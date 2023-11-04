https://ria.ru/20231104/panda-1907381954.html

Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой

Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой - РИА Новости, 04.11.2023

Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой

Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой и весит уже более четырех килограммов, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 04.11.2023

2023-11-04T10:21

2023-11-04T10:21

2023-11-04T16:47

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой и весит уже более четырех килограммов, сообщили в пресс-службе учреждения. "Во время осмотра зоологи также взвесили и измерили малышку. Ее масса сейчас — 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59. Эксперт из Китая подтвердил, что ребенок растет и развивается в соответствии с нормой", — рассказали там. В зоопарке добавили, что животное реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Также у панды появился слух, и она начала чувствовать запахи. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября он рассказал, что детеныш панды оказался самкой.

https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, китай, москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк