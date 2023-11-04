https://ria.ru/20231104/prosba-1907470549.html

Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина

Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина - РИА Новости, 04.11.2023

Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на пожелание посетителя выставки "Россия" стать помощником и учеником президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:34

2023-11-04T17:34

2023-11-04T17:34

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

российское общество "знание"

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на пожелание посетителя выставки "Россия" стать помощником и учеником президента России Владимира Путина в сфере молодежной политики пообещал передать просьбу руководителю Администрации президента. Посетитель выставки-форума "Россия" на ВДНХ обратился к Пескову во время его выступления на мероприятии Российского общества "Знание" с заявлением о том, что "у президента нет ни помощника, ни советника по молодежной политике" и добавил, что видит "три пути молодежной политики Путина - с ним, с ним и опять-таки с ним". Песков в ответ на это заметил, что такое заявление - "посягательство на министра образования Сергея Кравцова" и на Федеральное агентство по делам молодежи. "Поэтому всё-таки не будьте так кровожадны. Но если вы хотите свой талант посвятить именно этой стезе, то это нужно делать. Может быть как-то порекомендовать вас в агентство, чтобы там начать работать? Или вы хотите сразу начальником стать?", - спросил Песков. Юноша ответил, что просто хочет "работать во благо России" и чтобы Владимир Путин "был его учителем". "Руководителю Администрации обязательно передам вашу просьбу, и мы подумаем, как нам быть", - заключил Песков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/kadet-1907432883.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", российское общество "знание", владимир путин, дмитрий песков