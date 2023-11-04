https://ria.ru/20231104/ptsr-1907412476.html
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2023
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:07
2023-11-04T13:07
2023-11-04T13:07
госдума рф
политика
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:170:3069:1896_1920x0_80_0_0_285991739428833e428201ffbc9c5f3c.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. Депутаты Госдумы будут обязаны "пройти ПЦР-тестирование 7 ноября" перед пленарным заседанием, иначе не будут допущены на него, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.
https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151547/50/1515475033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d054dbb45987b2df10ce85465f51ad8e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, политика, распространение коронавируса, коронавирус covid-19
Госдума РФ, Политика, Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19
Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября
Депутаты ГД будут обязаны пройти ПЦР-тест перед пленарным заседанием 7 ноября