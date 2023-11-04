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Достопримечательности Рязани: самые интересные места города и области

Достопримечательности Рязани: что посмотреть и куда сходить самостоятельно за 1 день

Достопримечательности Рязани: самые интересные места города и области

Рязань когда-то была столицей Великого Рязанского княжества, а сейчас является развитым туристическим центром, известным многим как родина Сергея Есенина. Какие РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:06

2023-11-04T12:06

2023-11-04T12:06

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россия

москва

василий маргелов

сергей есенин

екатерина ii

воздушно-десантные войска россии

маршруты - туризм

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Рязань когда-то была столицей Великого Рязанского княжества, а сейчас является развитым туристическим центром, известным многим как родина Сергея Есенина. Какие интересные достопримечательности можно посмотреть в городе, куда сходить с детьми, какой маршрут составить, если идти пешком, необычные места в окрестностях, – в материале РИА Новости.Достопримечательности РязаниРязань – один из древнейших городов России. Он находится среди живописной природы и был свидетелем множества исторических событий. Все это сделало его прекрасным местом для познавательного отдыха: ежегодно Рязань принимает тысячи туристов и предлагает им развитую инфраструктуру.Как добраться до РязаниЛучший способ доехать до Рязани – поезд. В городе два железнодорожных вокзала, которые принимают составы с разных направлений. В частности, прямые рейсы ходят из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Саранска, городов Южного Урала и Средней Азии. С вокзалов легко добраться до центра города как на общественном транспорте, так и на такси.Еще один популярный способ – автобусы. Они прибывают на автовокзал "Центральный" из Москвы, Белгорода, Тамбова, Пензы и других.Путешественники также могут добраться до города на машине. В окрестностях сразу две крупные автомагистрали – М5 "Урал" и М6 "Каспий".Что посмотреть и где погулять в РязаниБлагодаря богатой и древней истории, в городе достаточно примечательных мест.Главные достопримечательности и улицыИз всех достопримечательностей Рязани можно выделить те, которые точно стоит увидеть при посещении города:Рязанский кремль. На территории России всего около 50 объектов кремлевского зодчества, многие из которых либо не сохранились до наших дней, либо были слишком видоизменены. Рязанский кремль – одно из исключений. Изначально деревянные постройки появились в 1095 году одновременно с городом, который назывался Переяславль-Рязанский. Свое нынешнее название он получил при Екатерине II в конце XVII века. Тогда же кремль пережил масштабную реконструкцию.Во время Великой Отечественной войны на территории кремля располагались огневые точки артиллерии, но постройки не были задеты последствиями боевых действий, поэтому сейчас туристы могут увидеть исторический архитектурный ансамбль, который практически не изменился.Успенский собор. Он считается одним из главных символов Рязани и первоначально был построен в конце XVII. Его строили дважды, так как при первом возведении здание рухнуло еще до окончания работ. Несмотря на это, строительство не остановили и через год снова заложили фундамент. Вторая стройка завершилась без происшествий и Успенский собор был освящен в 1702 году. В XIX веке здание износилось, но усилиями местных жителей и архитекторов из Москвы его смогли отреставрировать и сохранить. Сейчас Успенский собор практически не отличается от первоначального вида и является важным архитектурным и культурным памятником страны.Дворец князя Олега. Олег Иванович Рязанский был крайне почитаем в городе. Несмотря на его достаточно противоречивую репутацию в истории страны, в летописях говорится о том, что рязанцы его уважали и любили. Он многое сделал для города, а его изображение было помещено на герб. Дворец, названный в его честь, построили в XVII веке на месте бывшего княжеского двора. До наших дней здание отлично сохранилось, внутри представлены музейные экспозиции.Глебов мост и Соборная колокольня. Мост был возведен еще в XV веке. Тогда он был деревянным и подъемным, служил в качестве соединительного пути между укрепленным острогом и кремлем. Через два века его сожгли и восстановили лишь через 100 лет. С того момента мост стал каменным, а от подъемного механизма отказались. Турист, ступив на этот мост сейчас, сразу увидит живописную Соборную колокольню, которая была построена в начале XVII века и является самым высоким зданием всего кремля.Памятник Сергею Есенину. Рязань неразрывно связана с именем великого русского поэта. В городе и области много мест, напоминающих о его жизни и творчестве, одно из таких – памятник неподалеку от Трубежской набережной. Бронзовая скульптура поэта, читающего свои стихи, появилась в 1975 году, на 80-ю годовщину со дня его рождения.Церковь Спаса Преображения на Яру. Рядом с памятником Есенину находится Спасо-Преображенский храм. Это небольшая действующая церковь, которая примечательна тем, что сохранила свой древнерусский облик.Мюнстерская улица. Небольшая, но крайне необычная улица. Появилась она в начале XXI века, когда был построен гостиничный комплекс в североевропейском стиле. Нетипичные для русской архитектуры фасады домов отсылают к немецкому городу Мюнстер – побратиму Рязани. Помимо зданий на улице также установлены интересные арт-объекты и скульптуры.Улица Щедрина. Тихая улочка с живописными деревянными домами. Здесь нет ярких достопримечательностей, но зато можно полюбоваться старинными усадьбами из дерева и дойти по ней до других интересных мест, например, к Летнему клубу Дворянского собрания и художественному музею.Лыбедский бульвар. Одна из главных прогулочных зон города. Сам бульвар построен на месте реки Лыбедь, которая существует до сих пор – в 1960-х гг. ее убрали под землю. Основная пешеходная зона находится между улицей Горького и Рязанским цирком, она украшена цветниками и фонтанами, для отдыха установлены лавочки. Также на Лыбедском бульваре есть каскадный фонтан "Медведи" и забавная скульптура "Грибная команда".Соборный парк. Уютный небольшой парк, располагающийся неподалеку от Рязанского кремля и отделенный от него рвом. Он пользуется спросом как у местных жителей, так и у приезжих, поэтому здесь всегда достаточно многолюдно. Помимо обустроенных дорожек, лавочек и точек питания, в парке много архитектурных памятников и скульптур.Набережная Рязани. Река Трубеж, на которой стоит город, не отличается внушительными размерами, но набережная у нее все-таки есть. Она тянется вдоль обрывистого берега около Рязанского кремля, отсюда можно сесть на теплоход и посмотреть на окрестности города с воды.Интересные местаКаждое туристическое место в Рязани интересно по-своему, но есть те, которые точно будут ассоциироваться с этим городом в дальнейшем.Летний клуб дворянского собрания. Интересное здание, которое своей архитектурой заметно выделяется на фоне других домов в Рязани, было построено более ста лет назад и с того времени практически не изменилось. Его отреставрировали, видоизменили некоторые детали, но внешний вид остался максимально приближенным ко времени постройки. Сейчас в этом доме располагается центр народного творчества, где регулярно проводятся различные выставки."Лида и Шурик". Скульптура знаменитым героям комедии Леонида Гайдая установлена рядом с университетом им. Есенина. В ней запечатлен момент, когда студенты были настолько увлечены чтением конспекта, что не замечали друг друга. Несмотря на то, что скульптура была установлена только в 2015 году, за короткое время она получила широкую популярность среди туристов.Памятник Евпатию Коловрату. Если во многих российских регионах при слове "богатырь" вспоминаются Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович, то в Рязани очень почитали местного героя – Евпатия Коловрата. И хоть с исторической точки зрения его существование все еще вызывает много сомнений, то в фольклоре региона он закрепился очень прочно. Согласно легендам, Коловрат смог в одиночку одолеть многочисленное войско монголов, которое против него отправил хан Батый. В честь этого богатыря и поставили памятник в городе, он изображает Евпатия верхом на коне.Скульптура "Грибы с глазами". Знаменитая на всю страну поговорка "В Рязани – грибы с глазами. Их едят, а они глядят" имеет множество вариантов происхождения. Один из них рассказывает, что во времена, когда город подвергался постоянным набегам монголо-татар, местные разведчики придумали способ, как выяснить, где находится враг. Жителей предупредили, что собирать грибы в местных лесах нельзя, но захватчики об этом не знали, их и отслеживали по срезанным и растоптанным грибам. Другая версия гласит, что это всего лишь пословица, где говорить о "грибах с глазами", значит рассказывать небылицы. Независимо от того, как появилась эта поговорка на самом деле, она прижилась далеко за пределами Рязани. Поэтому ее решили увековечить, установив в 2013 году скульптуру, в центре которой гриб-отец, а по бокам его "сыновья".МузеиУзнать об истории города и его развитии можно в местных музеях.