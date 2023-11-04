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На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами" - РИА Новости, 04.11.2023
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11:00 04.11.2023 (обновлено: 16:05 04.11.2023)
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907391923.html
На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"
На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами" - РИА Новости, 04.11.2023
На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"
Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ открыт для посещения гостей на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем можно погрузиться в индустриальное путешествие: от... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T11:00
2023-11-04T16:05
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ открыт для посещения гостей на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем можно погрузиться в индустриальное путешествие: от прошлого через настоящее в будущее, передаёт корреспондент РИА Новости. Павильон был открыт запуском "сердца промышленности" - современной инсталляции, к которой может прикоснуться и ощутить биение каждый посетитель. Продолжается экспозиция в коридоре истории, где представлены образы великих ученых и промышленников. Интерактивный таймлайн показывает ключевые события, решения и изобретения, определившие дальнейший ход развития промышленности России. Масштаб произошедших изменений и географии их распространения демонстрирует "Карта достижений". Переход в зону настоящего происходит через иммерсивный кинотеатр - метафорический "промышленный полет" по промышленности. Здесь можно узнать, как устроено современное производство, какие существуют этапы создания продуктов, заглянут в цеха разных предприятий. Далее - знакомство с производствами изнутри в отдельных залах, среди которых: химическая лаборатория, судостроительная верфь, инжиниринговый центр и авиационный ангар. В заключительной зоне - будущее российской промышленности, где посетители могут примерить на себя актуальные для отрасли профессии.
https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Открытие павильона "Сделано нами" Минпромторга РФ на выставке "Россия"
Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ начал свою работу в рамках выставки "Россия". На его открытии забилось "сердце промышленности", которое представлено в виде современной интерактивной инсталляции.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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выставка-форум "россия", москва
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва
На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами" Минпромторга

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПавильон "Сделано нами" Минпромторга РФ на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Павильон Сделано нами Минпромторга РФ на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ открыт для посещения гостей на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем можно погрузиться в индустриальное путешествие: от прошлого через настоящее в будущее, передаёт корреспондент РИА Новости.
Павильон был открыт запуском "сердца промышленности" - современной инсталляции, к которой может прикоснуться и ощутить биение каждый посетитель.
Продолжается экспозиция в коридоре истории, где представлены образы великих ученых и промышленников. Интерактивный таймлайн показывает ключевые события, решения и изобретения, определившие дальнейший ход развития промышленности России. Масштаб произошедших изменений и географии их распространения демонстрирует "Карта достижений".
Переход в зону настоящего происходит через иммерсивный кинотеатр - метафорический "промышленный полет" по промышленности. Здесь можно узнать, как устроено современное производство, какие существуют этапы создания продуктов, заглянут в цеха разных предприятий. Далее - знакомство с производствами изнутри в отдельных залах, среди которых: химическая лаборатория, судостроительная верфь, инжиниринговый центр и авиационный ангар.
В заключительной зоне - будущее российской промышленности, где посетители могут примерить на себя актуальные для отрасли профессии.
Световая инсталляция главной арки на ВДНХ перед открытием Международной выставки-форума Россия
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