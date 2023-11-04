https://ria.ru/20231104/proekty-1907393615.html

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью выставки "Россия" на ВДНХ

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью выставки "Россия" на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

Лучшие VR-проекты РИА Новости стали частью выставки "Россия" на ВДНХ

РИА Новости представило четыре популярных публицистических проекта в формате виртуальной реальности (VR) на открывшейся в субботу Международной выставке-форуме... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:09

2023-11-04T11:09

2023-11-04T11:09

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

технологии

риа новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907383552_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_031adffd47296679a9952ac16da8a557.jpg

Москва, 4 ноя – РИА Новости. РИА Новости представило четыре популярных публицистических проекта в формате виртуальной реальности (VR) на открывшейся в субботу Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Посетители увидят и прочувствуют, как современные технологии меняют форму сообщения и трансформируют восприятие информации.В ультрасовременном жанре VR-журналистики представлена история кругосветной экспедиции Ивана Крузенштерна, продемонстрировано устройство Лунной станции ближайшего будущего, на примере Куликова поля показаны особенности работы современных археологов. Помимо этого, увлекательный сюжет о применении традиций народных промыслов в современных интерьерах, моде, промышленном дизайне заставит посетителей стать создателями своих концептов.VR-зона с проектами РИА Новости расположена в павильоне "Чувашия", она будет работать в течение всего ноября.Уже в начале декабря в рамках выставки-форума состоится премьера совместного проекта РИА Новости и правительства Чувашской Республики "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии". В новом нарративном VR-прологе пользователю предстоит отправиться во владение Старейшины чувашских дубрав и решить ряд головоломок, чтобы исполин Улып открыл ему тайны книги сокровищ Чувашии. В проекте отражены традиции и культура региона, а сюжет основан на местном вековом фольклоре. Международная выставка-форум "Россия" – это демонстрация ключевых достижений в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны, собранных на одной площадке. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

https://ria.ru/20231030/ria_novosti-1906261155.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", технологии, риа новости