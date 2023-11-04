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"Готовят армию". Польша послала дерзкий сигнал России, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
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11:16 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/polsha-1907394935.html
"Готовят армию". Польша послала дерзкий сигнал России, пишут СМИ
"Готовят армию". Польша послала дерзкий сигнал России, пишут СМИ - РИА Новости, 04.11.2023
"Готовят армию". Польша послала дерзкий сигнал России, пишут СМИ
Польша наращивает военную мощь ради возможного противостояния России, пишет британское издание Daily Express. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:16
2023-11-04T11:16
польша
россия
варшава
нато
мариуш блащак
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Польша наращивает военную мощь ради возможного противостояния России, пишет британское издание Daily Express.&quot;Польша наращивает военную мощь, перевооружается и набирает тысячи солдат, стремясь стать самой мощной сухопутной армией в Европе&quot;, — говорится в материале.Журналисты указали, что Варшава стремиться заменить как можно больше советского вооружения, отдавая его Украине, на образцы НАТО, чтобы заполучить преимущество в возможном военном конфликте с Россией.Обозреватели подчеркнули, что в любом случае численность армии Польши не будет превышать российскую.Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что вооруженные силы страны создают новую механизированную дивизию на юге республики, подчеркнув, что Варшава намеревается увеличить численность армии до 300 тысяч человек.
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польша, россия, варшава, нато, мариуш блащак, в мире, политика
Польша, Россия, Варшава, НАТО, Мариуш Блащак, В мире, Политика
"Готовят армию". Польша послала дерзкий сигнал России, пишут СМИ

DE: Польша наращивает военную мощь ради противостояния России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВоеннослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише
Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Военнослужащие и танк PT-91 Twardy на полигоне в Ожише. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Польша наращивает военную мощь ради возможного противостояния России, пишет британское издание Daily Express.
«

"Польша наращивает военную мощь, перевооружается и набирает тысячи солдат, стремясь стать самой мощной сухопутной армией в Европе", — говорится в материале.

Журналисты указали, что Варшава стремиться заменить как можно больше советского вооружения, отдавая его Украине, на образцы НАТО, чтобы заполучить преимущество в возможном военном конфликте с Россией.
Обозреватели подчеркнули, что в любом случае численность армии Польши не будет превышать российскую.
Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявлял, что вооруженные силы страны создают новую механизированную дивизию на юге республики, подчеркнув, что Варшава намеревается увеличить численность армии до 300 тысяч человек.
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