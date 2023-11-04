https://ria.ru/20231104/pugacheva-1907357961.html

Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости, 04.11.2023

Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T04:13

2023-11-04T04:13

2023-11-04T04:36

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израиль

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алла пугачева

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой."Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам."Без Галкина*"Вечером в четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о приезде Пугачевой в Россию. Муж Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, ее не сопровождает, уточнил он."Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков", - рассказал собеседник агентства.Отъезд Пугачевой из РоссииАртистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".В последний раз певица приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". В июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Галкина* статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20231103/pugacheva-1907170410.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

россия, израиль, украина, максим галкин, алла пугачева, дмитрий песков