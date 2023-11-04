Рейтинг@Mail.ru
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/ptsr-1907412476.html
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2023
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:07
2023-11-04T13:07
госдума рф
политика
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. Депутаты Госдумы будут обязаны "пройти ПЦР-тестирование 7 ноября" перед пленарным заседанием, иначе не будут допущены на него, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
госдума рф, политика, распространение коронавируса, коронавирус covid-19
Госдума РФ, Политика, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября

Депутаты ГД будут обязаны пройти ПЦР-тест перед пленарным заседанием 7 ноября

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ здании Госдумы РФ
В здании Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
В здании Госдумы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник.
Депутаты Госдумы будут обязаны "пройти ПЦР-тестирование 7 ноября" перед пленарным заседанием, иначе не будут допущены на него, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
Пассажиры в защитных масках в Московском метрополитене - РИА Новости, 1920, 20.09.2023
Ракова сравнила заболеваемость COVID-19 в Москве сейчас и год назад
20 сентября, 14:41
 
Госдума РФПолитикаРаспространение коронавирусаКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала