Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства
© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСобор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве
Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместили почти 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что традиционно к празднику украсили входные группы зданий российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы установлено панно и флагштоки в цветах триколора, у Совета Федерации - флаговые конструкции.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на ряде центральных улиц Москвы в субботу будет работать в праздничном режиме.