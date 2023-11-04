Рязань: куда сходить и что посмотреть, главные достопримечательности

Рязань когда-то была столицей Великого Рязанского княжества, а сейчас является развитым туристическим центром, известным многим как родина Сергея Есенина. Какие интересные достопримечательности можно посмотреть в городе, куда сходить с детьми, какой маршрут составить, если идти пешком, необычные места в окрестностях, – в материале РИА Новости.
Рязань дала стране несколько образов, прочно вошедших в общую культуру. Первый и главный – Сергей Есенин: поэт родился в 40 км от города, в селе Константиново, и рязанские пейзажи пронизывают его лирику. Второй образ – Евпатий Коловрат, богатырь, вставший на защиту города во время монгольского нашествия XIII века. Третий, неожиданно ставший туристическим брендом, — поговорка "В Рязани — грибы с глазами", превратившаяся в полноценный арт-объект в центре города.
Рязань — негласная столица Воздушно-десантных войск России. Именно здесь расположено Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище и музей ВДВ. Кроме того, в городе работает один из крупнейших военных аэродромов страны. В Дягилево можно осмотреть уникальную коллекцию дальней авиации под открытым небом.
Основные факты о Рязани
Параметр
Значение
Полное название
Город Рязань
Субъект РФ
Рязанская область
Статус
Административный центр области, город областного значения
Дата основания
1095 год
Население (2025–2026)
530 000 – 540 000 чел.
Площадь города
~61 км²
Часовой пояс
UTC+3 (МСК)
Расстояние до Москвы
~200 км
Климат
Умеренно континентальный
Река
Ока
Главные достопримечательности Рязани
Большинство ключевых мест сосредоточено в историческом центре и пешей доступности от него. Посмотреть на Рязань за один день вполне реально, если начать утром с кремля и двигаться по набережной в сторону пешеходных улиц.
Топ достопримечательностей Рязани
Место
Тип
Где находится
Время
Рязанский кремль
Исторический комплекс
Центр, кремлёвский холм
2–3 часа
Успенский собор
Храм / архитектура
Территория кремля
30–60 мин
Дворец князя Олега
Музей / история
Территория кремля
60–90 мин
Лыбедский бульвар
Прогулка
Центр
30–60 мин
Трубежская набережная
Прогулка / виды
У кремля
30–60 мин
Рязанский кремль и Соборный парк
Рязанский кремль – главная точка притяжения города. Он стоит на холме, около рек Трубеж и Лыбедь и виден из многих точек центра. Это один из немногих кремлей России, сохранивших исторический облик: не перестроенный, не разрушенный в годы войны, дошедший до нас почти без потерь. Деревянные укрепления появились здесь одновременно с городом, в 1095 году, каменные постройки возводились начиная с XV века. На территории кремля – несколько соборов, дворцовый комплекс, музейные экспозиции и панорамные виды на пойму Оки.
Успенский собор и соборная колокольня
Успенский собор – визитная карточка Рязани, его силуэт с пятью куполами виден с другого берега реки. Высота храма вместе с куполами – 72 метра. Строили его дважды: первый раз в конце XVII века здание обрушилось прямо в процессе работ. В 1702 году собор был освящен. Внутри – самый высокий деревянный иконостас в России: семь ярусов икон, общая высота 27 метров. Из-за отсутствия отопления собор открыт только в теплое время года: с мая по сентябрь.
Рядом с собором стоит соборная колокольня — самое высокое здание всего кремля: 83 метра. Она была заложена в начале XVII века и строилась поэтапно несколько десятилетий. Путь к ней ведет через Глебов мост, созданный в XV веке.
Дворец князя Олега и другие храмы кремля
Дворец князя Олега – самое большое гражданское здание кремля. Его возвели в XVII веке на месте бывшего княжеского двора и посвятили Олегу Ивановичу Рязанскому – правителю, при котором Рязанское княжество достигло расцвета. Сейчас в здании работает музей-заповедник с постоянными экспозициями по истории края.
На территории кремля сохранились еще несколько соборов: Христорождественский – самое древнее каменное здание города (XV век), Богоявленская церковь, Архангельский и Спасо-Преображенский соборы.
Трубежная набережная и вид на Рязань с воды
Трубежская набережная протянулась вдоль обрывистого берега реки Трубеж у подножия кремлевского холма. Это небольшой, чуть меньше 400 метров, но очень живописный отрезок пути. Отсюда кремль и соборы смотрятся особенно эффектно – именно такой ракурс чаще всего попадает на фотографии и открытки с видами Рязани.Пляжей на Трубеже нет: для купания горожане едут на "Ореховое озеро" или "Борковские карьеры".
Лыбедский бульвар, фонтаны и скульптуры
Лыбедский бульвар – главная прогулочная ось центра Рязани. Он проходит над засыпанной в 1960-х годах рекой Лыбедь и тянется от улицы Горького до Рязанского цирка. Бульвар озеленен, обустроен цветниками и лавочками, вдоль него работают кафе и киоски. Весной и летом здесь многолюдно: гуляют с колясками, катаются на велосипедах, сидят у фонтанов.
Главный фонтанный ансамбль бульвара – каскадный "Медведи". Чуть дальше стоит скульптурная группа "Грибная команда". Бульвар хорошо подходит для вечерней прогулки и соединяет несколько знаковых мест: театр, цирк, художественный музей.
Памятник Сергею Есенину и церковь Спаса на Яру
Бронзовый памятник Есенину стоит неподалеку от Трубежской набережной, на улице Петрова. Скульптор изобразил поэта с широко раскинутыми руками – будто он читает стихи или обнимает мир. Монумент появился в 1975 году, к 80-летию со дня рождения Есенина, и с тех пор стал одним из самых узнаваемых символов города.
В нескольких шагах от памятника – церковь Спаса Преображения на Яру, небольшой действующий храм XVII века.
Улица Почтовая, Почтовая площадь и Нижний городской сад
Почтовая улица – пешеходный центр Рязани, местный аналог Арбата или Баумана. Здесь сосредоточены кафе, магазины сувениров, уличные музыканты. На Почтовой площади у фонтана регулярно проходят городские мероприятия. В хорошую погоду – это самое живое место центра.
Рядом с площадью расположен Нижний городской сад. Здесь в 2013 году установили скульптуру "Грибы с глазами" – главный арт-объект города.
Памятник Евпатию Коловрату
Евпатий Коловрат – главный герой рязанского фольклора. По преданию, он собрал небольшой отряд и бросился в погоню за монгольским войском Батыя, разорившим город в 1237 году. Его дружина сражалась до последнего, а сам Коловрат погиб в неравной схватке. Хан, пораженный мужеством противника, велел похоронить его с воинскими почестями. Памятник стоит на улице Почтовой и изображает Евпатия верхом на коне, в боевом снаряжении. Монумент открыли в 2007 году.
Интересные и необычные места Рязани
Помимо официального туристического маршрута, в городе есть несколько мест, которые стоит найти самостоятельно.
Скульптура "Грибы с глазами"
Поговорка "В Рязани – грибы с глазами, их едят, а они глядят" известна по всей России. Версий ее происхождения несколько. По одной из них, во времена монгольских набегов рязанцы специально не трогали грибы в пограничных лесах: по срезанным шляпкам можно было понять, что здесь прошли чужаки. По другой – это просто пословица о небылицах.
В 2013 году в Нижнем городском саду появилась скульптурная группа: гриб-отец в центре и два сына по бокам. Носу большого гриба туристы натерли до блеска – на удачу.
Летний клуб дворянского собрания и улица Щедрина
Летний клуб дворянского собрания – одно из самых колоритных зданий Рязани. Деревянный "терем" с богатой резьбой и наличниками был построен в 1905 году по проекту архитектора Ивана Цеханского. В советское время здесь работал дом детского творчества, а сейчас здесь Научно-методический центр народного творчества. В здании регулярно проходят выставки и концерты.
Рядом тянется улица Щедрина – тихая улочка с резными деревянными домами конца XIX-начала XX века. Это один из немногих сохранившихся фрагментов купеческой Рязани. Здесь нет кафе и туристических точек, но зато много старинных усадеб и рассмотреть деревянные наличники.
Мюнстерская улица и европейские фасады в центре Рязани
Мюнстерская улица появилась в начале 2000-х годов как часть нового гостиничного комплекса. Ее архитекторы обратились к образам немецкого города Мюнстер – побратима Рязани. Здесь можно увидеть узкие фасады с характерными кровлями, аркады, европейские пропорции домов.
Уличные арт‑объекты и фотогеничные точки в городе
Помимо "грибов с глазами", в Рязани есть несколько других уличных скульптур, ставших точками притяжения. На улице Свободы у университета им. Есенина стоит памятник "Лида и Шурик" – герои комедии Гайдая, сидящие на лавочке.
На Соборной площади – конный памятник князю Олегу Рязанскому работы Зураба Церетели. В Соборном парке и на Лыбедском бульваре – фонтаны и тематические скульптуры.
Фотогеничных точек в Рязани немало: вид на кремль со стороны набережной, отражение соборов в реке Трубеж, кованые фонари Глебова моста, фасады деревянных домов на Щедрине.
В Рязани много разнообразных музеев: здесь есть классические исторические и художественные собрания, военные музеи, интерактивные пространства для детей и взрослых, а также уникальный музей под открытым небом.
