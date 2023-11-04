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Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
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12:54 04.11.2023 (обновлено: 14:09 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/perimetr-1907410623.html
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев
Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T12:54
2023-11-04T14:09
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
николай патрушев
россия
украина
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской", - констатировал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия". "Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - добавил он.
https://ria.ru/20231104/evropa-1907326977.html
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выставка-форум "россия", николай патрушев, россия, украина
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Николай Патрушев, Россия, Украина
Запад хочет создать на границах России горячие точки, заявил Патрушев

Патрушев: Запад хочет создать на границах России горячие точки наподобие Украины

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкВыставка "Россия". Марафон "Знание. Первые". Трек "Суверенитет" Поток 1
Выставка Россия. Марафон Знание. Первые. Трек Суверенитет Поток 1
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Запад хочет создать по периметру границ России горячие точки наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"В планы Запада входит создание по периметру наших границ горячих точек, подобных украинской", - констатировал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия".
"Россия, как великая держава со своими национальными интересами, внимательно следит за этими поползновениями и не оставляет их без внимания", - добавил он.
Штаб-квартира Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Европа сходит с ума из-за России — в буквальном смысле
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