https://ria.ru/20231104/putin-1907435826.html
Патрушев отметил высшие организаторские качества Путина
Патрушев отметил высшие организаторские качества Путина - РИА Новости, 04.11.2023
Патрушев отметил высшие организаторские качества Путина
Президент России Владимир Путин в конце 1990-х годов стал тем общенациональным лидером, который смог поставить во главу угла вопросы благополучия населения,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:59
2023-11-04T14:59
2023-11-04T14:59
выставка-форум "россия"
политика
россия
николай патрушев
владимир путин
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце 1990-х годов стал тем общенациональным лидером, который смог поставить во главу угла вопросы благополучия населения, проявил высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность, необходимые для выведения России из кризиса и ее последующего развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Уставшее от "лихих девяностых" общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления национальной безопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения. Проявить высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность. Таким лидером стал (Владимир - ред.) Путин, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом и в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета Безопасности России", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". По его словам, Путин еще тогда "детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель". "Представлял задачи, которые следует решить для ее достижения, последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам, всегда ослаблявшим государство Российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20231104/dolg-1907430136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, николай патрушев, владимир путин, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Политика, Россия, Николай Патрушев, Владимир Путин, Выставка-форум "Россия"
Патрушев отметил высшие организаторские качества Путина
Путин проявил высшие качества для выведения России из кризиса, заявил Патрушев
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в конце 1990-х годов стал тем общенациональным лидером, который смог поставить во главу угла вопросы благополучия населения, проявил высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность, необходимые для выведения России из кризиса и ее последующего развития, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Уставшее от "лихих девяностых" общество ждало решения социально-экономических проблем, укрепления национальной безопасности. Требовался лидер, который смог бы поставить во главу угла вопросы благополучия населения. Проявить высшие человеческие и организаторские качества, волю и самоотверженность. Таким лидером стал (Владимир - ред.) Путин
, который сначала был председателем правительства, а затем избран президентом и в соответствии с Конституцией занял должность председателя Совета Безопасности России", - сказал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
По его словам, Путин еще тогда "детально знал положение дел в стране, имел четкую программу действий, видел цель".
"Представлял задачи, которые следует решить для ее достижения, последовательность шагов, а также необходимые для этого силы, средства и ресурсы. При этом сознавал критическую важность эволюционного подхода в противовес революционным скачкам, всегда ослаблявшим государство Российское. Верил в людей и надежность их поддержки. Понимал и осознанно взял на себя всю ответственность за спасение Отечества", - добавил Патрушев.
Путин поблагодарил общественных деятелей за исполнение гражданского долга