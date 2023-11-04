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Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин - РИА Новости, 04.11.2023
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21:05 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pomosch-1907499628.html
Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин
Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин - РИА Новости, 04.11.2023
Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин
Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", поэтому "партнеры" начали переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T21:05
2023-11-04T21:05
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", поэтому "партнеры" начали переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Партнеры Украины по НАТО уже начали вести переговоры с Киевом о том, чем Киеву придётся расплатиться и пожертвовать при мирных переговорах с Россией. Потому что, видимо, уже совсем непомерной ношей стала помощь Украине. А та помощь, которая заявлена Соединенными Штатами из остатков средств, там не так уж и много, сто с лишним миллионов, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти", - считает Гагин.
https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html
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в мире, украина, ян гагин, нато, киев, россия
В мире, Украина, Ян Гагин, НАТО, Киев, Россия
Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин

Гагин: помощь Украине для НАТО стала совсем "непомерной ношей"

© YouTube канал "МинПромТорг ДНР"Ян Гагин
Ян Гагин
© YouTube канал "МинПромТорг ДНР"
Ян Гагин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", поэтому "партнеры" начали переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин.
«
"Партнеры Украины по НАТО уже начали вести переговоры с Киевом о том, чем Киеву придётся расплатиться и пожертвовать при мирных переговорах с Россией. Потому что, видимо, уже совсем непомерной ношей стала помощь Украине. А та помощь, которая заявлена Соединенными Штатами из остатков средств, там не так уж и много, сто с лишним миллионов, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти", - считает Гагин.
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