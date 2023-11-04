https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура" - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"
Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:35
2023-11-04T15:35
2023-11-04T15:35
выставка-форум "россия"
россия
ольга любимова
москва
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. В открытии павильона поучаствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой и очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны", - сказала Любимова на открытии павильона. В павильоне размещено восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Это библиотеки, кинематограф, музейная и выставочная деятельность, образование, гастрольно-концертный план, цифровая культура, Пушкинская карта и национальный проект "Культура". Кроме того, в павильоне представлен арт-объект "Портрет российской культуры", на котором изображены более 160 героев нашей современной культуры и искусства - от уже ставших легендами до молодых дарований. "Культура - это именно та сила, которая объединяет нас. Мы гордимся нашим прошлым и создаем будущее вместе", - добавила Любимова. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html
https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ольга любимова, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Ольга Любимова, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"
В Москве на выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Наша культура"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
В открытии павильона поучаствовала министр культуры РФ Ольга Любимова
.
На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы
«
"Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой и очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны", - сказала Любимова на открытии павильона.
В павильоне размещено восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Это библиотеки, кинематограф, музейная и выставочная деятельность, образование, гастрольно-концертный план, цифровая культура, Пушкинская карта и национальный проект "Культура".
Кроме того, в павильоне представлен арт-объект "Портрет российской культуры", на котором изображены более 160 героев нашей современной культуры и искусства - от уже ставших легендами до молодых дарований.
«
"Культура - это именно та сила, которая объединяет нас. Мы гордимся нашим прошлым и создаем будущее вместе", - добавила Любимова.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом