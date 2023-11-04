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В Австралии упал легкий самолет - РИА Новости, 04.11.2023
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16:19 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/samolet-1907453281.html
В Австралии упал легкий самолет
В Австралии упал легкий самолет - РИА Новости, 04.11.2023
В Австралии упал легкий самолет
Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли, заявила полиция штата. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:19
2023-11-04T16:19
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли, заявила полиция штата. "Сегодня днем, 4 ноября, были обнаружены тела трех человек, погибших в результате крушения легкого самолета недалеко от города МакКинли (штата Квинсленд - ред.)", - говорится в заявлении полиции. По данным полиции, днем с местными службами экстренной помощи связался неназванный представитель общественности и сообщил им о катастрофе примерно в 40 километрах к северо-западу от города МакКинли. "Команда на спасательном вертолете обнаружила обломки самолета с воздуха. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тела трех погибших, находившихся на борту самолета", - отмечает полиция. Согласно данным полиции, легкий самолет мог использоваться в рамках сотрудничества с пожарной службой и службой экстренной помощи Квинсленда для составления карт для мониторинга пожаров.
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в мире, квинсленд, австралия
В мире, Квинсленд, Австралия
В Австралии упал легкий самолет

В Австралии в штате Квинсленд при крушении легкого самолета погибли три человека

© iStock.com / Oleg MarchakЛегкомоторный самолет в небе
Легкомоторный самолет в небе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© iStock.com / Oleg Marchak
Легкомоторный самолет в небе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Легкий самолет упал в австралийском штате Квинсленд, три человека погибли, заявила полиция штата.
"Сегодня днем, 4 ноября, были обнаружены тела трех человек, погибших в результате крушения легкого самолета недалеко от города МакКинли (штата Квинсленд - ред.)", - говорится в заявлении полиции.
По данным полиции, днем с местными службами экстренной помощи связался неназванный представитель общественности и сообщил им о катастрофе примерно в 40 километрах к северо-западу от города МакКинли.
"Команда на спасательном вертолете обнаружила обломки самолета с воздуха. Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые обнаружили тела трех погибших, находившихся на борту самолета", - отмечает полиция.
Согласно данным полиции, легкий самолет мог использоваться в рамках сотрудничества с пожарной службой и службой экстренной помощи Квинсленда для составления карт для мониторинга пожаров.
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