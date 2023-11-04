https://ria.ru/20231104/peskov-1907461852.html

Песков рассказал о заложниках ХАМАС с российским гражданством

Песков рассказал о заложниках ХАМАС с российским гражданством - РИА Новости, 04.11.2023

Песков рассказал о заложниках ХАМАС с российским гражданством

Переговоры по заложникам-россиянам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон, не со всеми... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:45

2023-11-04T16:45

2023-11-04T17:14

выставка-форум "россия"

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Переговоры по заложникам-россиянам в зоне палестино-израильского конфликта идут, однако это решение требует согласования позиций нескольких сторон, не со всеми диалог идет легко, но российские дипломаты продолжают работу, Россия намерена добиться освобождения своих граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Прогресс определенный есть в переговорах. Мы сохраняем наш диалог со всеми сторонами. Ситуация осложняется тем, что нет какой-то стороны, которая может принять решение отпустить этих заложников, которые имеют гражданство России, и освободить их. Решение требует согласования позиций нескольких сторон", - заявил Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос."Наши дипломаты продолжают работу над этим. Не со всеми диалог идет легко, но мы намерены добиться того, чтобы всё-таки граждане России были освобождены", - подчеркнул представитель Кремля.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 300 военных, пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 9,4 тысячи человек, свыше 24 тысяч получили ранения. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231101/zalozhniki-1906621995.html

https://ria.ru/20231101/usiliya-1906613770.html

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израиль

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире, россия, израиль, восточный иерусалим, владимир путин, дмитрий песков, хамас, оон