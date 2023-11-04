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Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой
Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой - РИА Новости, 04.11.2023
Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой
Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой и весит уже более четырех килограммов, сообщили в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 04.11.2023
2023-11-04T10:21
2023-11-04T10:21
2023-11-04T16:47
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой и весит уже более четырех килограммов, сообщили в пресс-службе учреждения. "Во время осмотра зоологи также взвесили и измерили малышку. Ее масса сейчас — 4150 граммов, длина от носа до хвоста — 52 сантиметра, с хвостиком — 59. Эксперт из Китая подтвердил, что ребенок растет и развивается в соответствии с нормой", — рассказали там. В зоопарке добавили, что животное реагирует на свет и видит предметы, которые находятся рядом с ней. Также у панды появился слух, и она начала чувствовать запахи. В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщал, что в Московском зоопарке родился первый в истории России детеныш большой панды. Жуи и Диндин "познакомились" друг с другом этой весной и сразу нашли общий язык. В конце сентября он рассказал, что детеныш панды оказался самкой.
https://ria.ru/20230924/panda-1898311212.html
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РИА Новости
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общество, китай, москва, россия, сергей собянин, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Китай, Москва, Россия, Сергей Собянин, Московский зоопарк
Маленькая панда из Московского зоопарка растет в соответствии с нормой
Маленькая панда из Московского зоопарка весит более четырех килограммов