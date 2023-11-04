https://ria.ru/20231104/putin-1907413198.html

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 04.11.2023

Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

резидент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:16

2023-11-04T13:16

2023-11-04T15:00

владимир путин

день народного единства

москва

россия

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. резидент России Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.Путин возложил к памятнику букет красных цветов. Затем цветы возложили другие участники. В ходе церемонии Путин кратко пообщался с патриархом Кириллом. После церемонии глава государства поздоровался и пообщался с другими присутствующими представителями духовенства, а затем с активистами, юнармейцами и участниками молодежных организаций. Президент сделал с ними совместное фото.Вместе с президентом были представителями религиозных объединений России, в том числе главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили в 2005 году.Праздник посвящен памяти о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы (Козьмы) Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.Исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени в России в XVII веке.Среди участников церемонии представители религиозных организаций: патриарх Московский и всея Руси Кирилл, муфтий, председатель Духовного управления мусульман РФ Равиль Гайнутдин, муфтий, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев, муфтий, председатель Духовного собрания мусульман РФ Альбир Крганов, дид хамбо лама Буддийской традиционной сангхи России Даши-Нима Содномдоржиев, главный раввин России Федерации еврейских общин России Берл Лазар, раввин, президент Федерации еврейских общин России Александр Борода, раввин, вице-президент Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Иван Сусайков, архиепископ, глава Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви Езрас, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корниллий, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский.В мероприятии участвуют представители движения "Народный фронт "За Россию". Среди них участники движения из Донецкой Народной Республики Михаил Логачев, Иван Наумов, Владислав Новицкий, участник из Камчатского края Александр Бессонов, Екатерина Полухина из Москвы, Валерия Лысаченко из Воронежа, Петр Мамонтов из Нижневартовска, Анна Таранова из поселка Маслова Пристань (Белгородская область).Также на мероприятии присутствуют представители проекта #МЫВМЕСТЕ и молодежных организаций: "Российские студенческие отряды", "Всероссийский студенческий корпус спасателей", "За патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодежи Волонтерская Рота Боевого Братства".В числе участников и представители движений "Юнармия", "Поисковое движение России", "Движение первых" и "Волонтеры победы", военно-патриотического центра "Вымпел", подшефные госфонда "Защитники отечества".Кроме того, присутствуют представители Запорожской области: руководитель организации "Юг молодой" Юлия Клименко, командир отряда реготделения "Всероссийского студенческого корпуса спасателей" Анна Лисова.

https://ria.ru/20231104/prazdnik-1907237047.html

https://ria.ru/20231104/svyaschennik-1907316011.html

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Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому 2023-11-04T13:16 true PT0M32S

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Влада Копылова

владимир путин, день народного единства, москва, россия