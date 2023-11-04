https://ria.ru/20231104/samolet-1907354869.html
Самолет Байдена сломался при посадке
Самолет Байдена сломался при посадке - РИА Новости, 04.11.2023
Самолет Байдена сломался при посадке
Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:39
2023-11-04T02:39
2023-11-04T02:39
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской администрации. "Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет", - проинформировали в Белом доме.Байден вместе со своей супругой Джилл отправился из Вашингтона в Льюистон (штат Мэн), где 25 октября в результате массовой стрельбы погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.
https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html
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джо байден, мэн (штат), делавэр, сша, в мире
Джо Байден, Мэн (штат), Делавэр, США, В мире
Самолет Байдена сломался при посадке
Белый дом: самолет Байдена столкнулся с неполадкой при посадке в штате Мэн