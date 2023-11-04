https://ria.ru/20231104/plakaty-1907427975.html

Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства

Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2023

Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства

Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T14:17

2023-11-04T14:17

2023-11-04T14:17

москва сегодня: мегаполис для жизни

петр бирюков

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместили почти 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно к празднику украсили входные группы зданий российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы установлено панно и флагштоки в цветах триколора, у Совета Федерации - флаговые конструкции. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на ряде центральных улиц Москвы в субботу будет работать в праздничном режиме.

https://ria.ru/20231103/moskva-1907264130.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

петр бирюков, москва