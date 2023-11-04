Рейтинг@Mail.ru
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура" - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:35 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907444935.html
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура" - РИА Новости, 04.11.2023
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"
Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:35
2023-11-04T15:35
выставка-форум "россия"
россия
ольга любимова
москва
вднх
выставка-форум "россия"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_91e85fb746858b9afc5d2a5a6a5da1e5.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости. В открытии павильона поучаствовала министр культуры РФ Ольга Любимова. "Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой и очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны", - сказала Любимова на открытии павильона. В павильоне размещено восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Это библиотеки, кинематограф, музейная и выставочная деятельность, образование, гастрольно-концертный план, цифровая культура, Пушкинская карта и национальный проект "Культура". Кроме того, в павильоне представлен арт-объект "Портрет российской культуры", на котором изображены более 160 героев нашей современной культуры и искусства - от уже ставших легендами до молодых дарований. "Культура - это именно та сила, которая объединяет нас. Мы гордимся нашим прошлым и создаем будущее вместе", - добавила Любимова. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств. День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907429414.html
https://ria.ru/20231104/fleshmob-1907426391.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/04/1907423203_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_94bebd44d77f482f3e6bfa354d3af30b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, ольга любимова, москва, вднх, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Россия, Ольга Любимова, Москва, ВДНХ, Выставка-форум "Россия"
В Москве на выставке "Россия" открылся павильон "Наша культура"

В Москве на выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Наша культура"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Наша культура" Минкультуры РФ открылся на международной выставке "Россия" в Москве в субботу, сообщает корреспондент РИА Новости.
В открытии павильона поучаствовала министр культуры РФ Ольга Любимова.
Участники выставки Россия
На выставке-форуме "Россия" пройдут Дни Москвы
14:23
«
"Сегодня мы собрались здесь не только в связи с этой значимой и очень памятной датой, но и как участники поистине грандиозного события. Мы открываем павильон "Наша культура" в рамках выставки главных достижений России, где на огромной территории представлен весь потенциал нашей великой страны", - сказала Любимова на открытии павильона.
В павильоне размещено восемь мультимедийных зон, которые посвящены основным направлениям сферы культуры и искусства. Это библиотеки, кинематограф, музейная и выставочная деятельность, образование, гастрольно-концертный план, цифровая культура, Пушкинская карта и национальный проект "Культура".
Кроме того, в павильоне представлен арт-объект "Портрет российской культуры", на котором изображены более 160 героев нашей современной культуры и искусства - от уже ставших легендами до молодых дарований.
«
"Культура - это именно та сила, которая объединяет нас. Мы гордимся нашим прошлым и создаем будущее вместе", - добавила Любимова.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начинает работу Международная выставка-форум "Россия", где будут представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
День народного единства – государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Его учредили по инициативе Межрелигиозного совета России, впервые отметили 4 ноября 2005 года.
Международная выставка-форум Россия
Международная выставка-форум "Россия" открылась масштабным флешмобом
14:09
 
Выставка-форум "Россия"РоссияОльга ЛюбимоваМоскваВДНХВыставка-форум "Россия"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала