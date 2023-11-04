Рязань: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Рязань когда-то была столицей Великого Рязанского княжества, а сейчас является развитым туристическим центром, известным многим как родина Сергея Есенина. Какие интересные достопримечательности можно посмотреть в городе, куда сходить с детьми, какой маршрут составить, если идти пешком, необычные места в окрестностях, – в материале РИА Новости.

Чем знаменита Рязань

Рязань дала стране несколько образов, прочно вошедших в общую культуру. Первый и главный – Сергей Есенин: поэт родился в 40 км от города, в селе Константиново, и рязанские пейзажи пронизывают его лирику. Второй образ – Евпатий Коловрат, богатырь, вставший на защиту города во время монгольского нашествия XIII века. Третий, неожиданно ставший туристическим брендом, — поговорка "В Рязани — грибы с глазами", превратившаяся в полноценный арт-объект в центре города.

Рязань — негласная столица Воздушно-десантных войск России. Именно здесь расположено Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и музей ВДВ. Кроме того, в городе работает один из крупнейших военных аэродромов страны. В Дягилево можно осмотреть уникальную коллекцию дальней авиации под открытым небом.

Основные факты о Рязани Параметр Значение Полное название Город Рязань Субъект РФ Рязанская область Статус Административный центр области, город областного значения Дата основания 1095 год Население (2025–2026) 530 000 – 540 000 чел. Площадь города ~61 км² Часовой пояс UTC+3 (МСК) Расстояние до Москвы ~200 км Климат Умеренно континентальный Река Ока

Главные достопримечательности Рязани

Большинство ключевых мест сосредоточено в историческом центре и пешей доступности от него. Посмотреть на Рязань за один день вполне реально, если начать утром с кремля и двигаться по набережной в сторону пешеходных улиц.

Топ достопримечательностей Рязани Место Тип Где находится Время Рязанский кремль Исторический комплекс Центр, кремлёвский холм 2–3 часа Успенский собор Храм / архитектура Территория кремля 30–60 мин Дворец князя Олега Музей / история Территория кремля 60–90 мин Лыбедский бульвар Прогулка Центр 30–60 мин Трубежская набережная Прогулка / виды У кремля 30–60 мин

Рязанский кремль и Соборный парк

Рязанский кремль – главная точка притяжения города. Он стоит на холме, около рек Трубеж и Лыбедь и виден из многих точек центра. Это один из немногих кремлей России, сохранивших исторический облик: не перестроенный, не разрушенный в годы войны, дошедший до нас почти без потерь. Деревянные укрепления появились здесь одновременно с городом, в 1095 году, каменные постройки возводились начиная с XV века. На территории кремля – несколько соборов, дворцовый комплекс, музейные экспозиции и панорамные виды на пойму Оки.

© Shutterstock/FOTODOM / Kirill Skorobogatko Рязанский кремль © Shutterstock/FOTODOM / Kirill Skorobogatko Рязанский кремль

Успенский собор и соборная колокольня

Успенский собор – визитная карточка Рязани, его силуэт с пятью куполами виден с другого берега реки. Высота храма вместе с куполами – 72 метра. Строили его дважды: первый раз в конце XVII века здание обрушилось прямо в процессе работ. В 1702 году собор был освящен. Внутри – самый высокий деревянный иконостас в России: семь ярусов икон, общая высота 27 метров. Из-за отсутствия отопления собор открыт только в теплое время года: с мая по сентябрь.

Рядом с собором стоит соборная колокольня — самое высокое здание всего кремля: 83 метра. Она была заложена в начале XVII века и строилась поэтапно несколько десятилетий. Путь к ней ведет через Глебов мост, созданный в XV веке.

© Shutterstock/FOTODOM / Mikhail Markovskiy Успенский собор в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Mikhail Markovskiy Успенский собор в Рязани

Дворец князя Олега и другие храмы кремля

Дворец князя Олега – самое большое гражданское здание кремля. Его возвели в XVII веке на месте бывшего княжеского двора и посвятили Олегу Ивановичу Рязанскому – правителю, при котором Рязанское княжество достигло расцвета. Сейчас в здании работает музей-заповедник с постоянными экспозициями по истории края.

© Shutterstock/FOTODOM / Borisb17 Дворец князя Олега в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Borisb17 Дворец князя Олега в Рязани

На территории кремля сохранились еще несколько соборов: Христорождественский – самое древнее каменное здание города (XV век), Богоявленская церковь, Архангельский и Спасо-Преображенский соборы.

Трубежная набережная и вид на Рязань с воды

Трубежская набережная протянулась вдоль обрывистого берега реки Трубеж у подножия кремлевского холма. Это небольшой, чуть меньше 400 метров, но очень живописный отрезок пути. Отсюда кремль и соборы смотрятся особенно эффектно – именно такой ракурс чаще всего попадает на фотографии и открытки с видами Рязани.Пляжей на Трубеже нет: для купания горожане едут на "Ореховое озеро" или "Борковские карьеры".

Лыбедский бульвар, фонтаны и скульптуры

Лыбедский бульвар – главная прогулочная ось центра Рязани. Он проходит над засыпанной в 1960-х годах рекой Лыбедь и тянется от улицы Горького до Рязанского цирка. Бульвар озеленен, обустроен цветниками и лавочками, вдоль него работают кафе и киоски. Весной и летом здесь многолюдно: гуляют с колясками, катаются на велосипедах, сидят у фонтанов.

Главный фонтанный ансамбль бульвара – каскадный "Медведи". Чуть дальше стоит скульптурная группа "Грибная команда". Бульвар хорошо подходит для вечерней прогулки и соединяет несколько знаковых мест: театр, цирк, художественный музей.

Памятник Сергею Есенину и церковь Спаса на Яру

Бронзовый памятник Есенину стоит неподалеку от Трубежской набережной, на улице Петрова. Скульптор изобразил поэта с широко раскинутыми руками – будто он читает стихи или обнимает мир. Монумент появился в 1975 году, к 80-летию со дня рождения Есенина, и с тех пор стал одним из самых узнаваемых символов города.

В нескольких шагах от памятника – церковь Спаса Преображения на Яру, небольшой действующий храм XVII века.

© Shutterstock/FOTODOM / Tatiana Popova Памятник Сергею Есенину в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Tatiana Popova Памятник Сергею Есенину в Рязани

Улица Почтовая, Почтовая площадь и Нижний городской сад

Почтовая улица – пешеходный центр Рязани, местный аналог Арбата или Баумана. Здесь сосредоточены кафе, магазины сувениров, уличные музыканты. На Почтовой площади у фонтана регулярно проходят городские мероприятия. В хорошую погоду – это самое живое место центра.

Рядом с площадью расположен Нижний городской сад. Здесь в 2013 году установили скульптуру "Грибы с глазами" – главный арт-объект города.

Памятник Евпатию Коловрату

Евпатий Коловрат – главный герой рязанского фольклора. По преданию, он собрал небольшой отряд и бросился в погоню за монгольским войском Батыя, разорившим город в 1237 году. Его дружина сражалась до последнего, а сам Коловрат погиб в неравной схватке. Хан, пораженный мужеством противника, велел похоронить его с воинскими почестями. Памятник стоит на улице Почтовой и изображает Евпатия верхом на коне, в боевом снаряжении. Монумент открыли в 2007 году.

© Shutterstock/FOTODOM / Ironguns Памятник Евпатию Коловрату в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Ironguns Памятник Евпатию Коловрату в Рязани

Интересные и необычные места Рязани

Помимо официального туристического маршрута, в городе есть несколько мест, которые стоит найти самостоятельно.

Скульптура "Грибы с глазами"

Поговорка "В Рязани – грибы с глазами, их едят, а они глядят" известна по всей России. Версий ее происхождения несколько. По одной из них, во времена монгольских набегов рязанцы специально не трогали грибы в пограничных лесах: по срезанным шляпкам можно было понять, что здесь прошли чужаки. По другой – это просто пословица о небылицах.

© Shutterstock/FOTODOM / Tatiana Popova Скульптура "Грибы с глазами" в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Tatiana Popova Скульптура "Грибы с глазами" в Рязани

В 2013 году в Нижнем городском саду появилась скульптурная группа: гриб-отец в центре и два сына по бокам. Носу большого гриба туристы натерли до блеска – на удачу.

Летний клуб дворянского собрания и улица Щедрина

Летний клуб дворянского собрания – одно из самых колоритных зданий Рязани. Деревянный "терем" с богатой резьбой и наличниками был построен в 1905 году по проекту архитектора Ивана Цеханского. В советское время здесь работал дом детского творчества, а сейчас здесь Научно-методический центр народного творчества. В здании регулярно проходят выставки и концерты.

Рядом тянется улица Щедрина – тихая улочка с резными деревянными домами конца XIX-начала XX века. Это один из немногих сохранившихся фрагментов купеческой Рязани. Здесь нет кафе и туристических точек, но зато много старинных усадеб и рассмотреть деревянные наличники.

Мюнстерская улица и европейские фасады в центре Рязани

Мюнстерская улица появилась в начале 2000-х годов как часть нового гостиничного комплекса. Ее архитекторы обратились к образам немецкого города Мюнстер – побратима Рязани. Здесь можно увидеть узкие фасады с характерными кровлями, аркады, европейские пропорции домов.

Уличные арт‑объекты и фотогеничные точки в городе

Помимо "грибов с глазами", в Рязани есть несколько других уличных скульптур, ставших точками притяжения. На улице Свободы у университета им. Есенина стоит памятник "Лида и Шурик" – герои комедии Гайдая, сидящие на лавочке.

На Соборной площади – конный памятник князю Олегу Рязанскому работы Зураба Церетели. В Соборном парке и на Лыбедском бульваре – фонтаны и тематические скульптуры.

Фотогеничных точек в Рязани немало: вид на кремль со стороны набережной, отражение соборов в реке Трубеж, кованые фонари Глебова моста, фасады деревянных домов на Щедрине.

© Shutterstock/FOTODOM / Leonid Andronov Глебов мост в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Leonid Andronov Глебов мост в Рязани

Музеи Рязани

В Рязани много разнообразных музеев: здесь есть классические исторические и художественные собрания, военные музеи, интерактивные пространства для детей и взрослых, а также уникальный музей под открытым небом.

Рязанский историко‑архитектурный музей‑заповедник

Музей-заповедник расположен на территории кремля и объединяет несколько постоянных экспозиций. Здесь хранится богатейшее собрание предметов, связанных с историей Рязанского края: от домонгольских артефактов до документов XX века. Часть находок, обнаруженных при раскопках в городище Старая Рязань, также хранится в этом музее. Режим работы: 10:00-18:00, выходной – понедельник. Билеты на посещение отдельных зданий – от 150 рублей.

Музей рязанского леденца и сладкие мастер‑классы

Музей рязанского леденца открылся в 2017 году и с тех пор входит в число самых популярных мест города. Экскурсии проводят аниматоры в нарядных костюмах по образцам рязанских нарядов XIX века. Посетители узнают историю леденечного промысла, который процветал в Рязани несколько столетий, и сами отливают леденцы по старинным рецептам. Стоимость билета – от 550 рублей. Мастер-класс – 200 рублей.

Музей истории Воздушно‑десантных войск

Музей ВДВ основан в 1972 году при непосредственном участии генерала Василия Маргелова – легендарного командующего Воздушно-десантными войсками. Располагается в историческом здании 1816 года постройки в центре города. В фондах – около 80 000 экспонатов: обмундирование, оружие, медали, боевые знамена, личные вещи офицеров. Стоимость взрослого билета – 500 рублей.

Музей дальней авиации в Дягилево

Уникальный музей под открытым небом на территории военного аэродрома Дягилево. Открыт в 1975 году. Среди экспонатов – настоящие боевые самолеты: стратегические бомбардировщики, истребители-перехватчики, разведчики, а также авиационное вооружение. Такое собрание в открытом доступе можно найти лишь в нескольких местах страны.

Важно! В 2026 году музей временно не работает.

Художественный музей имени Пожалостина

Один из старейших художественных музеев России, ему уже более ста лет. Назван в честь гравера Ивана Пожалостина – уроженца Рязанской губернии, работы которого составили основу первой коллекции. В постоянной экспозиции – работы Айвазовского, Боровиковского, Тропинина, Репина, Шишкина, Сурикова, Саврасова. Стоимость единого взрослого билета – 1000 рублей.

Музей‑усадьба академика Павлова

Иван Петрович Павлов – нобелевский лауреат по физиологии, создатель учения об условных рефлексах – родился и вырос в Рязани. Его семейная усадьба стала музеем в середине XX века. В 2010 году экспозицию обновили и разделили на шесть тематических залов: история семьи, научные открытия, личный быт ученого. Стоимость билета – 250 рублей.

© Shutterstock/FOTODOM / LukaKikina Музей‑усадьба академика Павлова в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / LukaKikina Музей‑усадьба академика Павлова в Рязани

Что посмотреть в окрестностях Рязани

После города стоит выделить хотя бы один-два дня на поездки по области. В радиусе 70 км от Рязани – родина Есенина, сосновые леса Солотчи, заповедная Мещера, следы древней столицы и выдающиеся усадьбы XIX века.

Куда съездить из Рязани на 1 день Локация Тип Почему стоит Сценарий Константиново Культура / Есенин Родина поэта, музей-заповедник Полдня – день Солотча Природа / прогулки Сосны, воздух, отдых 2–5 часов Парк "Мещерский" Природа / экомаршруты Леса, озёра Целый день Городище Старая Рязань История / археология Древняя столица княжества 3–6 часов

Константиново и музей-заповедник С.А. Есенина

Константиново – небольшое село на высоком берегу Оки, в 40 км от Рязани. 3 октября 1895 года здесь родился Сергей Есенин. После гибели поэта в 1925 году его малая родина долго оставалась без официального статуса: музей-заповедник открылся лишь в 1970-х. Стоимость посещения – 600 рублей.

© Shutterstock/FOTODOM / Avinel Село Константиново в Рязанской области © Shutterstock/FOTODOM / Avinel Село Константиново в Рязанской области

Солотча и природа рядом с городом

Солотча – дачный поселок в 20 км к северу от Рязани, на краю Мещерских лесов. Он давно облюбован горожанами для отдыха. Сосновые боры, воздух, пропитанный смолой, тихие озера и старые монастырские постройки – Солотча хороша для пешей прогулки или велосипедной поездки.

Национальный парк "Мещерский" и Спас-Клепики

Национальный парк "Мещерский" основан в 1992 году и занимает более 103 000 га. Здесь много озер, рек, торфяных болот и сосновых лесов. Здесь обитают около 50 видов млекопитающих и более 170 видов птиц, часть из которых занесена в Красную книгу. Флора насчитывает свыше 850 видов растений, из них около 50 редких.

© Shutterstock/FOTODOM / Sergei Drozd Мещёрский национальный парк в Рязани © Shutterstock/FOTODOM / Sergei Drozd Мещёрский национальный парк в Рязани. Архивное фото

Городище Старая Рязань и археология

Примерно в 65 км к юго-востоку от современной Рязани, у реки Ока, лежит поле на месте бывшей столицы Рязанского княжества. Первая Рязань – это название используется в науке – была уничтожена войском Батыя в 1237 году и так и не восстановилась. Раскопки здесь ведутся с 1822 года и продолжаются по сей день.

Усадьбы и заводы (Кирицы, Старожиловский конный завод)

В 60 км от Рязани, в селе Кирицы, стоит усадьба фон Дервизов – один из самых романтичных архитектурных ансамблей Рязанской области. Сейчас в здании расположен детский санаторий, территория частично открыта для посещения.

© Shutterstock/FOTODOM / pdeminhiker Усадьба фон Дервизов в селе Кирицы © Shutterstock/FOTODOM / pdeminhiker Усадьба фон Дервизов в селе Кирицы

Примерно в 50 км от Рязани – Старожиловский конный завод, заложенный в 1890-х годах на средства того же барона фон Дервиза. В советское время завод пришел в упадок, часть зданий разрушена, но сохранившиеся постройки демонстрируют качество архитектуры XIX века.

