https://ria.ru/20231104/pavilon-1907391923.html

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами" - РИА Новости, 04.11.2023

На выставке "Россия" на ВДНХ открылся павильон "Сделано нами"

Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ открыт для посещения гостей на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем можно погрузиться в индустриальное путешествие: от... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T11:00

2023-11-04T11:00

2023-11-04T16:05

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

москва

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ открыт для посещения гостей на выставке "Россия" на ВДНХ, в нем можно погрузиться в индустриальное путешествие: от прошлого через настоящее в будущее, передаёт корреспондент РИА Новости. Павильон был открыт запуском "сердца промышленности" - современной инсталляции, к которой может прикоснуться и ощутить биение каждый посетитель. Продолжается экспозиция в коридоре истории, где представлены образы великих ученых и промышленников. Интерактивный таймлайн показывает ключевые события, решения и изобретения, определившие дальнейший ход развития промышленности России. Масштаб произошедших изменений и географии их распространения демонстрирует "Карта достижений". Переход в зону настоящего происходит через иммерсивный кинотеатр - метафорический "промышленный полет" по промышленности. Здесь можно узнать, как устроено современное производство, какие существуют этапы создания продуктов, заглянут в цеха разных предприятий. Далее - знакомство с производствами изнутри в отдельных залах, среди которых: химическая лаборатория, судостроительная верфь, инжиниринговый центр и авиационный ангар. В заключительной зоне - будущее российской промышленности, где посетители могут примерить на себя актуальные для отрасли профессии.

https://ria.ru/20231103/forum-1907292109.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Открытие павильона "Сделано нами" Минпромторга РФ на выставке "Россия" Павильон "Сделано нами" Минпромторга РФ начал свою работу в рамках выставки "Россия". На его открытии забилось "сердце промышленности", которое представлено в виде современной интерактивной инсталляции. 2023-11-04T11:00 true PT1M54S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", москва