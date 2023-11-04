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В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели - РИА Новости, 04.11.2023
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02:34 04.11.2023 (обновлено: 02:36 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/rebenok-1907354750.html
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели - РИА Новости, 04.11.2023
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели
Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T02:34
2023-11-04T02:36
магарамкентский район
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики. "По предварительным данным, 2 ноября 2023 года, примерно в 13.30 (мск), в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района 10-летний мальчик при попытке соорудить в огороде дома самодельные качели взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке", – говорится в сообщении. В связи с гибелью ребенка прокуратура республики организовала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
https://ria.ru/20231102/proisshestvie-1906887870.html
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магарамкентский район, происшествия
Магарамкентский район, Происшествия
В Дагестане ребенок задохнулся, пытаясь повесить на дерево качели

В Дагестане погиб ребенок, запутавшись в привязанной к ветке веревке качелей

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 4 ноя - РИА Новости. Десятилетний мальчик задохнулся в Дагестане, запутавшись в привязанной к ветке веревке, когда пытался подвесить качели к дереву в огороде, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.
"По предварительным данным, 2 ноября 2023 года, примерно в 13.30 (мск), в селе Картас-Казмаляр Магарамкентского района 10-летний мальчик при попытке соорудить в огороде дома самодельные качели взобрался на дерево, с которого в последующем упал и задохнулся, запутавшись в привязанной к ветке веревке", – говорится в сообщении.
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В связи с гибелью ребенка прокуратура республики организовала проверку. Ведомство даст оценку соблюдению требований законодательства о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.
 
Магарамкентский районПроисшествия
 
 
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