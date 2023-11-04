В Польше готовятся теракты после выборов, заявил Валенса
Валенса: проигравшая выборы сторона готовит теракты в Польше
Бывший президент Польши Лех Валенса. Архивное фото
ВАРШАВА, 4 ноя — РИА Новости. В Польше после проведенных парламентских выборов готовятся теракты, заявил экс-президент страны Лех Валенса.
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"Не все в Польше завершилось выборами. У меня есть информация, что запланирован ряд мероприятий, в том числе террористического характера. Проигравшая выборы сторона способна на все, чтобы не отдать власть", — написал он в Facebook*.
Валенса добавил, что в ближайшее время подаст в правоохранительные органы соответствующее заявление "о совершении преступления". При этом он выразил надежду, что спецслужбы быстро и эффективно "поймают этих неудачников".
По итогам недавних парламентских выборов правящая в Польше партия "Право и справедливость" (PiS) получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" — 157, "Третий путь" — 65, "Левые" — 26. Еще 18 кресел получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация". Такой расклад сил говорит о том, что у PiS не получится самостоятельно сформировать правительство большинства. При этом если оппозиция объединится, то получит 248 мест в сейме из 460 и сможет сформировать кабинет министров.
Заместитель министра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик ранее заявил, что партия "Право и справедливость" (PiS) не исключает коалиции с объединением националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Новое правительство появится в стране не ранее, чем сейм одобрит кандидатуру нового премьера. На прошлой неделе президент Польши Анджей Дуда заявил, что первое заседание парламента нового созыва предварительно запланировано на 13 ноября.
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