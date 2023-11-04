https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html

В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"

В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура" - РИА Новости, 04.11.2023

В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"

Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T15:35

2023-11-04T15:35

2023-11-04T15:35

выставка-форум "россия"

россия

ольга любимова

москва

вднх

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. В открытии павильона поучаствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой и очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны", - сказала Любимова на открытии павильона. В павильоне размещено восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Это библиотеки, кинематограф, музейная и выставочная деятельность, образование, гастрольно-концертный план, цифровая культура, Пушкинская карта и национальный проект "Культура". Кроме того, в павильоне представлен арт-объект "Портрет российской культуры", на котором изображены более 160 героев нашей современной культуры и искусства - от уже ставших легендами до молодых дарований. "Культура - это именно та сила, которая объединяет нас. Мы гордимся нашим прошлым и создаем будущее вместе", - добавила Любимова. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.

https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html

https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга любимова, москва, вднх, выставка-форум "россия"