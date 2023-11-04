https://ria.ru/20231104/peskov-1907463415.html
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:50
2023-11-04T16:50
2023-11-04T17:23
киев
украина
дмитрий песков
в мире
ближний восток
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями на Ближнем Востоке меняются приоритеты, поэтому Украина не может больше пользоваться своим "иждивенческим доминированием"."Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили - и это видно невооруженным глазом - что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты, и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева Западом.
https://ria.ru/20231104/gosperevorot-1907452323.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киев, украина, дмитрий песков, в мире, ближний восток, россия
Киев, Украина, Дмитрий Песков, В мире, Ближний Восток, Россия
Для Киева наступают нелегкие времена, заявил Песков
Песков: Украина больше не сможет пользоваться иждивенческим доминированием
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что сейчас для киевского режима наступают нелегкие времена: растет раздражение Запада, в связи с событиями на Ближнем Востоке меняются приоритеты, поэтому Украина не может больше пользоваться своим "иждивенческим доминированием".
"Сейчас для киевского режима наступают очень нелегкие времена. Мы неоднократно говорили - и это видно невооруженным глазом - что растет раздражение. Второе: на фоне событий на Ближнем Востоке чуть-чуть меняются приоритеты, и очевидно, что киевский режим не может больше пользоваться этим своим иждивенческим подходом, своим иждивенческим доминированием", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах поддержки Киева Западом.
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