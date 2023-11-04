https://ria.ru/20231104/poezd-1907361960.html

В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей

В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.11.2023

В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей

Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T06:46

2023-11-04T06:46

2023-11-04T06:46

происшествия

юргинский район

кемеровская область

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 03.11.2023 около 21 часа местного времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области - Кузбасса, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания, задержки в движении поездов не допущено", – сообщает ведомство. Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.

https://ria.ru/20230803/vagony-1887894356.html

юргинский район

кемеровская область

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происшествия, юргинский район, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура