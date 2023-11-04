https://ria.ru/20231104/priangare-1907447712.html

Кобзев открыл экспозицию Приангарья на выставке "Россия"

Кобзев открыл экспозицию Приангарья на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

Кобзев открыл экспозицию Приангарья на выставке "Россия"

Губернатор Приангарья в День народного единства на выставке-форуме "Россия" открыл стендовую композицию, где представлены достижения региона за шесть лет,... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:53

2023-11-04T15:53

2023-11-04T15:53

выставка-форум "россия"

иркутская область

россия

ольхон

игорь кобзев

экономика

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ИРКУТСК, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор Приангарья в День народного единства на выставке-форуме "Россия" открыл стендовую композицию, где представлены достижения региона за шесть лет, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. "Узнать о значимых достижениях Иркутской области за последние шесть лет могут посетители Международной выставки-форума "Россия". Она начала свою работу на ВДНХ сегодня, 4 ноября, в День народного единства. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев открыл стендовую экспозицию Приангарья", - говорится в сообщении. Экспозиция размещена в павильоне площадью более 100 квадратных метров. В ее центре – кольцевой портал, символизирующий связь прошлого и будущего, рядом расположена масштабная видеостена, на которой посетители увидят материалы о регионе, тач-панели с интересными фактами. Особым украшением стенда стала сменяемая экспозиция: посетители увидят копию уникальной скульптуры художника Даши Намдакова "Отец Байкала", оригинал которой установлен в заповедном месте на острове Ольхон; смогут примерить нефритовые сапоги, изготовленные специально для выставки камнерезами региона, копию архитектурно-этнографического комплекса "Тальцы", лед Байкала. Открывая экспозицию, Игорь Кобзев подчеркнул, что Иркутская область – это опорный регион России. За шесть лет здесь запущено восемь крупных производств: среди них алюминиевый завод, предприятие по производству тест-полосок для определения уровня сахара в крови, целлюлозно-картонный комбинат, завод по производству силикатного кирпича, Ковыктинское газоконденсатное месторождение. Готовится к запуску Иркутский завод полимеров, который покроет потребность в полимерных материалах, востребованных в таких сферах, как машиностроение, тяжелая и легкая промышленность, медицина. Особое внимание уделено масштабной экологической работе, которую регион проводит по ликвидации отходов производств в Усолье-Сибирском и Байкальске. Кроме того, это достижения в сфере сельского хозяйства, здравоохранения, образования, туризма. За шесть лет в регионе открыто более 6,5 тысячи рабочих мест, регион занимает седьмое место в России по инвестициям в основной капитал. После завершения торжественного мероприятия для всех посетителей стенда проводились мастер-классы по изготовлению амулетов и оберегов из кожи и конского волоса, экскурсии по стенду, викторины. На ВДНХ 17 ноября состоится День Иркутской области, запланирована большая программа, будут подписаны соглашения с инвесторами, регионами РФ, общественными организациями. Также гостей ждут яркие представления.

https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html

иркутская область

россия

ольхон

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

иркутская область, россия, ольхон, игорь кобзев, экономика