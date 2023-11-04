https://ria.ru/20231104/putin-1907427455.html

Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО

Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО - РИА Новости, 04.11.2023

Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО

Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:13

2023-11-04T14:13

2023-11-04T14:49

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

общество

здоровье - общество

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО.Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися.Одна из участниц встречи Татьяна сообщила, что со своей командой занимается медицинскими сборами, они передают на передовую СВО лекарства и медоборудование. Она обратилась к президенту РФ с просьбой расширить перечень и изменить подход к закупке немедикаментного перечня, которые не имеют разрешительного удостоверения. Это, к примеру, скотч армированный, которым заклеивают раны, фонарики, фломастеры."Хорошо-хорошо. Может быть , знаете, эти списки всякие устарели давно, потому что когда они составлялись, таких предметов-то не было, таких товаров не было. Обязательно скажу (министрам- ред.)", - ответил Путин.

https://ria.ru/20231104/zakupki-1907431422.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, общество, здоровье - общество, москва