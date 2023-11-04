https://ria.ru/20231104/pavilon-1907385601.html
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия" - РИА Новости, 04.11.2023
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"
Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:43
2023-11-04T10:43
2023-11-04T10:43
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
григорий гуров
россия
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями, уже получено 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки. "У нас с Алексеем Геннадьевичем (Комиссаровым, генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей", ректором президентской Академии (РАНХиГС) - ред.), на самом деле, уже 100 тысяч заявок - это как раз детские организованные группы из всех регионов России. Это на данный момент. И, конечно, предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон)", - сказал журналистам Гуров. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выставка-форум "россия", григорий гуров, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Григорий Гуров, Россия
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей на выставке "Россия"
"Движение первых" и "РСВ" ждут посетителей своего павильона на выставке "Россия"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Российское движение детей и молодежи "Движение первых" и АНО "Россия - страна возможностей" ждут в совместном павильоне на выставке "Россия" на ВДНХ несколько миллионов человек с экскурсиями, уже получено 100 тысяч заявок от экскурсионных групп, заявил глава движения Григорий Гуров на полях выставки.
"У нас с Алексеем Геннадьевичем (Комиссаровым, генеральным директором АНО "Россия - страна возможностей", ректором президентской Академии (РАНХиГС) - ред.), на самом деле, уже 100 тысяч заявок - это как раз детские организованные группы из всех регионов России
. Это на данный момент. И, конечно, предполагаем, что несколько миллионов человек (посетят павильон)", - сказал журналистам Гуров.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ откроется 4 ноября. Выставка продлится до 12 апреля 2024 года. В ней будут участвовать 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти (министерства, а также Федеральное агентство по государственным резервам), 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.
Фальков и Кравцов приняли участие в выставке-форуме "Россия" на ВДНХ