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Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
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16:50 04.11.2023 (обновлено: 17:23 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/peskov-1907463415.html
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:50
2023-11-04T17:23
киев
украина
дмитрий песков
в мире
ближний восток
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями на Ближнем Востоке меняются приоритеты, поэтому Украина не может больше пользоваться своим "иждивенческим доминированием"."Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили - и это видно невооруженным глазом - что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты, и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева Западом.
https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html
киев
украина
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киев, украина, дмитрий песков, в мире, ближний восток, россия
Киев, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Ближний Восток, Россия
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков

Песков: Украина больше не сможет пользоваться иждивенческим доминированием

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями на Ближнем Востоке меняются приоритеты, поэтому Украина не может больше пользоваться своим "иждивенческим доминированием".
"Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили - и это видно невооруженным глазом - что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты, и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева Западом.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на выставке-форуме Россия на ВДНХ
Запад не слушал правду России о госперевороте на Украине, заявил Песков
16:15
 
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