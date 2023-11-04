https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев
Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:54
2023-11-04T12:54
2023-11-04T14:09
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
николай патрушев
россия
украина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской", - констатировал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - добавил он.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", николай патрушев, россия, украина
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Николай Патрушев, Россия, Украина
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев
Патрушев: Запад хочет создать на границах России горячие точки наподобие Украины
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской", - констатировал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - добавил он.
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