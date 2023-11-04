https://ria.ru/20231104/pomosch-1907452032.html
Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов
Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов - РИА Новости, 04.11.2023
Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов
Около 50 тонн гуманитарного груза собрали казаки на Кубани за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе администрации региона. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:14
2023-11-04T16:14
2023-11-04T16:14
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СОЧИ, 4 ноя – РИА Новости. Около 50 тонн гуманитарного груза собрали казаки на Кубани за последнюю неделю, сообщили в пресс-службе администрации региона. "Казаки за неделю собрали и доставили почти 50 тонн гуманитарных грузов, Продукты питания, медикаменты и технические средства предназначены для военнослужащих, добровольцев и жителей новых регионов России", - говорится в сообщении. Всего с начала специальной военной операции казаками совместно с жителями Краснодарского края были собраны около 2,9 тысячи тонн грузов. В организации помощи новым регионам страны регулярно задействуют силы казаков из Майкопа (Республика Адыгея), Армавира, Сочи, Анапы. Президент РФ Владимир Путин в октябре 2022 года подписал федеральные конституционные законы о принятии новых территорий в состав России и образовании новых субъектов РФ. В состав России вошли ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Это произошло после референдумов, которые состоялись в этих регионах 23-27 сентября.
https://ria.ru/20231104/gumpomosch-1907442421.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, краснодарский край, майкоп, владимир путин
Общество, Россия, Краснодарский край, Майкоп, Владимир Путин
Кубанские казаки собрали гумпомощь для новых регионов
Кубанские казаки за неделю собрали для новых регионов почти 50 тонн гумпомощи