Музей истории Воздушно-десантных войск. Был основан в 1972 году при участии Василия Маргелова – советского военачальника и одного из самых известных командующих Воздушно-десантными войсками. Располагается экспозиция в старинном здании 1816 года. В фондах музея насчитывается около 80 000 экспонатов, включая обмундирование, оружие, медали и многое другое. Здесь можно узнать об истории становления и развития ВДВ, увидеть личный кабинет Маргелова, который был воссоздан с использованием его личных вещей.Музей дальней авиации в Дягилево. Небольшой, но уникальный музей под открытым небом, который был открыт в 1975 году. Он находится на территории сразу двух военных частей, поэтому пройти сюда можно только по предварительной записи в составе экскурсионной группы. Зато среди экспонатов представлены реальные истребители, бомбардировщики, самолеты-разведчики, авиационные пулеметы, бомбы, ракеты и многое другое.Художественный музей имени И.П. Пожалостина. Один из старейших подобных музеев в России, ему уже более ста лет. За это время в фондах собралась коллекция из 12 000 различных произведений зарубежного и отечественного искусства. Особенно ценны работы художников итальянской, голландской, французской школ XVI-XIX вв., среди которых уникальные произведения В. Катены, Дж. Крозато, А. Ван Остаде, С. Вуэ и картины прославленных русских мастеров В.Л. Боровиковского, В.А. Тропинина, А.Г. Венецианова, И.К. Айвазовского, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, И.Е. Репина, В.И. Сурикова и других. Кроме живописи в экспозиции музея представлены предметы декоративно-прикладного искусства и местного народного творчества.Музей-усадьба академика И.П. Павлова. Наличие такого музея в Рязани не случайно, ведь именно этот город является родиной знаменитого физиолога, которого все знают еще со школьной программы. Его усадьба стала музеем в середине XX века, в ней сначала были просто собраны вещи, связанные с жизнью ученого. В 2010 году экспозицию обновили и поделили на шесть залов. Посетители могут подробнее узнать об открытиях Павлова и как складывалась его жизнь.Красивые места в Рязанской областиПосле знакомства с городом, стоит потратить несколько дней на поездки по окрестностям. В частности, туристам могут особенно приглянуться:Музей-заповедник С.А. Есенина. В селе Константиново, что в 40 км от Рязани, 3 октября 1895 года родился Сергей Есенин. После его гибели в 1925 году Союз советских писателей предложил увековечить память великого поэта, но сначала это были лишь регулярные выставки и только почти 50 лет спустя принято решение открыть музей-заповедник. Его "сердцем" считается дом-музей родителей Есенина, но также есть Земская школа, где учился будущий поэт, и другие здания, сохранившие дух той эпохи.Старожиловский конный завод. Расположен примерно в 50 км от Рязани. Построены эти конюшни были еще в XIX веке на средства барона фон Дервиза, в то время здесь содержалось более 2500 лошадей самых разных пород. После образования СССР у конного завода начались непростые времена. Здания разрушались, реставрация не проводилась. До наших дней сохранились лишь некоторые постройки, которые все еще выглядят крепкими и являются прекрасным примером неизмененной архитектуры XIX века.Национальный государственный природный парк "Мещерский". Он был открыт в 1992 году и занимает территорию больше 130 000 га. Главной целью парка является сохранение природных и культурно-исторических ресурсов. Здесь произрастает более 850 видов растений, около 50 из которых считаются редкими, проживают 50 видов млекопитающих и около 170 видов птиц. Многие из них занесены в Красную книгу России. Помимо богатой флоры и фауны "Мещерский" обладает и архитектурными памятниками, например, здесь находятся могильники древних племен, которые относятся к первому тысячелетию нашей эры.Деревянная Польно-Конобеевская ветряная мельница. Это памятник русского деревянного зодчества. Все внутренние механизмы мельницы выполнены исключительно из дерева. Несмотря на то, что в 2003 году была проведена реставрация, визуально она практически не изменилась и уникальное сооружение каждый год привлекает множество туристов. Располагается мельница на въезде в село Польное Конобеево, что в Шацком районе Рязанской области.Городище Старая Рязань. Когда-то столица Рязанского княжества располагалась в 65 км юго-восточнее современного города. Эти земли были разорены Батыем и, к сожалению, так и не восстановились. Теперь это поле, окруженное холмами, неподалеку от реки, где в абсолютном безмолвии стоят руины некогда процветающего города. Археологические раскопки здесь ведутся с 1822 года и не прекращаются до сих пор. Увидеть артефакты, найденные в городище, можно в Рязанском историко-культурном заповеднике.