китаю санкциями из-за панголинов
Байден пригрозил Китаю санкциями из-за панголинов - РИА Новости, 04.11.2023
Байден пригрозил Китаю санкциями из-за панголинов
Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая — в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T00:18
2023-11-04T00:18
2023-11-04T12:26
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая — в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих. В уведомлении конгрессу Байден написал, что панголинов, чья чешуя ценится в традиционной медицине без научных на то оснований, отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров вместе взятых"."США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания", — заявил Байден.Он велел своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от него "полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел", а также их "полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению".Байден дал понять, что ждет результатов к концу года, и пригрозил в противном случае применить к Китаю торговые ограничения."Если КНР к 31 декабря 2023 года не возьмет на себя значимые обязательства по имплементации мер, предусмотренных СИТЕС (Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определенных товаров из КНР", — написал президент в уведомлении конгрессу, которое разослал Белый дом.
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китай, сша, джо байден, в мире
Китай, США, Джо Байден, В мире
Байден пригрозил Китаю санкциями из-за панголинов
Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, пригрозив Китаю санкциями
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Джо Байден пообещал спасти от вымирания панголинов, распорядившись добиваться от Китая — в том числе под угрозой санкций — прекращения импорта и использования в медицинских целях единственных в мире чешуйчатых млекопитающих.
В уведомлении конгрессу Байден написал, что панголинов, чья чешуя ценится в традиционной медицине без научных на то оснований, отлавливают и перевозят контрабандой чаще, чем "носорогов, слонов и тигров вместе взятых".
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"США примут меры, необходимые для прекращения нелегальной торговли с целью спасения панголинов от вымирания", — заявил Байден.
Он велел своей администрации провести переговоры с Китаем и добиться от него "полного закрытия внутреннего рынка для панголинов и фрагментов их тел", а также их "полного удаления из национального перечня медицинских препаратов, разрешенных к применению".
Байден дал понять, что ждет результатов к концу года, и пригрозил в противном случае применить к Китаю торговые ограничения.
"Если КНР к 31 декабря 2023 года не возьмет на себя значимые обязательства по имплементации мер, предусмотренных СИТЕС (Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения), я планирую отдать распоряжение о применении ряда запретов на импорт и введении торговых мер в отношении определенных товаров из КНР", — написал президент в уведомлении конгрессу, которое разослал Белый дом.
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