Рязанский историко‑архитектурный музей‑заповедник
Музей-заповедник расположен на территории кремля и объединяет несколько постоянных экспозиций. Здесь хранится богатейшее собрание предметов, связанных с историей Рязанского края: от домонгольских артефактов до документов XX века. Часть находок, обнаруженных при раскопках в городище Старая Рязань, также хранится в этом музее. Режим работы: 10:00-18:00, выходной – понедельник. Билеты на посещение отдельных зданий – от 150 рублей.
Музей рязанского леденца и сладкие мастер‑классы
Музей рязанского леденца открылся в 2017 году и с тех пор входит в число самых популярных мест города. Экскурсии проводят аниматоры в нарядных костюмах по образцам рязанских нарядов XIX века. Посетители узнают историю леденечного промысла, который процветал в Рязани несколько столетий, и сами отливают леденцы по старинным рецептам. Стоимость билета – от 550 рублей. Мастер-класс – 200 рублей.
Музей истории Воздушно‑десантных войск
Музей ВДВ основан в 1972 году при непосредственном участии генерала Василия Маргелова – легендарного командующего Воздушно-десантными войсками. Располагается в историческом здании 1816 года постройки в центре города. В фондах – около 80 000 экспонатов: обмундирование, оружие, медали, боевые знамена, личные вещи офицеров. Стоимость взрослого билета – 500 рублей.
Музей дальней авиации в Дягилево
Уникальный музей под открытым небом на территории военного аэродрома Дягилево. Открыт в 1975 году. Среди экспонатов – настоящие боевые самолеты: стратегические бомбардировщики, истребители-перехватчики, разведчики, а также авиационное вооружение. Такое собрание в открытом доступе можно найти лишь в нескольких местах страны.
Важно! В 2026 году музей временно не работает.
Художественный музей имени Пожалостина
Один из старейших художественных музеев России, ему уже более ста лет. Назван в честь гравера Ивана Пожалостина – уроженца Рязанской губернии, работы которого составили основу первой коллекции. В постоянной экспозиции – работы Айвазовского, Боровиковского, Тропинина, Репина, Шишкина, Сурикова, Саврасова. Стоимость единого взрослого билета – 1000 рублей.
Музей‑усадьба академика Павлова
Иван Петрович Павлов – нобелевский лауреат по физиологии, создатель учения об условных рефлексах – родился и вырос в Рязани. Его семейная усадьба стала музеем в середине XX века. В 2010 году экспозицию обновили и разделили на шесть тематических залов: история семьи, научные открытия, личный быт ученого. Стоимость билета – 250 рублей.
Что посмотреть в окрестностях Рязани
После города стоит выделить хотя бы один-два дня на поездки по области. В радиусе 70 км от Рязани – родина Есенина, сосновые леса Солотчи, заповедная Мещера, следы древней столицы и выдающиеся усадьбы XIX века.
Куда съездить из Рязани на 1 день
Локация
Тип
Почему стоит
Сценарий
Константиново
Культура / Есенин
Родина поэта, музей-заповедник
Полдня – день
Солотча
Природа / прогулки
Сосны, воздух, отдых
2–5 часов
Парк "Мещерский"
Природа / экомаршруты
Леса, озёра
Целый день
Городище Старая Рязань
История / археология
Древняя столица княжества
3–6 часов
Константиново и музей-заповедник С.А. Есенина
Константиново – небольшое село на высоком берегу Оки, в 40 км от Рязани. 3 октября 1895 года здесь родился Сергей Есенин. После гибели поэта в 1925 году его малая родина долго оставалась без официального статуса: музей-заповедник открылся лишь в 1970-х. Стоимость посещения – 600 рублей.
Солотча и природа рядом с городом
Солотча – дачный поселок в 20 км к северу от Рязани, на краю Мещерских лесов. Он давно облюбован горожанами для отдыха. Сосновые боры, воздух, пропитанный смолой, тихие озера и старые монастырские постройки – Солотча хороша для пешей прогулки или велосипедной поездки.
Национальный парк "Мещерский" и Спас-Клепики
Национальный парк "Мещерский" основан в 1992 году и занимает более 103 000 га. Здесь много озер, рек, торфяных болот и сосновых лесов. Здесь обитают около 50 видов млекопитающих и более 170 видов птиц, часть из которых занесена в Красную книгу. Флора насчитывает свыше 850 видов растений, из них около 50 редких.
Городище Старая Рязань и археология
Примерно в 65 км к юго-востоку от современной Рязани, у реки Ока, лежит поле на месте бывшей столицы Рязанского княжества. Первая Рязань – это название используется в науке – была уничтожена войском Батыя в 1237 году и так и не восстановилась. Раскопки здесь ведутся с 1822 года и продолжаются по сей день.
