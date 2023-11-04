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Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет - РИА Новости, 04.11.2023
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11:06 04.11.2023 (обновлено: 11:43 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/rostekh-1907393265.html
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет - РИА Новости, 04.11.2023
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет
Посетители экспозиций госокорпорации "Ростех", представленных на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, смогут собрать свой собственный самолет,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:06
2023-11-04T11:43
экономика
технологии
калининградская область
россия
республика бурятия
улан-удэнский авиационный завод
ростех
вертолеты россии
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посетители экспозиций госокорпорации "Ростех", представленных на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, смогут собрать свой собственный самолет, полетать на Ми-8 и добыть янтарь, сообщили в пресс-службе "Ростеха". "Ростех" представляет на ВДНХ свои передовые достижения в авиастроении, двигателестроения и других отраслях промышленности. Продукция госкорпорации экспонируется на стендах регионов и в павильоне "Сделано нами". "У посетителей выставки есть возможность почувствовать себя настоящими авиаконструкторами лайнеров Ил-114 и МС-21. Интерактивная игра "Сборка самолета" была создана специалистами Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха специально для этого форума. Игра позволяет с помощью джойстика "собирать" фюзеляж лайнера: выбирать носовой, средний и хвостовой отсеки, а также крыло самолета и силовые установки", - сказали в "Ростехе". В игре на экране отображается настоящий цех, где на стапелях собираются перспективные Ил-114 и МС-21. На стенде Калининградской области представлен интерактивный макет янтарного карьера, где с помощью управляемого мини-экскаватора каждый желающий может самостоятельно добыть, просеять и оставить себе на память кусочек доисторического "балтийского золота". На сегодняшний день 90% мировых запасов янтаря находятся на территории Калининградской области, добычу ведет Калининградский янтарный комбинат "Ростеха". Кроме того, в экспозиции "Ростеха" посетители форума могут стать пилотом многоцелевого вертолета Ми-8. На стенде Республики Бурятия установлена импровизированная кабина вертолета Ми-8/17, который производит Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России". Здесь каждый может посидеть за штурвалом этой легендарной машины. Как отмечают в госкорпорации, трансляция на экране видов тайги и озера Байкал с высоты птичьего полета позволит ощутить себя настоящим пилотом винтокрылой машины. С основными достижениями производства госкорпорации познакомит построенный специально для форума иммерсивный панорамный кинотеатр с 360-градусным обзором. В частности, зрители могут за небольшой промежуток времени проследить всю цепочку создания новых образцов техники от инжинирингового центра, где зарождается сама идея, до производства конечного продукта. Фильм показывает такие новейшие разработки Ростеха, как среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, двигатель ПД-14, доставляющий грузы авиационный беспилотник БАС-200, легкий многоцелевой вертолет "Ансат", беспилотный карьерный самосвал "Юпитер-30". Как отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, сегодня "Ростех" – это индустриальный хребет России, создающий высокотехнологичную и качественную продукцию. "Мы реализуем важнейшие проекты сразу по нескольким стратегическим направлениям, например, в области гражданского авиастроения, микроэлектроники, энергетического машиностроения. Кроме того, нашей приоритетной задачей является обеспечение потребностей российских Вооруженных сил в современном и эффективном оружии. Благодаря выставке-форуму "Россия" посетители могут познакомиться с самыми передовыми достижениями госкорпорации", - сказал он. Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907389864.html
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калининградская область
россия
республика бурятия
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Стенды Камчатки и Дальнего Востока на выставке "Россия"
На ВДНХ открылась выставка «Россия». На стенде Камчатки можно посмотреть в жерло вулкана, на стенде Дальнего Востока ходит медведь
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РИА Новости
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экономика, технологии, калининградская область, россия, республика бурятия, улан-удэнский авиационный завод, ростех, вертолеты россии, ми-8 амтш, мс-21, ил-114-300
Экономика, Технологии, Калининградская область, Россия, Республика Бурятия, Улан-Удэнский авиационный завод, Ростех, Вертолеты России, Ми-8 АМТШ, МС-21, Ил-114-300
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет

Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать самолет и добыть янтарь

© Фотохост-агентство "РИА Новости"Стенд "Ростеха" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Стенд Ростеха на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Стенд "Ростеха" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посетители экспозиций госокорпорации "Ростех", представленных на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, смогут собрать свой собственный самолет, полетать на Ми-8 и добыть янтарь, сообщили в пресс-службе "Ростеха".
"Ростех" представляет на ВДНХ свои передовые достижения в авиастроении, двигателестроения и других отраслях промышленности. Продукция госкорпорации экспонируется на стендах регионов и в павильоне "Сделано нами".
Флешмобы и представления в рамках открытия выставки-форума Россия - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
В Москве открылась выставка "Россия"
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"У посетителей выставки есть возможность почувствовать себя настоящими авиаконструкторами лайнеров Ил-114 и МС-21. Интерактивная игра "Сборка самолета" была создана специалистами Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха специально для этого форума. Игра позволяет с помощью джойстика "собирать" фюзеляж лайнера: выбирать носовой, средний и хвостовой отсеки, а также крыло самолета и силовые установки", - сказали в "Ростехе".
В игре на экране отображается настоящий цех, где на стапелях собираются перспективные Ил-114 и МС-21.
На стенде Калининградской области представлен интерактивный макет янтарного карьера, где с помощью управляемого мини-экскаватора каждый желающий может самостоятельно добыть, просеять и оставить себе на память кусочек доисторического "балтийского золота". На сегодняшний день 90% мировых запасов янтаря находятся на территории Калининградской области, добычу ведет Калининградский янтарный комбинат "Ростеха".
Кроме того, в экспозиции "Ростеха" посетители форума могут стать пилотом многоцелевого вертолета Ми-8. На стенде Республики Бурятия установлена импровизированная кабина вертолета Ми-8/17, который производит Улан-Удэнский авиационный завод холдинга "Вертолеты России". Здесь каждый может посидеть за штурвалом этой легендарной машины. Как отмечают в госкорпорации, трансляция на экране видов тайги и озера Байкал с высоты птичьего полета позволит ощутить себя настоящим пилотом винтокрылой машины.
С основными достижениями производства госкорпорации познакомит построенный специально для форума иммерсивный панорамный кинотеатр с 360-градусным обзором. В частности, зрители могут за небольшой промежуток времени проследить всю цепочку создания новых образцов техники от инжинирингового центра, где зарождается сама идея, до производства конечного продукта. Фильм показывает такие новейшие разработки Ростеха, как среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, двигатель ПД-14, доставляющий грузы авиационный беспилотник БАС-200, легкий многоцелевой вертолет "Ансат", беспилотный карьерный самосвал "Юпитер-30".
Как отметил исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко, сегодня "Ростех" – это индустриальный хребет России, создающий высокотехнологичную и качественную продукцию.
"Мы реализуем важнейшие проекты сразу по нескольким стратегическим направлениям, например, в области гражданского авиастроения, микроэлектроники, энергетического машиностроения. Кроме того, нашей приоритетной задачей является обеспечение потребностей российских Вооруженных сил в современном и эффективном оружии. Благодаря выставке-форуму "Россия" посетители могут познакомиться с самыми передовыми достижениями госкорпорации", - сказал он.
Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года на ВДНХ. Все регионы России представляют свои экспозиции, в которых отражены основные технологические, социокультурные и спортивные достижения.
Участники выставки в национальных костюмах фотографируются на фоне стенда выставки Россия
На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"
11:00
 
ЭкономикаТехнологииКалининградская областьРоссияРеспублика БурятияУлан-Удэнский авиационный заводРостехВертолеты РоссииМи-8 АМТШМС-21Ил-114-300
 
 
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