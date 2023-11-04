https://ria.ru/20231104/regiony-1907430625.html

На всех жителей новых регионов России можно рассчитывать, заявил Путин

На всех жителей новых регионов России можно рассчитывать, заявил Путин - РИА Новости, 04.11.2023

На всех жителей новых регионов России можно рассчитывать, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что на всех жителей новых регионов России можно рассчитывать. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:29

2023-11-04T14:29

2023-11-04T14:29

россия

запорожская область

владимир путин

юнармия

политика

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что на всех жителей новых регионов России можно рассчитывать. После возложения цветов к памятнику Минина и Пожарского в честь Дня народного единства Путин побеседовал с молодежью. Одна из участниц встречи из Запорожской области поблагодарила главу государства за решение по началу специальной военной операции и возвращение региона "на историческую землю". "Если бы мы в вас не верили, если бы мы вас не любили всей душой, мы бы никогда этого не сделали. И конечно, я знаю, что на всех людей, которые живут на этих территориях, можно рассчитывать", - сказал Путин. Также президенту участники подарили значок "Юнармии", который служит вечным символом "братства, единения всех юнармейцев, где бы они не находились". Кроме того, главе государства дали "солдатский треугольник" – письмо, которое написали дети на фронт. "Это очень важная вещь, такая моральная поддержка людей, которые ежедневно, а то и ежечасно, рискуют своей жизнью. Это очень важно", - сказал Путин.

https://ria.ru/20231104/zaluzhnyy-1907426975.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область, владимир путин, юнармия, политика