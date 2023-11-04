https://ria.ru/20231104/ptsr-1907412476.html

Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября

Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября - РИА Новости, 04.11.2023

Источник: депутатов ГД обязали пройти ПЦР-тест перед заседанием 7 ноября

Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T13:07

2023-11-04T13:07

2023-11-04T13:07

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы будут обязаны пройти ПЦР-тестирование перед пленарным заседанием 7 ноября, сообщил источник. Депутаты Госдумы будут обязаны "пройти ПЦР-тестирование 7 ноября" перед пленарным заседанием, иначе не будут допущены на него, рассказал РИА Новости источник в Госдуме.

https://ria.ru/20230920/covid-19-1897547596.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

госдума рф, политика, распространение коронавируса, коронавирус covid-19