https://ria.ru/20231104/pavilon-1907473315.html

"Россия — страна возможностей" и "Движение первых" открыли павильон на ВДНХ

"Россия — страна возможностей" и "Движение первых" открыли павильон на ВДНХ - РИА Новости, 04.11.2023

"Россия — страна возможностей" и "Движение первых" открыли павильон на ВДНХ

Павильон Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" открылся на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T17:44

2023-11-04T17:44

2023-11-04T17:44

выставка-форум "россия"

россия

москва

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" открылся на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ, передает корреспондент РИА Новости. Павильон состоит из семи залов, которые посвящены известным россиянам, природе России и различным сферам науки. Об известных учёных, поэтах и композиторах посетителям рассказывает закадровый голос и ожившие на экранах 3D фигуры этих людей. Как сообщили в пресс-службе АНО "Россия - страна возможностей", первые группы из детей посетили павильон уже в первый день. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

россия

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, москва, выставка-форум "россия"