Куда сходить с детьмиЗаинтересовать детей разного возраста можно в интерактивных музеях, таких как "Галерея пряников" и "Музей истории рязанского леденца". Там, помимо исторической справки, предложат устроить дегустацию и мастер-класс. Маленьким туристам можно устроить путешествие в сказку в музее "Забава", где экскурсоводы в костюмах любимых героев помогут малышам стать участниками волшебных историй.Для активного отдыха в городе подойдут разнообразные детские и спортивные центры с батутами, горками и скалодромом. В выходные можно сходить в театр кукол или цирк.Экскурсии и развлеченияНаиболее популярной в Рязани является обзорная экскурсия. Примечательно, что каждый гид стремится привнести в нее что-то свое. Например, можно отправиться на прогулку с гидом, одетым в костюм стрельца, в ходе которой он расскажет про Рязань XVII века, или совместить новую информацию с квиз-игрой. Чтобы узнать о городе с нетуристической стороны, лучше заказывать авторские экскурсии у местных экскурсоводов, а привнести немного интерактива можно с включенными в программу мастер-классами.Самостоятельный маршрут по Рязани за один деньТрадиционно туристы начинают знакомство с Рязанью с кремля, а от него уже строят путь к другим достопримечательностям. Примерный однодневный маршрут для самостоятельной прогулки по городу может выглядеть следующим образом:Кремлевский парк и Глебов мост – Соборная колокольня – Рязанский кремль (Успенский собор, дворец князя Олега, Богоявленская церковь, Христорождественский собор, Архангельский собор, Спасо-Преображенский собор, церковь Святого Духа) – Трубежная набережная – Преображенская церковь Спаса на Яру – памятник Сергею Есенину – улица Почтовая (пешеходная часть) и Почтовая площадь – памятник Евпатию Коловрату – Рязанский цирк – художественный музей имени И.П. Пожалостина – Летний клуб дворянского собрания – Нижний городской сад – памятник "Грибы с глазами".Где можно вкусно поестьПопробовать традиционные рязанские блюда в местных ресторанах практически невозможно, рецепты давно забыты. Тем не менее в городе множество кафе и других заведений с русской кухней, основанной на старых традициях. В центральных районах есть рестораны с европейской кухней, для экономных перекусов подойдут столовые и небольшие кафе. Поездка в холодный сезон станет комфортнее с горячими напитками – в Рязани достаточно точек с кофе навынос.Где остановитьсяРязань достаточно крупный город, если смотреть на карту – немного вытянутый. Поэтому, чтобы не тратить время на дорогу до центра, лучше всего выбирать размещение на улицах Грибоедова, Ленина, Есенина, Соборная и Кремлевский Вал. В городе много вариантов отелей и гостиниц разной звездности, из бюджетных – хостелы и посуточное жилье.Когда лучше ехатьКак и в других городах средней полосы, погода в Рязани переменчивая. Лето бывает комфортно теплым или чрезмерно жарким. Зимой могут нагрянуть морозы или идти дожди. В любом случае, туристические поездки в этот город можно совершать круглый год, на осмотр достопримечательностей сезон мало влияет.Если есть желание искупаться в Оке, лучше выбирать для отпуска июль-август, насладиться местным спортивно-развлекательным комплексом со снежными трассами – январь-февраль.На чем передвигаться по городуВ Рязани хорошо налажен общественный транспорт: троллейбусы, автобусы и частные маршрутные такси. Интервал движения у них короткий, а маршруты разработаны так, что можно с легкостью добраться как до центра, так и до спальных районов. После 21:00 количество транспорта существенно сокращается, поэтому, если нужно доехать с окраины в центр или наоборот, лучше воспользоваться такси.Что привезти из сувенировГлавный сувенир, который точно будет напоминать о Рязани, – фигурка "Грибов с глазами". Местные ремесленники выполняют их из разных материалов по своему художественному видению. Другим символом города является михайловское кружево. Его отличительные черты – многоцветность и геометрические орнаменты.Также из Рязани можно привести и съедобные подарки, например, ягодные цукаты, сбитень из меда и мармелад, а также леденцы, сделанные по рецептам древних рязанских сахароваров.Советы туристамЧтобы успеть увидеть максимум интересного, лучше всего делить путешествие по дням. К примеру, один день потратить на обзорную прогулку по городу, второй – на посещение всех интересующих музеев, а на третий отправиться по достопримечательностям в области.При летнем отдыхе стоит уделить время купанию на городских обустроенных пляжах: "Ореховое озеро" и "Борковские карьеры". Традиционно купальный сезон в Рязани начинается с 1 июня.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рязань, россия, москва, василий маргелов, сергей есенин, екатерина ii, воздушно-десантные войска россии, маршруты - туризм