https://ria.ru/20231104/rebenok-1907354750.html
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели - РИА Новости, 04.11.2023
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели
Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:34
2023-11-04T02:34
2023-11-04T02:36
магарамкентский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_0:89:3077:1820_1920x0_80_0_0_0076c44c7b4d0b25e092e61998de8d05.jpg
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 2 ноября 2023 года, примерно в 13.30 (мск), в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района 10-летний мальчик при попытке соорудить в огороде дома самодельные качели взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке", – говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура республики организовала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html
магарамкентский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874537276_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_d9306904530f590a075b57d53c506314.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магарамкентский район, происшествия
Магарамкентский район, Происшествия
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане погиб ребенок, запутавшись в привязанной к ветке веревке качелей