Маршруты по Рязани

Один день – достаточное время, чтобы охватить главное. Центр города компактен, большинство ключевых мест находятся в пешей доступности друг от друга.

Что посмотреть за один день № Точка Формат Заметка 1 Рязанский кремль Осмотр Старт утром, максимум времени 2 Соборная колокольня / Глебов мост Фото / виды Переход между точками 3 Трубежская набережная Прогулка Панорамы на кремль 4 Памятник Есенину Памятник Короткая остановка 5 Почтовая улица Пешеходная зона Обед, кофе, сувениры

После пешеходной части (пункты 3–5) можно заглянуть в художественный музей им. Пожалостина, Летний клуб дворянского собрания или музей рязанского леденца – в зависимости от интересов. На весь маршрут с остановками нужно около 7-8 часов.

Маршрут на 2 дня

Два дня дают возможность не спешить. Первый день – кремль, набережная, пешеходный центр по маршруту выше. Второй день можно посвятить музеям: с утра – музей ВДВ, после обеда – усадьба Павлова или художественный музей, вечером — прогулка по Лыбедскому бульвару и Мюнстерской улице.

Второй вариант на два дня: первый – город, второй – выезд в Константиново (музей-заповедник Есенина) и возвращение через Солотчу.

Куда сходить с детьми

Музей рязанского леденца и "Галерея пряников" предлагают мастер-классы с дегустацией – дети участвуют сами, а не смотрят на витрины. Музей сказок "Забава" устраивает театрализованные экскурсии, где дети становятся участниками истории.

На плохую погоду подойдут театр кукол и цирк – расписания стоит уточнять заранее. В хорошую погоду кремль и соборный парк.

Советы туристам

Собрали важную информацию в небольшую справку.

Как добраться до Рязани

Самый удобный способ – поезд. Из Москвы с Казанского вокзала ходят обычные электрички (около 4 часов) и экспрессы (около 3 часов). Кроме того, через Рязань проходят поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Саранска и городов Урала и Средней Азии.

На автобусе из Москвы: от автовокзалов "Котельники" и "Южные ворота", время в пути 3-4 часа. На машине: трасса М5 "Урал", расстояние около 200 км.

Где вкусно поесть

Рецепты традиционных рязанских блюд в значительной мере утрачены, поэтому аутентичной "рязанской кухни" в ресторанном смысле нет. Тем не менее в центре города много хорошо работающих заведений с русской кухней, основанной на старых традициях: супы, каши, блины, пироги. В центральных кварталах есть рестораны с европейской и паназиатской кухней. Для быстрого перекуса – столовые и небольшие кафе, которых в центре достаточно.

Где остановиться

Для тех, кто хочет ходить пешком, лучшие адреса – центральные улицы: Грибоедова, Ленина, Есенина, Соборная, Кремлёвский вал. Отсюда до кремля, набережной и пешеходных улиц – 10–20 минут пешком. В центре есть отели разной звездности, от бюджетных хостелов до комфортных четырехзвездочных гостиниц.

Для туристов с машиной выбор шире: можно остановиться в Солотче или за городом с удобным выездом в сторону Мещеры или Константиново.

Что привезти из сувениров

Главный сувенир Рязани – фигурки "Грибов с глазами". Местные мастера делают их из дерева, керамики, металла, стекла – в любом исполнении они остаются узнаваемым символом города.

Второй по значимости бренд – михайловское кружево. Его отличают многоцветность и сложные геометрические орнаменты.

Из съедобных сувениров: рязанские леденцы по старинным рецептам, ягодные цукаты, мармелад, пряники и мед или сбитень.

Лучшее время для посещения

Рязань принимает туристов круглый год. Для осмотра достопримечательностей сезон почти не имеет значения – большинство объектов работает в любую погоду. Лучшие месяцы для прогулок – май–июнь и сентябрь, так как нет жары. Летом комфортно купаться на городских пляжах "Ореховое озеро" и "Борковские карьеры"; купальный сезон традиционно открывается 1 июня.

Зимой привлекательны снежные трассы горнолыжного комплекса. Мещерский парк и Солотча хороши в любое время года; зимой там тихо и по-своему красиво.