https://ria.ru/20231104/pobeda-1907472625.html

Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя

Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя - РИА Новости, 04.11.2023

Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя

Украина уверовала в возможность победы над Россией на поле боя и убедила в этом Запад, но сейчас очевидно, что это невозможно, заявил журналистам... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:40

2023-11-04T17:40

2023-11-04T17:40

выставка-форум "россия"

россия

киев

украина

дмитрий песков

ситуация в днр и лнр

вднх

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907465333_854:801:3072:2048_1920x0_80_0_0_6d742a03cababdb8a2606322623c668c.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина уверовала в возможность победы над Россией на поле боя и убедила в этом Запад, но сейчас очевидно, что это невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Западники готовы платить и готовы платить изрядно, но, как они говорили, в расчете на результативность. Ведь в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя. И убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно. И по мере того, как западные столицы начинают понимать, что это невозможно, они начинают задавать себе вопрос, как им столько давать денег дальше. И вот тут уже у них возникает момент диссонанса", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева со стороны западных стран.

https://ria.ru/20231104/prosba-1907470549.html

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, киев, украина, дмитрий песков, ситуация в днр и лнр, вднх, выставка-форум "россия"