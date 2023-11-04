Рейтинг@Mail.ru
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
10:43 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/pavilon-1907385601.html
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:43
2023-11-04T10:43
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
григорий гуров
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_0:228:3000:1916_1920x0_80_0_0_daf6b0c1eb8ed084eb3921c82b69e6e5.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями, уже получено 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки. "У нас с Алексеем Геннадьевичем (Комиссаровым, генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей", ректором президентской Академии (РАНХиГС) - ред.), на самом деле, уже 100 тысяч заявок - это как раз детские организованные группы из всех регионов России. Это на данный момент. И, конечно, предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон)", - сказал журналистам Гуров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
https://ria.ru/20231104/klyuch-1907384983.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1f/1906424724_117:0:2784:2000_1920x0_80_0_0_70cf1ca53cff998e30174ead131adb4c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", григорий гуров, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Григорий Гуров, Россия
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"

"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей своего павильона на выставке "Россия"

© АГН "Москва" / Василий КузьмиченокПодготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© АГН "Москва" / Василий Кузьмиченок
Подготовка к международной выставке-форуму "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями, уже получено 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.
"У нас с Алексеем Геннадьевичем (Комиссаровым, генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей", ректором президентской Академии (РАНХиГС) - ред.), на самом деле, уже 100 тысяч заявок - это как раз детские организованные группы из всех регионов России. Это на данный момент. И, конечно, предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон)", - сказал журналистам Гуров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Подготовка к международной выставке-форуму Россия на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
10:37
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Григорий ГуровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала