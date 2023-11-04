https://ria.ru/20231104/pavilon-1907385601.html

"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"

"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023

"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"

Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:43

2023-11-04T10:43

2023-11-04T10:43

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

григорий гуров

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_0:228:3000:1916_1920x0_80_0_0_daf6b0c1eb8ed084eb3921c82b69e6e5.jpg

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями, уже получено 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки. "У нас с Алексеем Геннадьевичем (Комиссаровым, генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей", ректором президентской Академии (РАНХиГС) - ред.), на самом деле, уже 100 тысяч заявок - это как раз детские организованные группы из всех регионов России. Это на данный момент. И, конечно, предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон)", - сказал журналистам Гуров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.

https://ria.ru/20231104/klyuch-1907384983.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

выставка-форум "россия", григорий гуров, россия