https://ria.ru/20231104/peskov-1907463415.html

Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков

Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:50

2023-11-04T16:50

2023-11-04T17:23

киев

украина

дмитрий песков

в мире

ближний восток

россия

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями на Ближнем Востоке меняются приоритеты, поэтому Украина не может больше пользоваться своим "иждивенческим доминированием"."Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили - и это видно невооруженным глазом - что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты, и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева Западом.

https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html

киев

украина

ближний восток

россия

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Дарья Буймова

киев, украина, дмитрий песков, в мире, ближний восток, россия