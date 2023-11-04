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Во Владивостоке самолет не смог вылететь из-за технической неисправности - РИА Новости, 04.11.2023
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11:53 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/samolet-1907401405.html
Во Владивостоке самолет не смог вылететь из-за технической неисправности
Во Владивостоке самолет не смог вылететь из-за технической неисправности - РИА Новости, 04.11.2023
Во Владивостоке самолет не смог вылететь из-за технической неисправности
Самолет авиакомпании "Якутия", который должен был в субботу отправиться из Владивостока в Читу, не смог вылететь по расписанию из-за технической неисправности,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:53
2023-11-04T11:53
происшествия
владивосток
чита
дальневосточная транспортная прокуратура
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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия", который должен был в субботу отправиться из Владивостока в Читу, не смог вылететь по расписанию из-за технической неисправности, 92 пассажира размещены в гостиницу, сообщает в своем Telegram-канале Дальневосточная Транспортная прокуратура. "В международном аэропорту Владивостока 4 ноября рейс 562 Владивосток -Чита авиакомпании "Якутия" возвращен из зоны вылета по причине технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, которые в настоящее время заселяются в гостиницу", - говорится в сообщении. Планируемое время вылета (5 ноября) в 13.30 (06.30 мск), соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры, информирует надзорное ведомство. В середине октября самолет этой же авиакомпании, который следовал по тому же маршруту Владивосток - Чита, смог "добраться" до пункта назначения только с третьей попытки спустя двое суток. Также в субботу, самолет рейса Владивосток - Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. И только в понедельник пассажиров рейса Владивосток - Чита отправили в пункт назначения на Boeing.
https://ria.ru/20231103/los-1907162777.html
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происшествия, владивосток, чита, дальневосточная транспортная прокуратура
Происшествия, Владивосток, Чита, Дальневосточная транспортная прокуратура
Во Владивостоке самолет не смог вылететь из-за технической неисправности

Самолет Владивосток — Чита не смог вылететь из-за технической неисправности

© Flickr / Alex PolezhaevСамолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия"
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Flickr / Alex Polezhaev
Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя - РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия", который должен был в субботу отправиться из Владивостока в Читу, не смог вылететь по расписанию из-за технической неисправности, 92 пассажира размещены в гостиницу, сообщает в своем Telegram-канале Дальневосточная Транспортная прокуратура.
"В международном аэропорту Владивостока 4 ноября рейс 562 Владивосток -Чита авиакомпании "Якутия" возвращен из зоны вылета по причине технической неисправности. На борту находились 92 пассажира, которые в настоящее время заселяются в гостиницу", - говорится в сообщении.
Планируемое время вылета (5 ноября) в 13.30 (06.30 мск), соблюдение прав пассажиров задержанного авиарейса находится на контроле Приморской транспортной прокуратуры, информирует надзорное ведомство.
В середине октября самолет этой же авиакомпании, который следовал по тому же маршруту Владивосток - Чита, смог "добраться" до пункта назначения только с третьей попытки спустя двое суток. Также в субботу, самолет рейса Владивосток - Чита вернулся и совершил аварийную посадку на аэродроме вылета из-за неисправности левого двигателя, пострадавших нет, сообщало Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ. По данным транспортной прокуратуры, на борту самолета авиакомпании "Якутия" было 80 пассажиров. В воскресенье их отправили резервным бортом АК "Якутия" в Читу, но самолет вынужденно сел в аэропорту Хабаровска из-за ошибки в гидросистеме правого двигателя. И только в понедельник пассажиров рейса Владивосток - Чита отправили в пункт назначения на Boeing.
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Вчера, 13:06
 
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