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Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
14:17 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/plakaty-1907427975.html
Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства
Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства - РИА Новости, 04.11.2023
Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства
Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T14:17
2023-11-04T14:17
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петр бирюков
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместили почти 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", - отметил Бирюков. Заместитель мэра рассказал, что традиционно к празднику украсили входные группы зданий российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы установлено панно и флагштоки в цветах триколора, у Совета Федерации - флаговые конструкции. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на ряде центральных улиц Москвы в субботу будет работать в праздничном режиме.
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петр бирюков, москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Петр Бирюков, Москва

Около 400 плакатов украсили Москву ко Дню народного единства

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкСобор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве
Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Собор Василия Блаженного и памятник Минину и Пожарскому в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства украсили столицу праздничными плакатами в честь Дня народного единства, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В общей сложности на городских билбордах и остановочных павильонах разместили почти 400 праздничных плакатов. Подготовлены тематические видеооткрытки, которые будут транслироваться на 30 цифровых экранах и медиафасадах на Новом Арбате, вечером 4 ноября на домах-книжках покажут поздравительный видеоролик", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра рассказал, что традиционно к празднику украсили входные группы зданий российского парламента на улицах Охотный ряд и Большая Дмитровка. На фасаде Госдумы установлено панно и флагштоки в цветах триколора, у Совета Федерации - флаговые конструкции.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что в честь Дня народного единства архитектурно-художественная подсветка на ряде центральных улиц Москвы в субботу будет работать в праздничном режиме.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
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