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Самолет Байдена сломался при посадке - РИА Новости, 04.11.2023
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02:39 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/samolet-1907354869.html
Самолет Байдена сломался при посадке
Самолет Байдена сломался при посадке - РИА Новости, 04.11.2023
Самолет Байдена сломался при посадке
Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:39
2023-11-04T02:39
джо байден
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской администрации. "Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет", - проинформировали в Белом доме.Байден вместе со своей супругой Джилл отправился из Вашингтона в Льюистон (штат Мэн), где 25 октября в результате массовой стрельбы погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.
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джо байден, мэн (штат), делавэр, сша, в мире
Джо Байден, Мэн (штат), Делавэр, США, В мире
Самолет Байдена сломался при посадке

Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент Джо Байден
Президент Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской администрации.
"Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет", - проинформировали в Белом доме.
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Байден вместе со своей супругой Джилл отправился из Вашингтона в Льюистон (штат Мэн), где 25 октября в результате массовой стрельбы погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.
 
Джо БайденМэн (штат)ДелавэрСШАВ мире
 
 
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