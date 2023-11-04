https://ria.ru/20231104/poteri-1907358648.html
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат - РИА Новости, 04.11.2023
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат
Российские военные уничтожили на Купянском направлении артиллерию ВСУ и минометный расчет, авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T05:04
2023-11-04T05:04
2023-11-04T05:10
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили на Купянском направлении артиллерию ВСУ и минометный расчет, авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы, Киев потерял до 125 солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский. "Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - сказал он.В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет. Кроме того, самолеты группировки нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, сообщил Зыбинский.Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 750 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронемашин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две установки РСЗО.
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киев, ка-52 "аллигатор", ми-28, в мире
Специальная военная операция на Украине, Киев, Ка-52 "Аллигатор", Ми-28, В мире
ВСУ потеряли на Купянском направлении до 125 солдат
В Минобороны оценили потери ВСУ на Купянском направлении в 125 человек
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Российские военные уничтожили на Купянском направлении артиллерию ВСУ и минометный расчет, авиация нанесла удары по пунктам временной дислокации и скоплениям живой силы, Киев потерял до 125 солдат, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки "Запад" Сергей Зыбинский.
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"Общие потери противника составили до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины", - сказал он.
В ходе контрбатарейной борьбы артиллерия группировки уничтожила в районах Лозовой, Пролетарского, Степовой, Новоселовки, Петропавловки и Песчаного два 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, пункт боепитания и минометный расчет.
Кроме того, самолеты группировки нанесли удары по пунктам временной дислокации 32-й механизированной бригады в районе Тимковки. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по скоплению живой силы, вооружения и военной техники 57-й мотопехотной бригады и 32-й механизированной бригады в районе населенных пунктов Ивановка и Синьковка, сообщил Зыбинский.
Как сообщили накануне в Минобороны, ВСУ на Купянском направлении за неделю потеряли более 750 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронемашин, 17 автомобилей, 16 орудий полевой артиллерии, а также две установки РСЗО.
Минобороны назвало недельные потери ВСУ на Южнодонецком направлении