Усадьбы и заводы (Кирицы, Старожиловский конный завод)
В 60 км от Рязани, в селе Кирицы, стоит усадьба фон Дервизов – один из самых романтичных архитектурных ансамблей Рязанской области. Сейчас в здании расположен детский санаторий, территория частично открыта для посещения.
Примерно в 50 км от Рязани – Старожиловский конный завод, заложенный в 1890-х годах на средства того же барона фон Дервиза. В советское время завод пришел в упадок, часть зданий разрушена, но сохранившиеся постройки демонстрируют качество архитектуры XIX века.
Один день – достаточное время, чтобы охватить главное. Центр города компактен, большинство ключевых мест находятся в пешей доступности друг от друга.
Что посмотреть за один день
№
Точка
Формат
Заметка
1
Рязанский кремль
Осмотр
Старт утром, максимум времени
2
Соборная колокольня / Глебов мост
Фото / виды
Переход между точками
3
Трубежская набережная
Прогулка
Панорамы на кремль
4
Памятник Есенину
Памятник
Короткая остановка
5
Почтовая улица
Пешеходная зона
Обед, кофе, сувениры
После пешеходной части (пункты 3–5) можно заглянуть в художественный музей им. Пожалостина, Летний клуб дворянского собрания или музей рязанского леденца – в зависимости от интересов. На весь маршрут с остановками нужно около 7-8 часов.
Два дня дают возможность не спешить. Первый день – кремль, набережная, пешеходный центр по маршруту выше. Второй день можно посвятить музеям: с утра – музей ВДВ, после обеда – усадьба Павлова или художественный музей, вечером — прогулка по Лыбедскому бульвару и Мюнстерской улице.
Второй вариант на два дня: первый – город, второй – выезд в Константиново (музей-заповедник Есенина) и возвращение через Солотчу.
Музей рязанского леденца и "Галерея пряников" предлагают мастер-классы с дегустацией – дети участвуют сами, а не смотрят на витрины. Музей сказок "Забава" устраивает театрализованные экскурсии, где дети становятся участниками истории.
На плохую погоду подойдут театр кукол и цирк – расписания стоит уточнять заранее. В хорошую погоду кремль и соборный парк.
Собрали важную информацию в небольшую справку.
Самый удобный способ – поезд. Из Москвы с Казанского вокзала ходят обычные электрички (около 4 часов) и экспрессы (около 3 часов). Кроме того, через Рязань проходят поезда дальнего следования из Санкт-Петербурга, Самары, Пензы, Саранска и городов Урала и Средней Азии.
На автобусе из Москвы: от автовокзалов "Котельники" и "Южные ворота", время в пути 3-4 часа. На машине: трасса М5 "Урал", расстояние около 200 км.
Рецепты традиционных рязанских блюд в значительной мере утрачены, поэтому аутентичной "рязанской кухни" в ресторанном смысле нет. Тем не менее в центре города много хорошо работающих заведений с русской кухней, основанной на старых традициях: супы, каши, блины, пироги. В центральных кварталах есть рестораны с европейской и паназиатской кухней. Для быстрого перекуса – столовые и небольшие кафе, которых в центре достаточно.
Для тех, кто хочет ходить пешком, лучшие адреса – центральные улицы: Грибоедова, Ленина, Есенина, Соборная, Кремлёвский вал. Отсюда до кремля, набережной и пешеходных улиц – 10–20 минут пешком. В центре есть отели разной звездности, от бюджетных хостелов до комфортных четырехзвездочных гостиниц.
Для туристов с машиной выбор шире: можно остановиться в Солотче или за городом с удобным выездом в сторону Мещеры или Константиново.
Что привезти из сувениров
Главный сувенир Рязани – фигурки "Грибов с глазами". Местные мастера делают их из дерева, керамики, металла, стекла – в любом исполнении они остаются узнаваемым символом города.
Второй по значимости бренд – михайловское кружево. Его отличают многоцветность и сложные геометрические орнаменты.
Из съедобных сувениров: рязанские леденцы по старинным рецептам, ягодные цукаты, мармелад, пряники и мед или сбитень.
Лучшее время для посещения
Рязань принимает туристов круглый год. Для осмотра достопримечательностей сезон почти не имеет значения – большинство объектов работает в любую погоду. Лучшие месяцы для прогулок – май–июнь и сентябрь, так как нет жары. Летом комфортно купаться на городских пляжах "Ореховое озеро" и "Борковские карьеры"; купальный сезон традиционно открывается 1 июня.
Зимой привлекательны снежные трассы горнолыжного комплекса. Мещерский парк и Солотча хороши в любое время года; зимой там тихо и по-своему красиво.