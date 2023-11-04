https://ria.ru/20231104/patrushev-1907410171.html

Здоровые силы на Украине ждут своего часа, заявил Патрушев

Здоровые силы на Украине ждут своего часа, заявил Патрушев - РИА Новости, 04.11.2023

Здоровые силы на Украине ждут своего часа, заявил Патрушев

Здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, они расплатятся с палачами - порошенками, пеленскими... РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T12:51

2023-11-04T12:51

2023-11-04T12:51

выставка-форум "россия"

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киев

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николай патрушев

выставка-форум "россия"

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа, они расплатятся с палачами - порошенками, пеленскими прочими яценюками, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Здоровые силы на Украине существуют, но они подавлены киевской неофашистской властью и ждут своего часа. И расплатятся с палачами!" - пообещал Патрушев, выступая в субботу на ВДНХ в рамках лектория общества "Знание" на форуме-выставке "Россия"."Рано или поздно порошенки, зеленские и прочие яценюки неизбежно ответят за сожженных заживо в Доме Профсоюзов в Одессе, за попытки уничтожения русского народа на Донбассе, за гибель украинцев в братоубийственной войне", - подчеркнул он."А вы, молодые люди, увидите, что им не удастся скрыться, как бывшему СС-овцу Гунько в Канаде, от справедливого суда народа. Не останутся без ответа совершенные по заданию украинских спецслужб покушения на видных российских государственных, общественных деятелей, журналистов, а также поджоги зданий военных комиссариатов и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта", - добавил Патрушев.

https://ria.ru/20231104/obsuzhdenie-1907374557.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, россия, николай патрушев, выставка-форум "россия"