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Турция отзовет посла из Израиля для консультаций - РИА Новости, 04.11.2023
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15:43 04.11.2023 (обновлено: 16:13 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/posol-1907445795.html
Турция отзовет посла из Израиля для консультаций
Турция отзовет посла из Израиля для консультаций - РИА Новости, 04.11.2023
Турция отзовет посла из Израиля для консультаций
Турция отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций из-за событий в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел страны,... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:43
2023-11-04T16:13
в мире
турция
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Турция отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций из-за событий в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел страны, пресс-релиз ведомства имеется в распоряжении РИА Новости."Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи", — указали в МИД.Торунлара назначили послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года после восстановления дипотношений между странами. Ранее он занимал должность посла в Палестине.Как заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". Сегодня политик также отметил, что он больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником. При этом Эрдоган подчеркнул, что полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому глава разведки Турции Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом.Конфликт между ХАМАС и ИзраилемПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20231104/turtsiya-1907411925.html
https://ria.ru/20231104/palestintsy-1907449004.html
https://ria.ru/20231104/erdogan-1907417215.html
турция
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в мире, турция, тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Турция, Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Турция отзовет посла из Израиля для консультаций

Турция отзовет посла в Тель-Авиве в Анкару для консультаций из-за событий в Газе

© AP Photo / Ariel SchalitФлаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© AP Photo / Ariel Schalit
Флаг на здании посольства Турции в Тель-Авиве, Израиль. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 4 ноя — РИА Новости. Турция отзывает посла в Тель-Авиве Шакира Торунлара в Анкару для консультаций из-за событий в секторе Газа, заявило Министерство иностранных дел страны, пресс-релиз ведомства имеется в распоряжении РИА Новости.
"Принято решение отозвать нашего посла в Тель-Авиве Шакира Озкана Торунлара в Анкару для консультаций в свете разворачивающейся в секторе Газа гуманитарной катастрофы в Газе, вызванной продолжающимися атаками Израиля по мирным гражданам и его отказом на призывы к прекращению огня и обеспечению бесперебойных постоянных поставок гуманитарной помощи", — указали в МИД.
Военная техника израильской армии в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Турция готова взять на себя роль гаранта по ситуации в Газе
13:04
Торунлара назначили послом Турции в Израиле в ноябре 2022 года после восстановления дипотношений между странами. Ранее он занимал должность посла в Палестине.
Как заявил накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, Анкара ведет соответствующую работу, чтобы объявить Израиль "военным преступником". Сегодня политик также отметил, что он больше не считает израильского премьера Биньямина Нетаньяху своим собеседником.
При этом Эрдоган подчеркнул, что полностью разорвать связи, особенно в международной дипломатии, невозможно, поэтому глава разведки Турции Ибрагим Калын поддерживает контакты с Тель-Авивом.
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16:00

Конфликт между ХАМАС и Израилем

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений на Ближнем Востоке. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Палестины и Израиля, но создано было только последнее.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября бойцы ХАМАС обстреляли Израиль и проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа. За несколько дней ЦАХАЛ взял под контроль все населенные пункты у границы и стал наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило девять тысяч человек, свыше 32 тысяч получили ранения. Посольство России сообщило, что при эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться до 250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Эрдоган назвал Нетаньяху популистом
13:34
 
В миреТурцияТель-АвивОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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