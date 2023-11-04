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Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости, 04.11.2023
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Шоубиз
 
04:13 04.11.2023 (обновлено: 04:36 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/pugacheva-1907357961.html
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию - РИА Новости, 04.11.2023
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию
Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T04:13
2023-11-04T04:36
шоубиз
россия
израиль
украина
максим галкин
алла пугачева
дмитрий песков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой."Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам."Без Галкина*"Вечером в четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о приезде Пугачевой в Россию. Муж Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, ее не сопровождает, уточнил он."Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков", - рассказал собеседник агентства.Отъезд Пугачевой из РоссииАртистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".В последний раз певица приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". В июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Галкина* статус иноагента.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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россия, израиль, украина, максим галкин, алла пугачева, дмитрий песков
Шоубиз, Россия, Израиль, Украина, Максим Галкин, Алла Пугачева, Дмитрий Песков
Песков прокомментировал возвращение Пугачевой в Россию

В Кремле заявили, что Алла Пугачева может свободно возвращаться в Россию

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАлла Пугачева
Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Алла Пугачева. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Определение "родственник иноагента" не является и не должно являться именем нарицательным, любой гражданин России свободно приезжает на свою родину и выезжает за границу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, таким образом он прокомментировал возвращение россиян на родину, в том числе артистки Аллы Пугачевой.
«
"Родственник иноагентов", во-первых, именем нарицательным не является и не должно являться. Второе — российские граждане выезжают в другие страны, работают там, возвращаются обратно в Россию, потом уезжают опять. Это постоянный процесс, так происходит во всех странах мира. И естественно, любой российский гражданин — добропорядочный, законопослушный российский гражданин — он всегда свободно возвращается на свою родину Российскую Федерацию и также свободно ее покидает по различным целям, будь то туризм, желание какое-то время пожить где-то в другом месте. И так далее и тому подобное", - сказал Песков журналистам.

"Без Галкина*"

Вечером в четверг источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости о приезде Пугачевой в Россию. Муж Максим Галкин*, признанный в России иноагентом, ее не сопровождает, уточнил он.
"Приехала. Одна, без Галкина*. Через Псков", - рассказал собеседник агентства.

Отъезд Пугачевой из России

Артистка уехала осенью прошлого года с детьми в Израиль. На нее обрушился шквал критики в социальных сетях. В ответ на это певица назвала ненависть тех людей, которых она "всегда терпеть не могла", счастьем. Она также заявила, что те, кто ее критикуют, "были холопами — стали рабами".
В последний раз певица приезжала в Россию в мае, она присутствовала на похоронах модельера Валентина Юдашкина.
Минюст включил Галкина* в реестр иностранных агентов в середине сентября прошлого года. В документе указывалось, что страна финансирования Галкина* — Украина, а также упоминалось об "осуществлении политической деятельности". В июне Замоскворецкий суд Москвы отказался снять с Галкина* статус иноагента.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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Вчера, 13:37
 
ШоубизРоссияИзраильУкраинаМаксим ГалкинАлла ПугачеваДмитрий Песков
 
 
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