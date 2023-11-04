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Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
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16:22 04.11.2023 (обновлено: 16:54 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/peskov-1907454305.html
Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков
Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков - РИА Новости, 04.11.2023
Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков
Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, заявил... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T16:22
2023-11-04T16:54
в мире
авария на "северных потоках"
россия
украина
америка
дмитрий песков
северный поток
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода "Северный поток"), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно", - сказал Песков на марафоне "Знание".Песков напомнил, что после взрыва сразу же виновной объявили Россию."Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе", - добавил он.Песков подчеркнул, что на Западе не хотят говорить правду, "что что-то не так, что скандальная ситуация".
https://ria.ru/20231102/gaz-1906755446.html
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в мире, авария на "северных потоках", россия, украина, америка, дмитрий песков, северный поток
В мире, Авария на "Северных потоках", Россия, Украина, Америка, Дмитрий Песков, Северный поток
Взрыв "Северных потоков" мог стать поводом для войны, заявил Песков

Песков: на Западе молчат, что взрыв "Северных потоков" мог вызвать войну

© Фото : KustbevakningenМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Фото : Kustbevakningen
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Такие действия, как взрыв "Северных потоков", исторически могли бы стать поводом для войны, это объект критической инфраструктуры, а на Западе молчат, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы с вами не видим никакого скандала там, хотя это такие действия (взрыв газопровода "Северный поток"), исторически это было бы casus belli, то есть повод для войны. Представляете, это же объект критической инфраструктуры, и его взрывают, и они все молчат. И они думают, что это правильно, что это правда. Но это неправильно", - сказал Песков на марафоне "Знание".
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Песков напомнил, что после взрыва сразу же виновной объявили Россию.
"Прямо или косвенно, сразу стали заявления какие-то официальные, полуофициальные, псевдоаналитики стали кричать, что это только Россия могла сделать, без зазрения совести. И вот они несли себе эту их правду, точнее, кривду. Потом они сами выяснили, что это не русские, а это какая-то странная яхта, и все пути ведут то ли на Украину, то ли в Америку, то ли они там вместе", - добавил он.
Песков подчеркнул, что на Западе не хотят говорить правду, "что что-то не так, что скандальная ситуация".
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В миреАвария на "Северных потоках"РоссияУкраинаАмерикаДмитрий ПесковСеверный поток
 
 
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