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Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО - РИА Новости, 04.11.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:13 04.11.2023 (обновлено: 14:49 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/putin-1907427455.html
Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО
Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО - РИА Новости, 04.11.2023
Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО
Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:13
2023-11-04T14:49
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО.Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися.Одна из участниц встречи Татьяна сообщила, что со своей командой занимается медицинскими сборами, они передают на передовую СВО лекарства и медоборудование. Она обратилась к президенту РФ с просьбой расширить перечень и изменить подход к закупке немедикаментного перечня, которые не имеют разрешительного удостоверения. Это, к примеру, скотч армированный, которым заклеивают раны, фонарики, фломастеры."Хорошо-хорошо. Может быть , знаете, эти списки всякие устарели давно, потому что когда они составлялись, таких предметов-то не было, таких товаров не было. Обязательно скажу (министрам- ред.)", - ответил Путин.
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владимир путин, россия, общество, здоровье - общество, москва
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Общество, Здоровье - Общество, Москва
Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО

Путин пообещал передать министрам, каких медицинских товаров не хватает на СВО

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с представителем Общероссийского народного фронта после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин общается с представителем Общероссийского народного фронта после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО.
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися.
Одна из участниц встречи Татьяна сообщила, что со своей командой занимается медицинскими сборами, они передают на передовую СВО лекарства и медоборудование. Она обратилась к президенту РФ с просьбой расширить перечень и изменить подход к закупке немедикаментного перечня, которые не имеют разрешительного удостоверения. Это, к примеру, скотч армированный, которым заклеивают раны, фонарики, фломастеры.
«
"Хорошо-хорошо. Может быть , знаете, эти списки всякие устарели давно, потому что когда они составлялись, таких предметов-то не было, таких товаров не было. Обязательно скажу (министрам- ред.)", - ответил Путин.
Президент РФ Владимир Путин фотографируется с волонтерами, участниками поисковых движений и детьми погибших героев специальной военной операции (СВО) после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Путин пообещал ускорить закупки для медиков в зоне спецоперации
14:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияОбществоЗдоровье - ОбществоМосква
 
 
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