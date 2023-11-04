https://ria.ru/20231104/samolet-1907453281.html

В Австралии упал легкий самолет

В Австралии упал легкий самолет - РИА Новости, 04.11.2023

В Австралии упал легкий самолет

Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли, заявила полиция штата. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:19

2023-11-04T16:19

2023-11-04T16:19

в мире

квинсленд

австралия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли, заявила полиция штата. "Сегодня днем, 4 ноября, были обнаружены тела трех человек, погибших в результате крушения легкого самолета недалеко от города МакКинли (штата Квинсленд - ред.)", - говорится в заявлении полиции. По данным полиции, днем с местными службами экстренной помощи связался неназванный представитель общественности и сообщил им о катастрофе примерно в 40 километрах к северо-западу от города МакКинли. "Команда на спасательном вертолете обнаружила обломки самолета с воздуха. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тела трех погибших, находившихся на борту самолета", - отмечает полиция. Согласно данным полиции, легкий самолет мог использоваться в рамках сотрудничества с пожарной службой и службой экстренной помощи Квинсленда для составления карт для мониторинга пожаров.

https://ria.ru/20230815/l-39-1890093469.html

квинсленд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, квинсленд, австралия