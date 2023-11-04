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В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.11.2023
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06:46 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/poezd-1907361960.html
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.11.2023
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:46
2023-11-04T06:46
происшествия
юргинский район
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
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КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 03.11.2023 около 21 часа местного времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области - Кузбасса, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания, задержки в движении поездов не допущено", – сообщает ведомство. Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230803/vagony-1887894356.html
юргинский район
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происшествия, юргинский район, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Юргинский район, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей

В Кузбассе при столкновении машины с грузовым поездом два вагона сошли с путей

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, 03.11.2023 около 21 часа местного времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области - Кузбасса, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания, задержки в движении поездов не допущено", – сообщает ведомство.
Машина Прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Забайкалье четыре грузовых вагона сошли с путей
3 августа, 05:55
Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
 
ПроисшествияЮргинский районКемеровская областьЗападно-Сибирская транспортная прокуратура
 
 
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