https://ria.ru/20231104/samolet-1907354869.html

Самолет Байдена сломался при посадке

Самолет Байдена сломался при посадке - РИА Новости, 04.11.2023

Самолет Байдена сломался при посадке

Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:39

2023-11-04T02:39

2023-11-04T02:39

джо байден

мэн (штат)

делавэр

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Самолет, на котором президент США Джо Байден прибыл в пятницу в штат Мэн, столкнулся с технической неисправностью, сообщили журналистам в американской администрации. "Во время приземления в штате Мэн у самолета возникла небольшая проблема с техническим обслуживанием. Для полета из штата Мэн в Делавэр будет использоваться другой самолет", - проинформировали в Белом доме.Байден вместе со своей супругой Джилл отправился из Вашингтона в Льюистон (штат Мэн), где 25 октября в результате массовой стрельбы погибли 18 человек, еще 13 получили ранения.

https://ria.ru/20231104/bayden-1907351889.html

мэн (штат)

делавэр

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джо байден, мэн (штат), делавэр, сша, в мире