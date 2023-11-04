https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html

Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев

Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023

Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев

Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:54

2023-11-04T12:54

2023-11-04T14:09

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

николай патрушев

россия

украина

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской", - констатировал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - добавил он.

https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html

россия

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", николай патрушев, россия, украина