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Пушков объяснил, как США оказались громко унижены
Пушков объяснил, как США оказались громко унижены - РИА Новости, 04.11.2023
Пушков объяснил, как США оказались громко унижены
США оказались в изоляции после недавних голосований в Генассамблее ООН, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:10
2023-11-04T06:10
2023-11-04T06:10
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. США оказались в изоляции после недавних голосований в Генассамблее ООН, такое мнение выразил сенатор Алексей Пушков."В последнее время США остаются в явном меньшинстве или в квази-одиночестве при голосованиях в ООН", - написал сенатор в своем Telegram-канале.Он напомнил, что 187 стран высказались в Генассамблее ООН в пользу отмены экономического эмбарго США в отношении Кубы, за прекращение огня в секторе Газе выступили 120 стран, а с США и Израилем, которые голосовали против, было только 12."А по Кубе даже Украина — единственная, кстати, воздержалась. Впрочем, проголосуй она вместе с США, оказалась бы в изоляции. Как и гегемон", - резюмировал Пушков.В ходе 78-й сессии Генассамблеи ООН была принята резолюция "Необходимость завершения экономического, коммерческого и финансового эмбарго, введенного США против Кубы". За резолюцию проголосовали 187 стран. США и Израиль были против, Киев воздержался. Не голосовали Молдавия, Сомали и Венесуэла.В конце октября Генассамблея также приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта, ведущему к прекращению боевых действий. За документ проголосовали 120 стран, включая Россию, 14, включая США, были против, 45 воздержались.
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в мире, сша, куба, израиль, алексей пушков, генеральная ассамблея оон, оон
В мире, США, Куба, Израиль, Алексей Пушков, Генеральная Ассамблея ООН, ООН
Пушков объяснил, как США оказались громко унижены
Пушков: США оказались в изоляции после последних голосований в ГА ООН