Путин пообещал передать министрам, каких товаров не хватает на СВО
Путин пообещал передать министрам, каких медицинских товаров не хватает на СВО
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин общается с представителем Общероссийского народного фронта после церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пообещал передать министрам, каких товаров, в том числе медицинских, не хватает на СВО.
Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. Вместе с президентом были представители религиозных объединений России. После возложения глава государства пообщался с собравшимися.
Одна из участниц встречи Татьяна сообщила, что со своей командой занимается медицинскими сборами, они передают на передовую СВО лекарства и медоборудование. Она обратилась к президенту РФ с просьбой расширить перечень и изменить подход к закупке немедикаментного перечня, которые не имеют разрешительного удостоверения. Это, к примеру, скотч армированный, которым заклеивают раны, фонарики, фломастеры.
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"Хорошо-хорошо. Может быть , знаете, эти списки всякие устарели давно, потому что когда они составлялись, таких предметов-то не было, таких товаров не было. Обязательно скажу (министрам- ред.)", - ответил Путин.