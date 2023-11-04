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Молдавская партия "Шанс" опротестовала снятие с выборов - РИА Новости, 04.11.2023
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15:32 04.11.2023
https://ria.ru/20231104/partiya-1907444350.html
Молдавская партия "Шанс" опротестовала снятие с выборов
Молдавская партия "Шанс" опротестовала снятие с выборов - РИА Новости, 04.11.2023
Молдавская партия "Шанс" опротестовала снятие с выборов
Представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" опротестовали решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии ее с выборов, сообщил лидер... РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T15:32
2023-11-04T15:32
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" опротестовали решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии ее с выборов, сообщил лидер политформирования Алексей Лунгу. В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс". "Партия "Шанс" опротестовала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам. Суд Кишинева в секторе Рышкановка отказался рассматривать это дело и передал в Апелляционную палату Кишинева. В палате уже двое судей взяли самоотвод и отказываются рассматривать этот иск, никто не хочет брать на себя ответственность. В таком случае Высшей Судебной палате нужно будет решать, кто рассмотрит иск от партии "Шанс", - написал Лунгу в своем Telegram-канале. По его словам, партия уже уведомила районные избирательные органы второго уровня об иске, попросив приостановить решение комиссии по ЧС до решения суда. "Это по закону автоматически приостанавливает решение КЧС об исключении партии. Это значит, что печатать ВЫБЫЛ в бюллетенях на строчке партии "Шанс" и речи не может быть", - отметил Лунгу. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Местные выборы в Молдавии запланированы на 5 ноября, жители страны будут выбирать руководителей населенных пунктов.
https://ria.ru/20231103/moldaviya-1907347285.html
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в мире, дорин речан, молдавия, илан шор, кишинев, возрождение
В мире, Дорин Речан, Молдавия, Илан Шор, Кишинев, Возрождение
Молдавская партия "Шанс" опротестовала снятие с выборов

Молдавская партия "Шанс" опротестовала решение Комиссии по ЧС о снятии с выборов

© Sputnik / Rodion ProcaПартия "Шанс"
Партия Шанс - РИА Новости, 1920, 04.11.2023
© Sputnik / Rodion Proca
Партия "Шанс". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 4 ноя - РИА Новости. Представители оппозиционной в Молдавии партии "Шанс" опротестовали решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о снятии ее с выборов, сообщил лидер политформирования Алексей Лунгу.
В пятницу глава Службы информации и безопасности Молдавии Александру Мустяцэ представил отчет, согласно которому партия "Шанс" представляет собой реорганизованную запрещенную в Молдавии партию "Шор". По его словам, существуют весомые доказательства фактов коррупции избирателей со стороны представителей политсилы, причем для этого якобы использовались незаконно полученные средства из-за рубежа. Мустяцэ сообщил, что передал ответ в прокуратуру и ЦИК, чтобы они решали дальнейшую судьбу партии. Позже премьер-министр страны Дорин Речан выступил с заявлением, что правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям решила аннулировать регистрацию конкурентов на выборах, зарегистрированных от партии "Шанс" в рамках местных выборов 5 ноября, в интересах национальной безопасности. Он подчеркнул, что речь идет о снятии не политической партии, а криминальной группы, поддерживаемой политиком и бизнесменом Иланом Шором. ЦИК Молдавии принял к сведению решение КЧС и постановил не позднее 18 часов 4 ноября во всех бюллетенях проставить клеймо "Выбыл" всем электоральным конкурентам от политической партии "Шанс".
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"Партия "Шанс" опротестовала решение Комиссии по чрезвычайным ситуациям о недопущении к выборам. Суд Кишинева в секторе Рышкановка отказался рассматривать это дело и передал в Апелляционную палату Кишинева. В палате уже двое судей взяли самоотвод и отказываются рассматривать этот иск, никто не хочет брать на себя ответственность. В таком случае Высшей Судебной палате нужно будет решать, кто рассмотрит иск от партии "Шанс", - написал Лунгу в своем Telegram-канале.
По его словам, партия уже уведомила районные избирательные органы второго уровня об иске, попросив приостановить решение комиссии по ЧС до решения суда. "Это по закону автоматически приостанавливает решение КЧС об исключении партии. Это значит, что печатать ВЫБЫЛ в бюллетенях на строчке партии "Шанс" и речи не может быть", - отметил Лунгу.
В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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В миреДорин РечанМолдавияИлан ШорКишиневВозрождение
 
 
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