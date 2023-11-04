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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении - РИА Новости, 04.11.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отбили 1 атаку противника, уничтожили более 55 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили субботу в Минобороны России. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:15
2023-11-04T14:15
2023-11-04T14:24
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. ВС РФ на Южно-Донецком направлении за сутки отбили 1 атаку противника, уничтожили более 55 военных и 6 единиц техники ВСУ, сообщили субботу в Минобороны России."На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отразили атаку 102-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе населенного пункта Марфополь Запорожской области. В районе населенного пункта Угледар Донецкой народной республики нанесено огневое поражение скоплениям живой силы 72-й механизированной бригады ВСУ. За сутки уничтожено более 55-ти военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также гаубица Д-20", - сообщили в ведомстве.
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россия, вооруженные силы украины, в мире, запорожская область, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Запорожская область, Угледар
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южно-Донецком направлении
МО: на Южно-Донецком направлении ВСУ за сутки потеряли более 55 бойцов