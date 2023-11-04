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На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий" - РИА Новости, 04.11.2023
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Выставка-форум "Россия"
 
13:19 04.11.2023 (обновлено: 14:15 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907414084.html
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий" - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"
Павильон "Десятилетие науки и технологий" открылся в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, в первый день его посетили глава Минобрнауки России... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T13:19
2023-11-04T14:15
выставка-форум "россия"
общество
россия
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Десятилетие науки и технологий" открылся в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, в первый день его посетили глава Минобрнауки России Валерий Фальков, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, передает корреспондент РИА Новости. Павильон состоит из 14 залов - "Наука. Начало", "Наука сегодня", "Наука. Вызовы", "Новые производственные технологии и материалы", "Медицина и качество жизни", "Сельское хозяйство", "Связанность территории", "Лаборатория", "Экология", "Энергетика", "Безопасность", "Лица науки. Образование будущего", "Вдохновение" и "Лица науки". В первых трех залах посетители посмотрят вводный ролик о тематике экспозиции, узнают увлекательные факты об отечественной науке и ученых, увидят карту мегаустановок, изучат информацию об их назначении и работе, посмотрят видео о вызовах и приоритетах научно-технологического развития России. Зал "Новые производственные технологии и материалы" познакомит с научными достижениями России в области материаловедения и передовых производственных технологий (ИT, ИИ, 3D-проектирование и печать, производственная робототехника, квантовые технологии), увидят роботизированную медицинскую систему и манипулятор для 3D-биопечати для послойного закрытия кожного дефекта. В зале "Медицина и качество жизни" посетители осмотрят научные достижения России в области фундаментальной медицины и здравоохранения, узнают о самых современных технологиях улучшения качества жизни, в том числе о методах ранней диагностики заболеваний, персонализированной терапии, оперативной разработке вакцин, телемедицине, ядерной медицине. Экспозиция зала "Сельское хозяйство" расскажет о разработке биологических средств защиты растений и животных от вредителей и патогенов, сохранении, пополнении и изучении биоресурсных коллекций растений, зал "Связанность территории" посвящен развитию беспилотного транспорта, высокоскоростной авиации, группировок малых космических аппаратов и интеллектуальных транспортных систем. Гости зала "Экология" узнают, как исследователи решают актуальные проблемы, касающиеся охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, лесов и водных ресурсов, зал "Энергетика" познакомит всех желающих с видами энергии и расскажет о ключевых научных достижениях России в этой области, зал "Лица науки. Образование будущего" расскажет о существующих возможностях получения высшего образования в России на примере устройства кампусов ведущих университетов страны. "Безопасность" покажет основные технологии и виды безопасности (национальная, информационная, экономическая, общественная, биобезопасность).
https://ria.ru/20231104/vystavka-1907412905.html
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Чернышенко осматривает павильон "Десятилетие науки и технологий" на выставке "Россия"
Павильон "Десятилетие науки и технологий", где представлены передовые достижения отечественной науки, открылся на выставке "Россия" на ВДНХ. Его осмотрел Чернышенко
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РИА Новости
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, выставка-форум "россия"
Выставка-форум "Россия", Общество, Россия, Выставка-форум "Россия"
На выставке "Россия" открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Десятилетие науки и технологий"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Десятилетие науки и технологий" открылся в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве, в первый день его посетили глава Минобрнауки России Валерий Фальков, председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев, передает корреспондент РИА Новости.
Павильон состоит из 14 залов - "Наука. Начало", "Наука сегодня", "Наука. Вызовы", "Новые производственные технологии и материалы", "Медицина и качество жизни", "Сельское хозяйство", "Связанность территории", "Лаборатория", "Экология", "Энергетика", "Безопасность", "Лица науки. Образование будущего", "Вдохновение" и "Лица науки".
В первых трех залах посетители посмотрят вводный ролик о тематике экспозиции, узнают увлекательные факты об отечественной науке и ученых, увидят карту мегаустановок, изучат информацию об их назначении и работе, посмотрят видео о вызовах и приоритетах научно-технологического развития России.
Зал "Новые производственные технологии и материалы" познакомит с научными достижениями России в области материаловедения и передовых производственных технологий (ИT, ИИ, 3D-проектирование и печать, производственная робототехника, квантовые технологии), увидят роботизированную медицинскую систему и манипулятор для 3D-биопечати для послойного закрытия кожного дефекта.
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В зале "Медицина и качество жизни" посетители осмотрят научные достижения России в области фундаментальной медицины и здравоохранения, узнают о самых современных технологиях улучшения качества жизни, в том числе о методах ранней диагностики заболеваний, персонализированной терапии, оперативной разработке вакцин, телемедицине, ядерной медицине.
Экспозиция зала "Сельское хозяйство" расскажет о разработке биологических средств защиты растений и животных от вредителей и патогенов, сохранении, пополнении и изучении биоресурсных коллекций растений, зал "Связанность территории" посвящен развитию беспилотного транспорта, высокоскоростной авиации, группировок малых космических аппаратов и интеллектуальных транспортных систем.
Гости зала "Экология" узнают, как исследователи решают актуальные проблемы, касающиеся охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, лесов и водных ресурсов, зал "Энергетика" познакомит всех желающих с видами энергии и расскажет о ключевых научных достижениях России в этой области, зал "Лица науки. Образование будущего" расскажет о существующих возможностях получения высшего образования в России на примере устройства кампусов ведущих университетов страны.
"Безопасность" покажет основные технологии и виды безопасности (национальная, информационная, экономическая, общественная, биобезопасность).
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