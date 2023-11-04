https://ria.ru/20231104/poezd-1907361960.html
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей - РИА Новости, 04.11.2023
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей
Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T06:46
2023-11-04T06:46
2023-11-04T06:46
происшествия
юргинский район
кемеровская область
западно-сибирская транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17366/86/173668666_0:208:4082:2504_1920x0_80_0_0_ff4d12d78309c86f3110f9083e6c9e66.jpg
КЕМЕРОВО, 4 ноя – РИА Новости. Легковой автомобиль столкнулся с грузовым поездом на регулируемом железнодорожном переезде в Юргинском районе Кузбасса, с рельсов сошли два порожних вагона, по данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. "По предварительным данным, 03.11.2023 около 21 часа местного времени на регулируемом железнодорожном переезде, расположенном вблизи станции Арлюк в Юргинском районе Кемеровской области - Кузбасса, произошло столкновение грузового поезда с легковым автомобилем. Дорожно-транспортному происшествию предшествовал выезд автомобиля на железнодорожный переезд в габарит следования поезда. В результате столкновения произошел сход двух порожних вагонов без опрокидывания, задержки в движении поездов не допущено", – сообщает ведомство. Кемеровской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта.
https://ria.ru/20230803/vagony-1887894356.html
юргинский район
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17366/86/173668666_234:0:3849:2711_1920x0_80_0_0_7916c05315dbda61c48da4ed39d34bec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, юргинский район, кемеровская область, западно-сибирская транспортная прокуратура
Происшествия, Юргинский район, Кемеровская область, Западно-Сибирская транспортная прокуратура
В Кузбассе при столкновении легковушки с поездом два вагона сошли с путей
В Кузбассе при столкновении машины с грузовым поездом два вагона сошли с путей