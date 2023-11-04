https://ria.ru/20231104/rosneft-1907397734.html
Гости выставки "Россия" на ВДНХ смогут добыть нефть
Гости выставки "Россия" на ВДНХ смогут добыть нефть - РИА Новости, 04.11.2023
Гости выставки "Россия" на ВДНХ смогут добыть нефть
Посетители павильона "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут в виртуальном пространстве, но с учетом физики реального мира добыть... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:36
2023-11-04T11:36
2023-11-04T11:47
выставка-форум "россия"
экономика
москва
владивосток
россия
анастасия бондаренко
роснефть
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посетители павильона "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут в виртуальном пространстве, но с учетом физики реального мира добыть нефть как на настоящем месторождении, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии открытия павильона. В мероприятии приняли участие вице-президент "Роснефти" Наталья Минчева и статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко. Месторождения "Роснефти" содержат нефть практически всех возможных оттенков - от бурых, желтых, зеленых до бесцветных. Гости выставки смогут увидеть вживую образцы настоящей нефти в колбах и узнать, какие вещества влияют на ее цвет, сырье каких месторождений считается наиболее ценным, какие редкие элементы и химические соединения можно добывать из различных типов нефти. Кроме того, посетители с помощью графической и 3D визуализации смогут получить представление об объеме производимых "Роснефтью" нефтепродуктов. Так, каждый третий автомобиль в стране заправлен топливом, произведенным на заводах компании, а если ежегодно перерабатываемую нефть залить в железнодорожные цистерны, то получится состав протяженностью от Москвы до Владивостока. Отдельно на экспозиции "Роснефти" представлен сектор виртуальной реальности, в котором посетители могут стать участниками тура по объектам компании при помощи VR-очков. А с помощью интерактивных экранов с элементами управления в виде цепей и рычагов можно будет почувствовать себя оператором инновационного оборудования, которое используется при бурении нефтяных скважин на суше и морском шельфе. Еще гостям выставки предлагается поучаствовать в викторине по темам нефтедобычи - можно даже устроить соревнование друг с другом. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России, министерств, компаний, корпораций.
https://ria.ru/20231104/rostekh-1907393265.html
https://ria.ru/20231104/merch-1907393952.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907386350_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_995646015f2a142813f6fb1bf82072c9.jpg
Стенды Камчатки и Дальнего Востока на выставке "Россия"
На ВДНХ открылась выставка «Россия». На стенде Камчатки можно посмотреть в жерло вулкана, на стенде Дальнего Востока ходит медведь
2023-11-04T11:36
true
PT0M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, москва, владивосток, россия, анастасия бондаренко, роснефть
Выставка-форум "Россия", Экономика, Москва, Владивосток, Россия, Анастасия Бондаренко, Роснефть
Гости выставки "Россия" на ВДНХ смогут добыть нефть
Гости павильона "Роснефти" на ВДНХ смогут добыть нефть как на месторождении
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Посетители павильона "Роснефти" на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ смогут в виртуальном пространстве, но с учетом физики реального мира добыть нефть как на настоящем месторождении, передает корреспондент РИА Новости с торжественной церемонии открытия павильона.
В мероприятии приняли участие вице-президент "Роснефти" Наталья Минчева и статс-секретарь - заместитель министра энергетики Анастасия Бондаренко
.
Посетители экспозиций "Ростеха" на ВДНХ смогут собрать свой самолет
Месторождения "Роснефти" содержат нефть практически всех возможных оттенков - от бурых, желтых, зеленых до бесцветных. Гости выставки смогут увидеть вживую образцы настоящей нефти в колбах и узнать, какие вещества влияют на ее цвет, сырье каких месторождений считается наиболее ценным, какие редкие элементы и химические соединения можно добывать из различных типов нефти.
Кроме того, посетители с помощью графической и 3D визуализации смогут получить представление об объеме производимых "Роснефтью" нефтепродуктов. Так, каждый третий автомобиль в стране заправлен топливом, произведенным на заводах компании, а если ежегодно перерабатываемую нефть залить в железнодорожные цистерны, то получится состав протяженностью от Москвы
до Владивостока
.
Отдельно на экспозиции "Роснефти" представлен сектор виртуальной реальности, в котором посетители могут стать участниками тура по объектам компании при помощи VR-очков. А с помощью интерактивных экранов с элементами управления в виде цепей и рычагов можно будет почувствовать себя оператором инновационного оборудования, которое используется при бурении нефтяных скважин на суше и морском шельфе.
Еще гостям выставки предлагается поучаствовать в викторине по темам нефтедобычи - можно даже устроить соревнование друг с другом.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве открывается 4 ноября и продлится до 12 апреля 2024 года. На ней будут стенды и экспозиции регионов России
, министерств, компаний, корпораций.
На выставке "Россия" на ВДНХ появился мерч с цитатами Путина