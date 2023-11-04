https://ria.ru/20231104/rebenok-1907354750.html

В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели

В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели - РИА Новости, 04.11.2023

В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели

Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T02:34

2023-11-04T02:34

2023-11-04T02:36

магарамкентский район

происшествия

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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 2 ноября 2023 года, примерно в 13.30 (мск), в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района 10-летний мальчик при попытке соорудить в огороде дома самодельные качели взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке", – говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура республики организовала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html

магарамкентский район

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

магарамкентский район, происшествия