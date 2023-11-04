https://ria.ru/20231104/ryba-1907382097.html

Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии

Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии - РИА Новости, 04.11.2023

Росрыболовство видит сигналы превышения вредных веществ возле Японии

Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:22

2023-11-04T10:22

2023-11-04T10:22

япония

китай

илья шестаков

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

фукусима-1

магатэ

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847042720_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_a5e2062ebe87cf527384ba469674b20c.jpg

САМАРКАНД, 4 ноя - РИА Новости. Росрыболовство в ходе мониторинга состояния российской экономической зоны промысла после сброса воды с "Фукусима-1" фиксирует отсутствие каких-либо отклонений от нормальных показателей, но есть определенные сигналы по превышения концентраций вредных веществ в японской зоне вылова, заявил РИА Новости в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума глава Росрыболовства Илья Шестаков. "Мы внимательно следим за своей экономзоной. Мы еще с момента аварии очень много исследований проводили и сейчас; уже с момента сброса воды наше научно-исследовательское судно осуществляло заборы воды, изучало и проводило все анализы. У нас все показатели в норме, поэтому наша рыба - чистая, безопасная", - сообщил Шестаков. "То, что происходит у японцев, нам сложно судить. Но уже поступают сигналы, что есть какие-то определенные превышения концентрации вредных веществ", - добавил он. Сброс в океан воды, скопившейся в результате охлаждения аварийных реакторов АЭС "Фукусима-1", в которых произошло расплавление ядерного топлива, Япония начала с 24 августа. МАГАТЭ заявляло, что планы по сбросу в океан этой воды, который займет 30 лет, полностью соответствуют международным стандартам. Китай, являясь главным импортером японских морепродуктов, ввел тотальный запрет на их импорт и переработку. Россельхознадзор в конце сентября сообщал, что из-за рисков радиационного загрязнения после слива воды с АЭС "Фукусима-1" рассматривает возможность присоединения к ограничительным мерам Китая по японской рыбопродукции. Глава Росрыболовства в беседе в РИА Новости отдельно обратил внимание на оценки ученых по возможному движению водных масс из японской экономзоны. "Тут важно отметить, что, как ученые говорят, если смотреть по течению - как оно идет, как двигается - то эта вода должна к нам прийти, может быть через 6-10 лет, по разным оценкам. Ученые говорят, что в общей массе воды концентрации вредных веществ не будет", - сказал он. "Но мы все равно все отслеживаем, смотрим, постоянно проводим мониторинг", - добавил Шестаков.

https://ria.ru/20231016/yaponiya-1903038917.html

https://ria.ru/20231010/ustroystvo-1901645489.html

япония

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

япония, китай, илья шестаков, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), фукусима-1, магатэ, экономика