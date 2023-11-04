https://ria.ru/20231104/pomosch-1907499628.html

Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин

Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин - РИА Новости, 04.11.2023

Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", заявил Гагин

Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", поэтому "партнеры" начали переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T21:05

2023-11-04T21:05

2023-11-04T21:05

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Помощь Украине для НАТО стала "непомерной ношей", поэтому "партнеры" начали переговоры с Киевом о том, чем придется пожертвовать при мирных переговорах с Россией, заявил РИА Новости советник главы ДНР Ян Гагин. "Партнеры Украины по НАТО уже начали вести переговоры с Киевом о том, чем Киеву придётся расплатиться и пожертвовать при мирных переговорах с Россией. Потому что, видимо, уже совсем непомерной ношей стала помощь Украине. А та помощь, которая заявлена Соединенными Штатами из остатков средств, там не так уж и много, сто с лишним миллионов, победы не обеспечит, но лишь продлит агонию украинской армии и украинской власти", - считает Гагин.

https://ria.ru/20231104/nato-1907413397.html

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