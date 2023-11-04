https://ria.ru/20231104/peterburg-1907473521.html
На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга
На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга
Высокотехнологичный стенд Санкт-Петербурга начал работу на Международной выставке-форуме "Россия", открывшейся в субботу на ВДНХ. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T17:45
2023-11-04T17:45
2023-11-04T17:55
выставка-форум "россия"
технологии
санкт-петербург
александр беглов
владимир путин
петр i
россия
нева (река)
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичный стенд Санкт-Петербурга начал работу на Международной выставке-форуме "Россия", открывшейся в субботу на ВДНХ. "На сегодняшний день Петербург развивается очень интенсивно. Поручения президента РФ Владимира Путина по развитию Петербурга действительно дарят ему его будущее", - заявил на открытии стенда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. На стенде представлены стереоскопические панорамы города на Неве, здесь можно совершить виртуальную прогулку по каналам города, увидеть копии скульптур "Чижик-Пыжик" на Фонтанке и зайцев - символов Петропавловской крепости, научиться вязать морские узлы, узнать малоизвестные факты из истории Санкт-Петербурга. "Современный Петербург - это мегаполис XXI века. Это культурный город, очень интересный и привлекательный для туристов, в котором комфортно жить, творить и воспитывать детей", - подчеркнул Беглов. В экспозиции также представлены достижения Петербурга в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия. Открывает выставку Историческая неделя. Она посвящена истории Санкт‑Петербурга как города, который внес большой вклад в развитие России. Предусмотрена и программа для детей: с использованием цифровых технологий пройдут мероприятия, знакомящие с археологией, топонимикой Петербурга, историей Петра I. Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
https://ria.ru/20231103/vystavka-1907105312.html
https://ria.ru/20231104/priangare-1907447712.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург, александр беглов, владимир путин, петр i, россия, нева (река)
Выставка-форум "Россия", Технологии, Санкт-Петербург, Александр Беглов, Владимир Путин, Петр I, Россия, Нева (река)
На выставке "Россия" открылся интерактивный стенд Санкт-Петербурга
На выставке "Россия" на ВДНХ начал работу интерактивный стенд Санкт-Петербурга
МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Высокотехнологичный стенд Санкт-Петербурга начал работу на Международной выставке-форуме "Россия", открывшейся в субботу на ВДНХ.
"На сегодняшний день Петербург развивается очень интенсивно. Поручения президента РФ Владимира Путина
по развитию Петербурга действительно дарят ему его будущее", - заявил на открытии стенда губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
.
На выставке "Россия" можно будет "попутешествовать" по Петербургу
На стенде представлены стереоскопические панорамы города на Неве
, здесь можно совершить виртуальную прогулку по каналам города, увидеть копии скульптур "Чижик-Пыжик" на Фонтанке
и зайцев - символов Петропавловской крепости, научиться вязать морские узлы, узнать малоизвестные факты из истории Санкт-Петербурга.
«
"Современный Петербург - это мегаполис XXI века. Это культурный город, очень интересный и привлекательный для туристов, в котором комфортно жить, творить и воспитывать детей", - подчеркнул Беглов.
В экспозиции также представлены достижения Петербурга в сферах промышленности, энергетики, судостроения, образования, строительства, науки, цифровых технологий, культуры, сохранения исторического наследия.
Открывает выставку Историческая неделя. Она посвящена истории Санкт‑Петербурга как города, который внес большой вклад в развитие России.
Предусмотрена и программа для детей: с использованием цифровых технологий пройдут мероприятия, знакомящие с археологией, топонимикой Петербурга, историей Петра I
.
Свои достижения на Международной выставке-форуме "Россия" представляют все регионы России, а также различные министерства и корпорации. Всего посетители смогут осмотреть 131 экспозицию.
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