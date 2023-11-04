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Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии - РИА Новости, 04.11.2023
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10:22 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ryba-1907382097.html
Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии
Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии - РИА Новости, 04.11.2023
Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии
Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:22
2023-11-04T10:22
япония
китай
илья шестаков
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
фукусима-1
магатэ
экономика
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САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышения концентраций вредных веществ в японской зоне вылова, заявил РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы внимательно следим за своей экономзоной. Мы еще с момента аварии очень много исследований проводили и сейчас; уже с момента сброса воды наше научно-исследовательское судно осуществляло заборы воды, изучало и проводило все анализы. У нас все показатели в норме, поэтому наша рыба - чистая, безопасная", - сообщил Шестаков. "То, что происходит у японцев, нам сложно судить. Но уже поступают сигналы, что есть какие-то определенные превышения концентрации вредных веществ", - добавил он. Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россельхознадзор в конце сентября сообщал, что из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая по японской рыбопродукции. Глава Росрыболовства в беседе в РИА Новости отдельно обратил внимание на оценки ученых по возможному движению водных масс из японской экономзоны. "Тут важно отметить, что, как ученые говорят, если смотреть по течению - как оно идет, как двигается - то эта вода должна к нам прийти, может быть через 6-10 лет, по разным оценкам. Ученые говорят, что в общей массе воды концентрации вредных веществ не будет", - сказал он. "Но мы все равно все отслеживаем, смотрим, постоянно проводим мониторинг", - добавил Шестаков.
https://ria.ru/20231016/yaponiya-1903038917.html
https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html
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япония, китай, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), фукусима-1, магатэ, экономика
Япония, Китай, Илья Шестаков, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство), Фукусима-1, МАГАТЭ, Экономика
Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии

Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ в японской зоне вылова

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкДобыча минтая
Добыча минтая - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышения концентраций вредных веществ в японской зоне вылова, заявил РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков.
"Мы внимательно следим за своей экономзоной. Мы еще с момента аварии очень много исследований проводили и сейчас; уже с момента сброса воды наше научно-исследовательское судно осуществляло заборы воды, изучало и проводило все анализы. У нас все показатели в норме, поэтому наша рыба - чистая, безопасная", - сообщил Шестаков.
"То, что происходит у японцев, нам сложно судить. Но уже поступают сигналы, что есть какие-то определенные превышения концентрации вредных веществ", - добавил он.
Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам.
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Глава Росрыболовства в беседе в РИА Новости отдельно обратил внимание на оценки ученых по возможному движению водных масс из японской экономзоны.
"Тут важно отметить, что, как ученые говорят, если смотреть по течению - как оно идет, как двигается - то эта вода должна к нам прийти, может быть через 6-10 лет, по разным оценкам. Ученые говорят, что в общей массе воды концентрации вредных веществ не будет", - сказал он.
"Но мы все равно все отслеживаем, смотрим, постоянно проводим мониторинг", - добавил Шестаков.
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ЯпонияКитайИлья ШестаковФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)Фукусима-1МАГАТЭЭкономика
 
 
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