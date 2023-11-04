https://ria.ru/20231104/pomosch-1907452032.html

Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов

Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов - РИА Новости, 04.11.2023

Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов

Около 50 тонн гуманитарного груза собрали казаки на Кубани за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:14

2023-11-04T16:14

2023-11-04T16:14

общество

россия

краснодарский край

майкоп

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904109451_0:128:3177:1915_1920x0_80_0_0_ae6c84ca840fdbdcc0e2ebd1e4c0a60a.jpg

СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Около 50 тонн гуманитарного груза собрали казаки на Кубани за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Казаки за неделю собрали и доставили почти 50 тонн гуманитарных грузов, Продукты питания, медикаменты и технические средства предназначены для военнослужащих, добровольцев и жителей новых регионов России", - говорится в сообщении. Всего с начала специальной военной операции казаками совместно с жителями Краснодарского края были собраны около 2,9 тысячи тонн грузов. В организации помощи новым регионам страны регулярно задействуют силы казаков из Майкопа (Республика Адыгея), Армавира, Сочи, Анапы. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.

https://ria.ru/20231104/gumpomosch-1907442421.html

https://ria.ru/20231103/gumpomosch-1907417134.html

россия

краснодарский край

майкоп

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, краснодарский край, майкоп, владимир путин