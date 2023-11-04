https://ria.ru/20231104/polsha-1907403900.html

В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса

В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса - РИА Новости, 04.11.2023

В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса

В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:05

2023-11-04T12:05

2023-11-04T14:40

в мире

польша

лех валенса

право и справедливость

анджей дуда

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ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса."Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть", — написал он в Facebook*.Валенса добавил, что в ближайшее время подаст в правоохранительные органы соответствующее заявление "о совершении преступления". При этом он выразил надежду, что спецслужбы быстро и эффективно "поймают этих неудачников".По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 кресел получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если оппозиция объединится, то получит 248 мест в сейме из 460 и сможет сформировать кабинет министров. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик ранее заявил, что партия "Право и справедливость" (PiS) не исключает коалиции с объединением националистов и евроскептиков "Конфедерация". Новое правительство появится в стране не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20231104/polsha-1907394935.html

https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html

польша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, лех валенса, право и справедливость, анджей дуда