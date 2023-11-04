https://ria.ru/20231104/peskov-1907454305.html

Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков

Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023

Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков

Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, заявил... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T16:22

2023-11-04T16:22

2023-11-04T16:54

в мире

авария на "северных потоках"

россия

украина

америка

дмитрий песков

северный поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1c/1820093876_146:53:810:427_1920x0_80_0_0_27dd397338385f2c9faf27580361d109.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода "Северный поток"), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно", - сказал Песков на марафоне "Знание".Песков напомнил, что после взрыва сразу же виновной объявили Россию."Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе", - добавил он.Песков подчеркнул, что на Западе не хотят говорить правду, "что что-то не так, что скандальная ситуация".

https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html

https://ria.ru/20231028/gazoprovod-1905787486.html

россия

украина

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, авария на "северных потоках", россия, украина, америка, дмитрий песков, северный поток