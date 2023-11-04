https://ria.ru/20231104/peterburg-1907473521.html

На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга

На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга

Высокотехнологичный стенд Санкт-Петербурга начал работу на Международной выставке-форуме "Россия", открывшейся в субботу на ВДНХ. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:45

2023-11-04T17:45

2023-11-04T17:55

выставка-форум "россия"

технологии

санкт-петербург

александр беглов

владимир путин

петр i

россия

нева (река)

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичный стенд Санкт-Петербурга начал работу на Международной выставке-форуме "Россия", открывшейся в субботу на ВДНХ. "На сегодняшний день Петербург развивается очень интенсивно. Поручения президента РФ Владимира Путина по развитию Петербурга действительно дарят ему его будущее", - заявил на открытии стенда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На стенде представлены стереоскопические панорамы города на Неве, здесь можно совершить виртуальную прогулку по каналам города, увидеть копии скульптур "Чижик-Пыжик" на Фонтанке и зайцев - символов Петропавловской крепости, научиться вязать морские узлы, узнать малоизвестные факты из истории Санкт-Петербурга. "Современный Петербург - это мегаполис XXI века. Это культурный город, очень интересный и привлекательный для туристов, в котором комфортно жить, творить и воспитывать детей", - подчеркнул Беглов. В экспозиции также представлены достижения Петербурга в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Открывает выставку Историческая неделя. Она посвящена истории Санкт‑Петербурга как города, который внес большой вклад в развитие России. Предусмотрена и программа для детей: с использованием цифровых технологий пройдут мероприятия, знакомящие с археологией, топонимикой Петербурга, историей Петра I. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.

https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html

https://ria.ru/20231104/priangare-1907447712.html

санкт-петербург

россия

нева (река)

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, петр i, россия, нева (река)