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Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя - РИА Новости, 04.11.2023
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17:40 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pobeda-1907472625.html
Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя
Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя - РИА Новости, 04.11.2023
Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя
Украина уверовала в возможность победы над Россией на поле боя и убедила в этом Запад, но сейчас очевидно, что это невозможно, заявил журналистам... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:40
2023-11-04T17:40
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россия
киев
украина
дмитрий песков
ситуация в днр и лнр
вднх
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина уверовала в возможность победы над Россией на поле боя и убедила в этом Запад, но сейчас очевидно, что это невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Западники готовы платить и готовы платить изрядно, но, как они говорили, в расчете на результативность. Ведь в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя. И убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно. И по мере того, как западные столицы начинают понимать, что это невозможно, они начинают задавать себе вопрос, как им столько давать денег дальше. И вот тут уже у них возникает момент диссонанса", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева со стороны западных стран.
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Песков заявил о невозможности победы над Россией на поле боя

Песков: победа над РФ на поле боя, в которую верят Украина и Запад, невозможна

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Украина уверовала в возможность победы над Россией на поле боя и убедила в этом Запад, но сейчас очевидно, что это невозможно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«
"Западники готовы платить и готовы платить изрядно, но, как они говорили, в расчете на результативность. Ведь в Киеве уверовали в возможность победы над Россией на поле боя. И убедили в этом Запад. Сейчас очевидно, что это невозможно. И по мере того, как западные столицы начинают понимать, что это невозможно, они начинают задавать себе вопрос, как им столько давать денег дальше. И вот тут уже у них возникает момент диссонанса", - заявил Песков, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева со стороны западных стран.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
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17:34
 
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