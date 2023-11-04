https://ria.ru/20231104/prosba-1907470549.html
Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина
Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина - РИА Новости, 04.11.2023
Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на пожелание посетителя выставки "Россия" стать помощником и учеником президента России Владимира Путина в... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:34
2023-11-04T17:34
2023-11-04T17:34
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
российское общество "знание"
владимир путин
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_58a869ff8432a469ee8531e0e7b52c89.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на пожелание посетителя выставки "Россия" стать помощником и учеником президента России Владимира Путина в сфере молодежной политики пообещал передать просьбу руководителю Администрации президента. Посетитель выставки-форума "Россия" на ВДНХ обратился к Пескову во время его выступления на мероприятии Российского общества "Знание" с заявлением о том, что "у президента нет ни помощника, ни советника по молодежной политике" и добавил, что видит "три пути молодежной политики Путина - с ним, с ним и опять-таки с ним". Песков в ответ на это заметил, что такое заявление - "посягательство на министра образования Сергея Кравцова" и на Федеральное агентство по делам молодежи. "Поэтому всё-таки не будьте так кровожадны. Но если вы хотите свой талант посвятить именно этой стезе, то это нужно делать. Может быть как-то порекомендовать вас в агентство, чтобы там начать работать? Или вы хотите сразу начальником стать?", - спросил Песков. Юноша ответил, что просто хочет "работать во благо России" и чтобы Владимир Путин "был его учителем". "Руководителю Администрации обязательно передам вашу просьбу, и мы подумаем, как нам быть", - заключил Песков. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/kadet-1907432883.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907460145_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b9456691f498c08bf1551f86ae342b70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", российское общество "знание", владимир путин, дмитрий песков
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Российское общество "Знание", Владимир Путин, Дмитрий Песков
Песков обещал передать просьбу посетителя выставки стать помощником Путина
Песков на выставке пообещал передать просьбу юноши взять его помощником Путина
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на пожелание посетителя выставки "Россия" стать помощником и учеником президента России Владимира Путина в сфере молодежной политики пообещал передать просьбу руководителю Администрации президента.
Посетитель выставки-форума "Россия" на ВДНХ обратился к Пескову во время его выступления на мероприятии Российского общества "Знание
" с заявлением о том, что "у президента нет ни помощника, ни советника по молодежной политике" и добавил, что видит "три пути молодежной политики Путина - с ним, с ним и опять-таки с ним". Песков в ответ на это заметил, что такое заявление - "посягательство на министра образования Сергея Кравцова
" и на Федеральное агентство по делам молодежи.
"Поэтому всё-таки не будьте так кровожадны. Но если вы хотите свой талант посвятить именно этой стезе, то это нужно делать. Может быть как-то порекомендовать вас в агентство, чтобы там начать работать? Или вы хотите сразу начальником стать?", - спросил Песков.
Юноша ответил, что просто хочет "работать во благо России" и чтобы Владимир Путин "был его учителем".
Путин пообещал кадету пообщаться отдельно
"Руководителю Администрации обязательно передам вашу просьбу, и мы подумаем, как нам быть", - заключил Песков.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ открылась 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.