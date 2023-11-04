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В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса - РИА Новости, 04.11.2023
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12:05 04.11.2023 (обновлено: 14:40 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/polsha-1907403900.html
В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса
В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса - РИА Новости, 04.11.2023
В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса
В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:05
2023-11-04T14:40
в мире
польша
лех валенса
право и справедливость
анджей дуда
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ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса."Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть", — написал он в Facebook*.Валенса добавил, что в ближайшее время подаст в правоохранительные органы соответствующее заявление "о совершении преступления". При этом он выразил надежду, что спецслужбы быстро и эффективно "поймают этих неудачников".По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 кресел получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если оппозиция объединится, то получит 248 мест в сейме из 460 и сможет сформировать кабинет министров. Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик ранее заявил, что партия "Право и справедливость" (PiS) не исключает коалиции с объединением националистов и евроскептиков "Конфедерация". Новое правительство появится в стране не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231104/polsha-1907394935.html
https://ria.ru/20231103/zaluzhnyy-1907203407.html
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в мире, польша, лех валенса, право и справедливость, анджей дуда
В мире, Польша, Лех Валенса, Право и справедливость, Анджей Дуда
В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса

Валенса: проигравшая выборы сторона готовит теракты в Польше

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
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ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса.
«
"Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть", — написал он в Facebook*.
Валенса добавил, что в ближайшее время подаст в правоохранительные органы соответствующее заявление "о совершении преступления". При этом он выразил надежду, что спецслужбы быстро и эффективно "поймают этих неудачников".
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 кресел получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если оппозиция объединится, то получит 248 мест в сейме из 460 и сможет сформировать кабинет министров.
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Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик ранее заявил, что партия "Право и справедливость" (PiS) не исключает коалиции с объединением националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Новое правительство появится в стране не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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